Символическая сборная 15-го тура РПЛ: вихрь «Динамо», двойной агент Агаларов и пятка Дзюбы

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22 ноября 2021, 14:14

Ярких событий много, герои – со всей страны.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА ) – юбиляр тура

Футбольный уикенд подарил «сухари» лишь двум голкиперам, и ни один не стал центральным действующим лицом в очном матче, ведь Лантратов сыграл на ноль на одном поле с Акинфеевым. Те, кто пропускали, тоже не были в центре внимания. Зато ЦСКА работал в меньшинстве, и если бы Игорь Владимирович пропустил в концовке от Сабовича, то Березуцкого ждало бы поражение. Акинфеев взял 5 ударов «Химок» в юбилейном матче в РПЛ .

Защитники

Сильвие Бегич («Крылья Советов»)

Самарцы обидно потеряли победу на 90-й минуте, но Бегич к этому не имеет отношения – дальнюю штангу не прикрыл его коллега. А вот хорват создал момент Чернову у ворот «Урала», мог забить сам – не хватило везения, чтобы мяч отскочил к нему. И в обороне Сильвие отработал шикарно, выиграл 5 верховых, 3 раза перехватывал мячи и совершил 9 выносов. С ним новичок лиги выше «Рубина», «Спартака» и «Ростова» по итогам первого круга.

Фабиан Бальбуэна («Динамо»)

Поскольку в обороне в этом туре почти никто не сыграл надежно, то выбираем защитников, отличившихся хотя бы в атаке. Из «Динамо» это и Паршивлюк – а в обороне сам себя подстраховал после неудачного приема мяча, и Бальбуэна. Парагваец в концовке потерял позицию, когда Шунин пропускал, но это случилось при счете 5:0. А второй мяч «Динамо» на счету именно Фабиана.

Монтассар Тальби («Рубин»)

Бывал в антисборной, но заслуженно, а теперь подстраховал Дюпина после того, как Нобоа сумел обыграть голкипера. Счет в тот момент был ничейным, команды успели обменяться голами (в момент с голом Родригао защитник «Рубина» мог сыграть чуть лучше). И хотя в поединке вел «Сочи» — 61% владения, а разрыв по ударам пятикратный – 31:6, казанцы не пропустили второй. Тальби был самым внимательным – 10 выносов мяча от ворот.

Полузащитники

Реми Кабелла («Краснодар»)

Отметим Сперцяна – зря РФС потерял этого парня, мог пригодиться в сборной в будущем, ведь речь об активном атакующем полузащитнике. Но и Кабелла, который в начале сезона тащил «горожан» вперед, а потом немного расслабился, вернулся с ударами и результативным действием – отдал важную голевую передачу на Кордобу. В поединке в Краснодаре отвлекал на себя внимание арбитр Сухой, но если говорим о футболистах, то отметить хочется именно Реми. На его счету 7 созданных моментов.

Себастьян Шиманьски («Динамо») – ураган тура

У поляка самый устойчивый потенциал в команде, если можно так выразиться. Похож на футболиста, который сможет повторить удачные матчи часто, даже в рамках топ-5. Так что наслаждайтесь мастерством 22-летнего парня, пока его не забрали, связавшись с Бувачем, которого все западнее прекрасно знают. Себастьян забил гол и сделал ассист против «Арсенала», но было еще 2 момента и еще 2 точных удара.

Даниил Уткин («Ахмат») – Пирло тура

Становится специалистом по исполнению штрафных ударов. Снова отличился после красивого стандарта, а добрал баллов для сборной тура, когда отдал голевую передачу на Поляруса – удар крайнего хавбека тоже получился красивым. «Ахмат» загонял «Локомотив» после скандального удаления, счет по ударам – 4:17, а по точным попыткам – 2:5. Гильерме пропустил дважды и уступил, а Уткин принес Талалаеву три важных очка.

Малком («Зенит»)

Отмечаем Ерохина – был легким и полезным в атаках на «Нижний Новгород», но Александр немного симулировал, немного промахивался. А вот без Малкома не обойдемся, поскольку бразилец уничтожил соперника – 6 ударов, 4 созданных момента, 2 ассиста, 1 гол, 5 удачных обводок из 11 командных на счету атакующего игрока «Зенита». Сыграет так же активно в ЛЧ – цены ему не будет.

Вячеслав Грулев («Динамо») – меткость сезона

Есть на нем «печать Мораты». Похож на универсального форварда, который до определенного момента будет легко расти (Вячеславу всего 22 года, не забываем), но потом ему важно не сломаться морально, не начать собирать явные промахи. Пока реализация у Грулева на зависть многим форвардам РПЛ , 8 ударов в створ и уже 6 голов, новый дубль. Аномальный показатель, для сравнения, у Тюкавина 4 гола после 13 метких выстрелов.

Нападающие

Гамид Агаларов («Уфа») – двойной агент недели

Забавный матч случился в Ростове-на-Дону, Агаларов умудрился заработать пенальти в свои ворота, позволив Полозу улучшить свой показатель точных попыток с пенальти. Но перед этим Гамид идеально выбрал позицию в штрафной площади, оторвавшись от защитников, и забил в пустые ворота. Позже он же заработал и реализовал чистый пенальти. Форварда прихватили за руку, использовал 2 удара из 2. У Агаларова уже 13 голов в чемпионате.

Артём Дзюба («Зенит») – пятка тура

Отдохнувший Дзюба против «Нижнего Новгорода» был хорош – отдал голевой пас пяткой на Малкома, и передаче даже небольшой рикошет не помешал. Дальше сам форвард сделал хет-трик против команды бывшего нападающего «Зенита» Кержакова. Карпин позовет Артёма в национальную сборную на стыковые матчи? Оба вредные и не любят друг друга, но иногда надо быть взрослыми в интересах страны. Причем касается обеих сторон, Артёму не стоит снова троллить Карпина.

Главный тренер

Сандро Шварц («Динамо»)

Слуцкий не поменял «Рубин», хотя настроил на войну с «Сочи». Талалаеву против «Локомотива» помогло спорное удаление, хотя играла его команда симпатично. «Зенит» хвалить за избиение меньшего брата Александра глупо – разница в классе налицо. У «Динамо» нет опыта и стабильности, зато есть тренерская рука. Шварц учит команду импровизировать, как делают тренеры в топ-5, и когда идет игра – любо-дорого смотреть. Красивый погром «Арсенала» заслуживает внимания. Победа визуально казалась легкой, поскольку все знали, что делать. Так в РПЛ бывает не всегда, тот же матч «Краснодара» и «Спартака» получился сумбурным и скомканным, хотя тоже эмоциональным.

Тенденция первого круга. Атака переиграла защиту