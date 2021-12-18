ГлавнаяБлоги"Соккер" ХронографПЕРСОНАльная опекаИталия. Серия А 2021/2022

Умер, получил запрет на игру в Серии А и вспомнил о корнях. Дикий год из жизни Эриксена

18 декабря 2021, 12:48
00:00 / 00:00

Спасибо, что живой.

12 июня 2021. Его сердце остановилось на поле

Перепугались все тогда знатно. Как позже рассказали врачи, на мгновения Эриксен был мертв. Упал на землю в игре Дании и Финляндии, и если бы не реакция докторов родной сборной, то могли бы не откачать. Медиков поначалу обвиняли в растерянности, но позже признали, что действовали по инструкции, которая для спортивных врачей отличается от предписаний для реаниматологов.

Эриксену повезло, что именно в Копенгагене готовил бригады скорой помощи для стадиона Евро-2020 немецкий анестезиолог и врач неотложной помощи Йенс Кляйнфельд. После мастер-класса остался смотреть футбол, оказался на трибуне рядом с местом падения Эриксена и рванул на поле, увидев реакцию коллег. Пациент был без сознания и упал страшно – с открытыми глазами и без рефлексов.

Сердечный приступ в 29 лет у спортсмена — нечастый диагноз. Сначала Кристиану пытались достать язык, чтобы не проглотил, но Кляйнфельд добавил к закрытому массажу сердца дефибриллятор. Его применение в стартовые минуты после остановки в разы повышает шансы на спасение. Эриксен получил разряд спустя две минуты с копейками и быстро пришел в сознание. Важно, что мозг не был без кислорода долго, Кристиан сразу мыслил ясно и четко.

7 июля 2021. Арбитры лишили Данию финала Евро

Без лидера – Эриксен невероятно полезен в сборной и давно стал настоящим вожаком, датчане правильно отреагировали на поражение от финнов. Доиграть матч из больницы приказал сам Кристиан, а победа над командой России вывела в плей-офф. Датчане стали героями и очарованиями яркого турнира. Конечно, Эриксену обидно, что не был частью этой сказки, а проходил тест за тестом.

Зато жив, что тоже победа. В результате Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор, ведь врачи не сумели найти точную причину остановки. Предполагали несколько диагнозов, в том числе, проблемы в результате перенесенной на ногах бактериальной инфекции. Конкретную причину – как миокардит у Дэйли Блинда, не обнаружили, так что перестраховались.

К сердцу датчанина подключили маленький компьютер. Следит за ритмом, а если зафиксирует неполадки – запустит дефибриллятор. Пока полицейский Маккелли, который работает арбитром, поверил падению Стерлинга и назначил пенальти, Эриксен готовился к операции, которую успешно провели ближе к концу июня. Врачи из Копенгагена составили план наблюдения, а лечение хавбеку не нужно. Только контроль нагрузок и слежение за сердечным ритмом.

27 августа 2021. Кьер и врачи получили награду УЕФА

В этой истории отдельной строкой поведение капитана сборной Дании. Крепкого ему здоровья, ведь Симон получил сложную травму. А вот когда упал Эриксен, то защитник вместе со Шмейхелем отреагировали оперативно, подзывали врачей, успокаивали жену Кристиана – Сабрина подумала, что ее муж умер. Кьер также был организатором круга, в который заключили врачей и Эриксена.

Датчане, конечно, крутые, ведь каждый участник сборной вместе с тренерами и персоналом сборной пережили жуткий стресс. Каждый человек реагирует на такие события по-разному. Например, наставник Каспер Хьюлманд включил механизм отрицания – его действия и слова были похожи на реакцию военного врача после тысячной операции. А вот будущий миллиардер Брэйтуэйт дико испугался:

Был момент, когда я смотрел на Эриксена и думал, что он умер. У тебя нет сомнений, когда ты видишь мертвеца. Ты сразу понимаешь. Когда я увидел произошедшее, то начал усердно молиться. Думал, что обращение к Богу – единственное, что сейчас могу сделать. Врачи помогали Эриксену, и никому не пожелаю увидеть что-то подобное. Все закончилось хорошо, Эриксен жив и здоров. Только этого мы все и желали.

Отметили всех врачей, которые помогали – сборной Дании, скорой помощи и консультанта Кляйнфельда, а отдельно Кьера. Эриксен поблагодарил всех за фантастическую работу и спасение его жизни. Тут как с Касильясом и реакцией врачей «Порту» на тренировке. Без оказания квалифицированной помощи на месте Икер не смог бы пережить свой сердечный приступ.

29 ноября. Кристиан возобновил тренировки с «Оденсе»

Хотя уже в начале июля Эриксен побывал в Милане, ради удобства семьи приняли решение перебраться в Данию. Жил в Оденсе, а с недавнего времени начал сначала индивидуальные, а на этой неделе и командные тренировки с одноименным клубом. По плану реабилитация под присмотром врачей завершится в январе.

Если не будет замечено ни одного намека на патологию, а остановка сердца так и останется эпизодом без выясненных причин, то у Кристиана даже могут со временем убрать кардиостимулятор. Сможет выбрать любой клуб из тех, которые пожелают его у себя увидеть. Вот только решение «Интера» намекает – в футбол вернется, но с маленьким прибором на груди.

17 декабря 2021. «Интер» и Эриксен прекратили сотрудничество

Датчанин понимал, что если дефибриллятор не уберут, то в Серии А ему не разрешат играть. У каждой страны свои предписания, и в Италии на таком уровне заниматься спортом с контролером сердечного ритма нельзя. Эриксену сразу об этом сказали, но у него еще до Евро-2020 был разговор с Индзаги, новый тренер рассчитывал на возвращение датчанина, как и фанаты «Интера».

Вот только подписание Чалханоглу из «Милана» подсказало – врачи не рекомендуют Эриксену спешить с возвращением. В августе он сам сказал, что сможет вернуться примерно через пять месяцев, то есть в начале следующего года. Пока все идет по плану, физическая и моральная форма у него отличные, поскольку Кристиан из породы Де Брюйне – уверенности не занимать.

Вспомните, что рисковал стать большим трансферным разочарованием в «Интере», а потом пришел в себя. Если бы не логичная перестраховка врачей, то дефибриллятор, который за шесть месяцев не обнаружил ни одного сбоя, вытащили бы, и уже в новом году датчанин мог играть в Серии А. Но раз наблюдение продолжают, то «Оденсе» приютил бывшего игрока, а «Аякс» подумывает о подписании Эриксена свободным агентом.

«Интер» не мог тянуть дальше – у датчанина зарплата 7.5 млн евро. Блинд с дефибриллятором успешно играет за «Аякс», в том числе, в Лиге чемпионов, так что Эриксен готовится к возвращению на поле. Самое крутое зрелище будет, когда окажется в футболке сборной Дании – трибуны в Копенгагене зажигают красиво, а здесь встреча будет незабываемой. Парню лишь 29 лет, может забыть сердечный приступ, как страшный сон.

В медицинском смысле Эриксен здоров. Серьезных причин не возвращаться на поле у него нет. У бедняги Агуэро ситуация другая, там нашли не критические, но проблемы с сердцем, поэтому Кун завершил карьеру, чтобы не нарываться на клиническую смерть, которую неожиданно пережил Кристиан.

«Краснодар» подписал капитана чемпионов Бразилии. Играл с Халком и Диего Костой, котируется выше Бальбуэна в сборной
Вчера, 22:21Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
Потерявший год футбола из-за допинга вратарь переходит в «Интер». Вся правда об Андре Онане и роковой таблетке
Вчера, 12:56Александр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии4
«Гений без „Золотого мяча“». Бензема забил в 2021-м больше Роналду и разменял пятую сотню голов в карьере
23 декабря 2021Александр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии17
Трансфер обошёлся в 127 млн евро, а игрок в запасе. Конфликт с наставником ведёт вундеркинда в АПЛ
22 декабря 2021Станислав Горин в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
Копирует поведение Карреры, взял в тренерский штаб фаната «Зенита». Первый день Паоло Ваноли в «Спартаке»
17 декабря 2021Александр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии14
«Гладиатор года» лишний в «Спартаке». Ларссон стал разочарованием первой части сезона РПЛ
08 декабря 2021Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Сортировать
Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ DXTK (раскрыть)
19 декабря 2021 в 00:56, ред.
4-2, и шансы были, Хорватия норм смотрелась для своего уровня, сказался разный класс игроков, плюс если не ошибаюсь хорваты до этого все матчи по 120 мин играли.
DXTK
DXTK ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
18 декабря 2021 в 23:47
а что тут писать......... можно чм 18 вспомнить сборную Хорватию........которая разматала в группе Аргентину с Месси 3-0, выбила Россию затем Англичан.....а финале влетели без шанса в одну калитку от французов 1-4.......тоже самое ждало бы и дачан в игре с италией.........
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ DXTK (раскрыть)
18 декабря 2021 в 20:55
Не надо неочевидные вещи писать. В 90 х с Германией в них тоже не верили.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
18 декабря 2021 в 17:33
Здоровья Эрикссену и успешного продолжения карьеры!!!
DXTK
DXTK
18 декабря 2021 в 16:24
эриксена очень не хватает тоттенхэму, было очень жаль, когда у него случился приступ, конечно здоровья экс-шпоре.........
DXTK
DXTK ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 декабря 2021 в 16:18
какие ЧЕ? италия все равно дачан сделала бы в финале....... может даже и разгромно.............
Wolk15Sven
Wolk15Sven
18 декабря 2021 в 14:35, ред.
"Арбитры лишили Данию финала" Ну не надо. Они в 1/2 их сначала за уши вытащили, дав в простейшей ситуации угловой вместо "от ворот", откуда датчане свою халяву и затолкали. Не будь этого, чехи бы ещё посражались.
shlomo
shlomo
18 декабря 2021 в 13:16, ред.
Спасибо за статью...ну что, далеко не факт что родные и близкие Эриксена позволят тому вернуться в футбол, как бы не хотел этого сам Кристиан.... для них куда важнее иметь в семье сына, мужа, и отца, чем футболиста, каждый выход на поле которого будет вызывать стресс и переживания.... когда-то легендарный Арриго Сакки сказал: "Футбол – самое важное дело из всех неважных дел"..... он был прав, особенно если учесть что жизнь это самое дорогое что есть у каждого человека..... так что пусть Кристиан завершает карьеру и лечится, как Агуэро недавно это сделал....желаю Кристиану восстановить своё здоровье, насколько это возможно, и успешной тренерской карьеры (у него всё может получиться, очень умный игрок....)....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 декабря 2021 в 13:12
Хороший парень,весело живёт!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 декабря 2021 в 13:00
Для меня Дания реальный чемпион Европы. А судье позор за такой пенальти
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100