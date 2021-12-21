«Интер» — «Торино». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 декабря 2021, 13:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Торино», который состоится 22 декабря 2021 года

«Интер»

«Черно-синие» показывают результативный и интересный футбол, что позволило подопечным Симоне Индзаги возглавить турнирную таблицу и уверенно в ней лидировать. Сейчас «Интер» набрал 43 очка и на четыре пункта опережает «Наполи», который еще совсем недавно шел на первом месте. Игра с «Торино» станет очередным трамплином для чемпиона Италии, с которым он постарается справиться и сохранить отрыв от конкурентов.

17 декабря «Интер» разгромил «Салернитану» (5:0), а 12 числа команда крупно обыграла на своем поле «Кальяри» (4:0).

«Торино»

«Торино» является середняком чемпионата Италии и находится на 10 месте в турнирной таблице с набранными 25 очками. Команда не проигрывает уже несколько матчей и это позволяет ей находится на позиции, которая позволяет находится в безопасности от зоны вылета. В активе «Торино» только 23 забитых мяча, что говорит о не самой лучшей реализации моментов, которую коллективу следует улучшать с каждым матчем.

19 декабря «Торино» минимально обыграл «Верону» на своем стадионе (1:0), а 16 числа уступил на выезде «Сампдории» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.342

Ничья – 5.63

Победит «Торино» – 9.69

Статистика

«Интер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из восьми выездных матчей «Торино» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Интер» выиграл четыре последних матчей с «Торино» в чемпионате

Три последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Интера» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. Чемпион Италии вернул себе лидерство и трудно представить, что на данный момент команда провалит следующий отрезок сезона. Прогнозируем уверенную победу миланского клуба.