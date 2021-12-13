Виторию разгромили в прощальной игре в «Спартаке». Рассказал сказку в ЛЕ и нырнул на 9-е место в РПЛ

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сегодня, 21:18

Неоднозначный отрезок в жизни клуба.

Витория оказался мягким добряком

Команда его слушала, но не услышала. Первое впечатление не подвело, а человечность без волевых решений подставила. Не новая история для московского клуба. Мягкий Кононов изначально был плохим тренером для «Спартака», пиджак не по размеру. Каррера держался достойно, а Федун и Салихова за него не заступились в споре ОПГ агентов и ветеранов.

Витория пришел в «Спартак» тренером, а не менеджером. Не вмешался в перепалку Попова и Салиховой, остался без спортивного директора. Ему не привезли чистокровного правого латераля вместо Рассказова. Кофрие больше похож на ставку «Сочи», а не клуба с трансферным бюджетом «красно-белых». Диспетчер в центре поля – хавбек с пасом, не появился, а Хендрикс не умеет отдавать передачи в финальную треть.

Витория по-доброму, без искры смотрел на все, что происходило в клубе. Плыл по течению, ждал компенсацию. При живом тренере, который отбирал очки у «Лестера» и «Наполи», искали нового наставника. Жуть ведь. Терпеливый португалец выбрал неверную стратегию поведения для выживания в клубе. Стать мучеником в глазах фанатов в «Спартаке» легко. Но отдает мазохизмом провозглашение всех подряд святыми.

Пусть сначала поставят команде чемпионский футбол для борьбы за титул до последнего тура, а уже после этого можно рисовать если не нимб, то шлем легата легиона. Вот вы ведь смотрите матчи «Спартака», видите футбол, которому можно завидовать? Лучший прессинг первым номером в РПЛ у «Краснодара». Самая результативная атака – у «Зенита». «Динамо» — самое талантливое, а «Сочи» самый организованный. Витория не обозначил чемпионский аргумент «Спартака», хотя поймал удачу в еврокубках.

Непонятно, во что играет «Спартак»

Сегодня фанаты «красно-белых» на волне выезда в Варшаву скандировали фамилию португальца. Но давайте смотреть на непосредственную работу. С порога португалец решил, что Тедеско – дилетант, поэтому надо демонтировать его тактику полностью и поставить португальскую. Но Витория в этом случае показал неумение копать глубже весны, когда «Спартак» был второй, а не девятой командой РПЛ .

На сборах Тедеско ставил игру в четыре защитника. Бакаев в основе, как любит Руй. Потом с Доменико обкатали подход в официальных матчах. Фомин и Тюкавин выбили «Спартак» из Кубка России, а «Рубин» нанес фавориту поражение 0:2 в Москве. Тедеско быстро понял, что четыре в линию не работают, игроки ошибаются, что так им лучше. Витория наивно подумал, что его тренерский опыт перевесит тягу «красно-белых» к хаосу в обороне.

В результате даже сегодня против «Сочи» не увидели именно команду Руя, хотя желание попрощаться по-человечески было. Свободные зоны перед вратарем оставили. Увидели обычный слабо контролируемый «Спартак». Когда Жиго и Джикия в ударе – пропускали мало, начал ошибаться Максименко и опорная зона – поплыли. Ужасно сыграли в Санкт-Петербурге, а это лакмусовый матч.

Форварда Жиго видели и раньше, не новость. Выход в атаку через длинные передачи, которыми злоупотреблял Тедеско, Руй не заменил на роскошный билд-ап. В результате форварды сами по себе хорошие, а у Ларссона к зиме один гол в Лиге Европы. Кстати, в этом турнире без подвигов Селихова могли нарваться на «Барселону», финишировав на втором месте. «Спартак» и четвертым мог оказаться, лидерство получилось нервным.

Нет побед в РПЛ и прогресса игроков

Зобнин и Умяров не полузащита мечты. Оба не смогут поблагодарить Виторию за бесценные персональные подсказки, изменившие Роману и Наилю карьеры. Мозес активничает, но Виктор малопродуктивный у чужих ворот в чемпионате. Промес еще хуже, хотя класс очевиден. Айртон слишком часто ошибался в защите, и в атаке не Александер-Арнольд.

Понятно, почему увольнение тренера, который вел в дни переговоров с Ваноли борьбу за первое место в группе Лиги Европы, кажется глупым части фанатов, даже петиции создают в поддержку Руя. Понятны симпатии к человеку Витории – неплохой дядька, еще до приезда тренера в Москву так и писали. Португальцы не обманывали, описывая отца немаленькой семейки. Но где результаты именно тренерской работы?

С «Наполи» и «Лестером» сыграли на эмоциях, там нет идеального плана наставника, который сработал от начала до конца. Оба матча против «Легии» были некачественными. Хотя и спаслись на последних секундах – ответ на неудачу в концовке в московском матче. Видели «отскоки» в РПЛ , но по-настоящему цельные и сильные матчи можно посчитать по ногам пирата. Возможно, реально крутого тренерского матча не было вообще.

Смешно, но против «Рубина» в первом поединке по чуждой составу схеме Витория сыграл неплохо, на эмоциональной волне после успешных летних спаррингов. Но проиграл, а дальше был один неоднозначный поединок за другим. Легкости у «Спартака» нет, хотя при Тедеско случались поединки, когда москвичи знали, что делать. И кейс Ларссона показательный. Лучший игрок прошлого сезона у Витории исчез из перечня героев.

Ваноли и Каттани – два кота в мешке

Тренеры нередко становятся заложниками привычек. Руй Витория работал в клубах, где все тикает, как часы без бомбы. «Витория» и «Бенфика» организованы для наставников круче, чем «Спартак». Во втором случае еще и на багаже Жезуса выезжал. В Саудовской Аравии он просто зарабатывал, поэтому не переживал. Не подошли обстоятельства – уехал в Москву. И нарвался на клуб, где ты или со всеми воюешь, или проиграешь.

Первое место в Лиге Европы стало скорее наградой фанатам и футболистам, которые не всегда заслуживают традиционную судьбу «Спартака». А вот девятая строчка в РПЛ – отражение того, что творят руководители москвичей годами. Выбирали главным тренером миллионера, который садился пьяным за руль. Яркий маркер, что нельзя доверять такому специалисту миллиардный проект. Назначали странного помощника в штаб наставника-чемпиона…

Гоняли туда-сюда спортивных директоров. Пригласили сына экс-главы РПЛ . Ничего не сделали, чтобы спорные агенты обходили «Спартак» стороной. Теперь берут помощник Конте, поскольку другой его ассистент неожиданно сделал «красно-белых» чемпионом, словно выбирают наставника после визита к шарлатанке-гадалке. Витория, конечно же, заложник чужого абсурда. Но если Каррера и Тедеско пытались понять «Спартак», то о Витории того же не скажешь.

Как сработают новый спортивный директор и свежий тренер Ваноли? Никто не ответит предметно, назначают малоизвестного ассистента в надежде, что ему крупно повезет и пропадет суета. А «Спартак» Витории структурно, тактически и стратегически запомнится ни рыбой, ни мясом, хотя и стал костью в горле «Легии», «Лестера» и «Наполи».