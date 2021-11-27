«Венеция» — «Интер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 ноября 2021, 13:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Венеция» — «Интер», который состоится 27 ноября 2021 года

«Венеция»

Одноименная команда из красивого города Венеции является новичком Серии А и успехом для нее станет сохранение прописки в чемпионате по результатам сезона. Сейчас коллектив занимает 14 место с 15 очками, но имеет серию без поражений из трех матчей. Существует большая вероятность, что она прервется в матче с чемпионом Италии, ну а футболисты хозяев наверняка захотят повторить успех в недавнем матче с «Ромой».

21 ноября «Венеция» на выезде минимально обыграла «Болонью» (1:0), а седьмого ноября на своем поле оказалась сильнее столичной «Ромы» (3:2).

«Интер»

Миланский клуб несколько дней назад обыграл «Шахтер» в Лиге Чемпионов (2:0) и гарантировал себе плей-офф в турнире. Также у подопечных Индзаги налаживаются дела и в чемпионате, ведь отставание от лидеров Серии А сократилось всего до пяти пунктов. Команда определенно находится на подъеме и постарается продлить этот приятный отрезок сезона как можно дольше. В матче с «Венецией» клубу не помогут три травмированных футболиста.

21 ноября «Интер» обыграл «Наполи» (3:2) на своем стадионе, а седьмого числа разошелся миром с «Миланом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Венеция» – 9.62

Ничья – 5.28

Победит «Интер» – 1.36

Статистика

«Интер» не знает поражений уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Венеция» забивает в девяти последних встречах подряд на своем стадионе

Четыре из пяти последних выездных матчей миланского клуба завершились исходом «обе забьют»

«Интер» выиграл два из трех последних поединков с «Венецией»

Прогноз

Поставить на победу «Интера» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. Чемпион Италии находится в хорошей форме и старается как можно быстрее догнать лидеров Серии А, чтобы избежать проблем в конце сезона. Прогнозируем уверенную победу гостей.