Умер, получил запрет на игру в Серии А и вспомнил о корнях. Дикий год из жизни Эриксена

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18 декабря 2021, 12:48

Спасибо, что живой.

12 июня 2021. Его сердце остановилось на поле

Перепугались все тогда знатно. Как позже рассказали врачи, на мгновения Эриксен был мертв. Упал на землю в игре Дании и Финляндии, и если бы не реакция докторов родной сборной, то могли бы не откачать. Медиков поначалу обвиняли в растерянности, но позже признали, что действовали по инструкции, которая для спортивных врачей отличается от предписаний для реаниматологов.

Эриксену повезло, что именно в Копенгагене готовил бригады скорой помощи для стадиона Евро-2020 немецкий анестезиолог и врач неотложной помощи Йенс Кляйнфельд. После мастер-класса остался смотреть футбол, оказался на трибуне рядом с местом падения Эриксена и рванул на поле, увидев реакцию коллег. Пациент был без сознания и упал страшно – с открытыми глазами и без рефлексов.

Сердечный приступ в 29 лет у спортсмена — нечастый диагноз. Сначала Кристиану пытались достать язык, чтобы не проглотил, но Кляйнфельд добавил к закрытому массажу сердца дефибриллятор. Его применение в стартовые минуты после остановки в разы повышает шансы на спасение. Эриксен получил разряд спустя две минуты с копейками и быстро пришел в сознание. Важно, что мозг не был без кислорода долго, Кристиан сразу мыслил ясно и четко.

7 июля 2021. Арбитры лишили Данию финала Евро

Без лидера – Эриксен невероятно полезен в сборной и давно стал настоящим вожаком, датчане правильно отреагировали на поражение от финнов. Доиграть матч из больницы приказал сам Кристиан, а победа над командой России вывела в плей-офф. Датчане стали героями и очарованиями яркого турнира. Конечно, Эриксену обидно, что не был частью этой сказки, а проходил тест за тестом.

Зато жив, что тоже победа. В результате Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор, ведь врачи не сумели найти точную причину остановки. Предполагали несколько диагнозов, в том числе, проблемы в результате перенесенной на ногах бактериальной инфекции. Конкретную причину – как миокардит у Дэйли Блинда, не обнаружили, так что перестраховались.

К сердцу датчанина подключили маленький компьютер. Следит за ритмом, а если зафиксирует неполадки – запустит дефибриллятор. Пока полицейский Маккелли, который работает арбитром, поверил падению Стерлинга и назначил пенальти, Эриксен готовился к операции, которую успешно провели ближе к концу июня. Врачи из Копенгагена составили план наблюдения, а лечение хавбеку не нужно. Только контроль нагрузок и слежение за сердечным ритмом.

27 августа 2021. Кьер и врачи получили награду УЕФА

В этой истории отдельной строкой поведение капитана сборной Дании. Крепкого ему здоровья, ведь Симон получил сложную травму. А вот когда упал Эриксен, то защитник вместе со Шмейхелем отреагировали оперативно, подзывали врачей, успокаивали жену Кристиана – Сабрина подумала, что ее муж умер. Кьер также был организатором круга, в который заключили врачей и Эриксена.

Датчане, конечно, крутые, ведь каждый участник сборной вместе с тренерами и персоналом сборной пережили жуткий стресс. Каждый человек реагирует на такие события по-разному. Например, наставник Каспер Хьюлманд включил механизм отрицания – его действия и слова были похожи на реакцию военного врача после тысячной операции. А вот будущий миллиардер Брэйтуэйт дико испугался:

Был момент, когда я смотрел на Эриксена и думал, что он умер. У тебя нет сомнений, когда ты видишь мертвеца. Ты сразу понимаешь. Когда я увидел произошедшее, то начал усердно молиться. Думал, что обращение к Богу – единственное, что сейчас могу сделать. Врачи помогали Эриксену, и никому не пожелаю увидеть что-то подобное. Все закончилось хорошо, Эриксен жив и здоров. Только этого мы все и желали.

Отметили всех врачей, которые помогали – сборной Дании, скорой помощи и консультанта Кляйнфельда, а отдельно Кьера. Эриксен поблагодарил всех за фантастическую работу и спасение его жизни. Тут как с Касильясом и реакцией врачей «Порту» на тренировке. Без оказания квалифицированной помощи на месте Икер не смог бы пережить свой сердечный приступ.

29 ноября. Кристиан возобновил тренировки с «Оденсе»

Хотя уже в начале июля Эриксен побывал в Милане, ради удобства семьи приняли решение перебраться в Данию. Жил в Оденсе, а с недавнего времени начал сначала индивидуальные, а на этой неделе и командные тренировки с одноименным клубом. По плану реабилитация под присмотром врачей завершится в январе.

Если не будет замечено ни одного намека на патологию, а остановка сердца так и останется эпизодом без выясненных причин, то у Кристиана даже могут со временем убрать кардиостимулятор. Сможет выбрать любой клуб из тех, которые пожелают его у себя увидеть. Вот только решение «Интера» намекает – в футбол вернется, но с маленьким прибором на груди.

17 декабря 2021. «Интер» и Эриксен прекратили сотрудничество

Датчанин понимал, что если дефибриллятор не уберут, то в Серии А ему не разрешат играть. У каждой страны свои предписания, и в Италии на таком уровне заниматься спортом с контролером сердечного ритма нельзя. Эриксену сразу об этом сказали, но у него еще до Евро-2020 был разговор с Индзаги, новый тренер рассчитывал на возвращение датчанина, как и фанаты «Интера».

Вот только подписание Чалханоглу из «Милана» подсказало – врачи не рекомендуют Эриксену спешить с возвращением. В августе он сам сказал, что сможет вернуться примерно через пять месяцев, то есть в начале следующего года. Пока все идет по плану, физическая и моральная форма у него отличные, поскольку Кристиан из породы Де Брюйне – уверенности не занимать.

Вспомните, что рисковал стать большим трансферным разочарованием в «Интере», а потом пришел в себя. Если бы не логичная перестраховка врачей, то дефибриллятор, который за шесть месяцев не обнаружил ни одного сбоя, вытащили бы, и уже в новом году датчанин мог играть в Серии А. Но раз наблюдение продолжают, то «Оденсе» приютил бывшего игрока, а «Аякс» подумывает о подписании Эриксена свободным агентом.

«Интер» не мог тянуть дальше – у датчанина зарплата 7.5 млн евро. Блинд с дефибриллятором успешно играет за «Аякс», в том числе, в Лиге чемпионов, так что Эриксен готовится к возвращению на поле. Самое крутое зрелище будет, когда окажется в футболке сборной Дании – трибуны в Копенгагене зажигают красиво, а здесь встреча будет незабываемой. Парню лишь 29 лет, может забыть сердечный приступ, как страшный сон.

В медицинском смысле Эриксен здоров. Серьезных причин не возвращаться на поле у него нет. У бедняги Агуэро ситуация другая, там нашли не критические, но проблемы с сердцем, поэтому Кун завершил карьеру, чтобы не нарываться на клиническую смерть, которую неожиданно пережил Кристиан.