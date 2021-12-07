«Атлетико» рискует остаться без плей-офф Лиги чемпионов. «Чолизм» Симеоне больше не работает

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сегодня, 14:00

Постчемпионская депрессия или идейный ступор?

«Чолизм» — путь Диего Симеоне и «Атлетико»

Однажды, когда Диего Симеоне собирал урожай комплиментов и повышенного внимания со стороны СМИ после первых успехов у руля «Атлетико», его спросили, к кому он себя относит — к «билардистам» или «меноттистам». Это термины-производные от фамилий двух великих аргентинских тренеров, выигрывавших с «Альбиселесте» чемпионаты мира. Сесар Луис Менотти предпочитал кружевной футбол, продвижение мяча в атаку за счет коротких передач и дриблинга, а Карлос Билардо — футбольный прагматик, адепт секты «Результат любой ценой».

Симеоне по своей сути, конечно же, «билардист», однако, отвечая на вопрос журналиста, Диего сказал, что придерживается своего собственного направления, которое получило название «чолизм» по прозвищу аргентинского тренера — Эль Чоло. Философия «чолизма» стала плодом любви Симеоне и мадридского «Атлетико», каждый родитель внес свою лепту: «матрасники» были командой разгильдяев и неудачников на момент прихода Диего, и ему пришлось пойти на крайние антикризисные меры, которые стали фундаментом облика «Атлетико» на годы вперед.

Харизма и повадки Симеоне мгновенно отпечатались на команде без компаса и с кучей комплексов, а в распоряжении Эль Чоло оказалось достаточно футболистов, готовых стать проводниками новой этики. «Чолизм» предполагает цикл существования команды «от матча к матчу», для «Атлетико» каждая следующая игра — решающая, «чолизм» не терпит слабых и равнодушных, Симеоне всегда подчеркивал, что его футбольной философией движет страсть. Есть в этом кодексе главы, о которых не принято говорить публично — о неспортивных методах приближения спортивных побед, ими «чолизм» тоже изобилует. Диего уверен, что преступления на почве футбольной страсти неподсудны.

Кризис «чолизма». «Атлетико» и Симеоне сбиты с толку

Вне всяких сомнений, Симеоне — это лучшее, что случалось с «Атлетико» за почти 120-летнюю историю клуба. Он пришел на руины и создал сильную команду, которая дважды выиграла чемпионат Испании, дважды победила в Лиге Европы, дважды добирались до финалов Лиги чемпионов. Диего стал лидером и генератором идей самой успешной версии «Атлетико» всех времен.

Однако нынешний сезон становится тяжелейшим испытанием для действующих чемпионов Испании и их тренера, чья философия трещит по швам. У «Атлетико» нет цельной тренерской идеи, результаты в Примере и Лиге чемпионов не соответствуют ожиданиям, качество игры соответствующее. Но главная проблема заключается в том, что риторика Симеоне не работает в раздевалке, в этой команде много классных футболистов, но недостаточно пульсирующих центров страсти, на которых зиждется «чолизм».

В погоне за качеством состава «Атлетико» потерял командный менталитет, «матрасникам» не хватает страсти, нарушен хрупкий кадровый баланс, а недавнее чемпионство заставило даже наглых и дерзких парней почувствовать себя сытыми довольными. На фоне этих проблем очень показательно желание Симеоне вернуть в команду Диего Година, уругваец — носитель силы духа, которого лишена сегодняшняя команда. «Чолизм» под угрозой, а в дистиллированном футболе, где важны только знания и умения, Эль Чоло не такой уж искусный тренер.

Судьбоносная неделя тяжелого сезона

«Атлетико» загнан в угол, из которого можно выбраться, если получится выдать парочку бесстрашных и безрассудных матчей. В Лиге чемпионов сегодня необходимо обыгрывать «Порту» и надеяться, что звезды сойдутся благоприятным образом и выведут «матрасников» в плей-офф. А в чемпионате Испании на носу игра с «Реалом», который твердо намерен добыть титул. И если «Атлетико» проиграет соседям в дерби, то «сливочные» получат грандиозную фору в чемпионской гонке.

Тяжелые времена требуют тяжелых решений, «Атлетико» уже заглянул под полог кризиса, и задача Диего Симеоне — не дать команде нырнуть под него с головой. Аргентинцу предстоит принять серию непростых решений, хотя в действительности алгоритм в поведения в такой ситуации существует и прописан в скрижалях «чолизма»: недовольные могут убираться, недостаточно готовые пусть тренируются, а играть должны те, кто заслуживает и пылает страстью. Вне зависимости от имен. Без исключений и оправданий.

Вернуться на путь истинный

Симеоне должен преодолеть себя, вернуть чувство голода и найти единомышленников в команде. Диего не научится новым трюкам и не должен пытаться, у него есть свой путь, на который необходимо вернуться. Выросший из футбольного менталитета самого Симеоне «чолизм» стал намного выше самого Диего, и это не первый случай в истории, когда идея оказывается сильнее человека.

Но только человек способен воплотить идею в жизнь: «Атлетико» в этом сезоне перестал быть неприятным соперником для любой команды, перестал пугать оскалом и отказался от фирменной жесткости. Причина неудач «Атлетико» заключается в том, что эта команда перестала быть похожей на команду Симеоне. Традиционные ценности под угрозой, и кто-то должен за них постоять. И сделать это должен Диего. В конце концов, именно он определил этот путь, и не ему с него сворачивать.