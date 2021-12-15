"Сильнейший российский тренер в трех очках от зоны вылета. Огорчил в еврокубках, проиграл 7 матчей из 11 последних..."

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сегодня, 19:05

Странный год в карьере Слуцкого.

Полюбил публичную жизнь

Слуцкий всегда был публичным, ведь появлялся в КВН , комментировал футбол. О футболе рассказывает интересно. Это один из немногих футбольных тренеров, которого знают люди, далекие от РПЛ . Карпин в коротеньком списке, а вот Семака домохозяйки вряд ли узнают. Леонида Викторовича видели по телевизору, но публичная жизнь так полюбилась, что шоумен начал вытеснять наставника. В роли актера и самого себя в развлекательном смысле Слуцкий сейчас намного успешнее, раздавая интервью Ксении Собчак, чем в роли главного тренера.

Ищет оправдания на стороне

Весь еврейский юмор построен на жалобах и рефлекции, особенно его самая мощная новая ветвь – нью-йоркская. Поэтому в случае со Слуцким, который обожает шутить, лучше бы отцовские гены сыграли в направлении веселья, нежели в направлении чистых жалоб на все на свете. У Леонида Викторовича в последнее время виноваты все, кроме него самого. Хотя не только арбитры и футболисты получали на орехи. Газону стадиона в Казани тоже достается постоянно. Все бы хорошо, но где умение взять на себя ответственность через два десятилетия серьезной тренерской карьеры? Если спросить прямо, то Слуцкий обязательно извиниться за результаты, но опосредованно в интервью жалуется, жалуется и жалуется.

Не заинтересовал главные клубы

При всем уважении к «Рубину», туда идут, когда остальные киты не зовут. «Краснодар» выбрал Ганчаренко, хотя тот неудачно заменил Слуцкого в ЦСКА . К «армейцам» Леонид Викторович не вернулся, хотя команду доверили его бывшему помощнику Алексею Березуцкому, человеку без опыта работы главным тренером. В «Спартаке» будет ассистент Конте, а не будет Слуцкого. Причем не по этическим футбольным соображениям, ведь Леонид Викторович уже говорил – готов возглавить «Зенит». Но не зовут, сильнее доверяют Семаку. «Локомотив» присматривался к Карпину не так давно, а о Леониде Викторовиче не думали. Взяли Николича, а потом Гисдоля. Прямо сейчас Слуцкому не найти места в клубе, который может быть стабильнее, чем «Рубин». В «Динамо» Леонида Викторовича никто не думал звать, продлили контракт с успешным Шварцем.

Неудачно вернулся в еврокубки

У польского «Ракува» стадион на 5 500, а второе место в прошлом сезоне он занял после «Легии», которая провалилась в подвалы таблицы чемпионата Польши. «Спартак» справился с поляками с трудом, но называть «Ракув» командой, которая равна главному варшавскому клубу, неправильно. Приличные бойцы, которые в квалификации Лиги конференций позже вылетели от «Гента», прошли «Рубин». У казанцев состав богаче и сильнее, Слуцкий на голову выше, чем тренер соперника Марек Папшун. Леонид Викторович ошибся при подготовке «драконов» к визиту к скромному сопернику. «Рубин» мог пробиться в группу Лиги конференций и заработать России много пунктов, а вместо этого остался с минимальными нагрузками, но и их под присмотром Слуцкого не потянул.

Постоянно проигрывает в РПЛ

Руководство ему доверяет, но результаты плохие. У команды 8 поражений и всего 6 побед в 18 турах. Причем три успеха случились в стартовых матчах, когда казалось, что казанцы вообще готовятся штурмовать позиции «Сочи» и становиться сенсацией сезона. Дело не строго в футболе, а в психологии команды. Дюпин тащит – к вратарю ноль претензий. Но Уремович то выносит мяч с линии ворот, то допускает детскую ошибку. У Зотова были затмения на поле, а Абильдгор отдаляется от заявки сборной Дании со скоростью света. Был Самошников – травмировался. Старался Шатов – завершил карьеру. Кварацхелия замечтался о «Милане», а 7 голов Дрейера принесли лишь шесть пунктов. У «Рубина» 7 поражений в последних 11 турах РПЛ , а год завершили тремя поражениями подряд. Да и ЦСКА с «Сочи» обыграли не без приключений.

Остается сильным наставником

Федотов и Карпин – приличные тренеры, но они с Семаком не сильнее Слуцкого персонально. А по сумме успешных лет Леонид Викторович вообще лучших в этом поколении. Одно дело, когда плохие результаты у среднего тренера, такова жизнь. И другое, если у проверенного, который умеет работать иначе. Слуцкий трижды был наставником года, и хотя последнему званию пять лет, он ведь не работал в России, а пробовался в Англии и Нидерландах. За смелость ставим плюс, но в итоге Гинер может оказаться прав. Чисто для тренерской карьеры Слуцкого рискованные зарубежные походы сделали только хуже. Не закрепился там, потерял статус здесь. Три года назад Леонид Викторович развелся, жена не выдержала, что муж живет строго футболом. Похоже, спокойно это воспринял, но поиски себя в Казани пока спорные.

«Рубин» подпрыгнул высоко за счет симпатичной селекции усилиями Яровинского и Слуцкого – тут отработали прекрасно, в составе много классных не старых игроков. Но сделать следующий шаг, сверкнув в еврокубках, чтобы Дрейер, Уремович, Тальби, Ин Бом, Абильдгор и Кварацхелия получили приглашения из топ-5 на Новый год, не удалось. Наверное, это морально подкосило команду, тренер упустил момент, в результате «Рубин» пал в таблице ниже «Спартака», что в этом сезоне сделать непросто. Весной будут вместе выплывать, но конкретно Слуцкий стал главным разочарованием года среди наставников. От Гисдоля ничего не ждали. Ганчаренко в непонятной форме, но в одном пункте от еврокубков. Витория хотя бы в Европе порадовал.