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Трансфер обошёлся в 127 млн евро, а игрок в запасе. Конфликт с наставником ведёт вундеркинда в АПЛ

22 декабря 2021, 17:31
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У самого дорогого португальского футболиста в истории не клеится.

Агент подставил юнца, думая о комиссионных

Ван дер Варт ввернул на одной из телевизионных передач, где выступал в роли эксперта:

Единственное, что ты точно знаешь как клиент Райолы — станешь сказочной богатым.

На что сам агент Ибрагимовича, Погба и Холанда резонно ответил:

Нет, ты точно станешь сказочно богатым, если очень крут в футболе.

Тут итальянский голландец прав. Можно разок продать товар сомнительного качества, но неприличное состояние сколачивают футболисты, которые играют круто полтора десятилетия. Вот только и Райола, и Мендеш, и Захави только на словах защитники футбола. На деле чаще думают о собственном кармане, а не футболистах, которых должны оберегать и направлять. Отсюда такие сделки, как между «Бенфикой» и «Атлетико».

Но ни третьего июля 2019 года, ни сейчас Жоау Фелиш не был футболистом, за которого стоило отдавать 127.2 млн евро. Трудно сказать, куда смотрели Андреа Берта – спортивный директор, президент «матрасников» Энрике Сересо и сам Диего Симеоне. В девятнадцать лет атакующий хавбек «Бенфики» был лакомым трансферным десертом, но не стоило взваливать на плечи хрупкому мальчишке ценник выше, чем у Роналду.

Ведь неважно, что говорит Неймар о 222 млн евро, которые отвалил за его переход ПСЖ. Важно, что бразилец подумал о рекорде и как это повлияло на психику. Из тени Месси вышел в мир нытья по поводу и без оного. Бразилец умеет на поле все, но не демонстрирует максимум постоянно, концентрация хромает. У Жоау Фелиша ситуация немного другая, но Мендеш и «Атлетико» сломали талантливого парня.

Португальца всегда оценивали с кивком на стоимость сделки. «Сыграл хорошо, но не на 127 млн евро». Два года назад говорили, что Мендеш получит 30% от сделки, и это невероятная комиссия – деньги из воздуха, под сорок миллионов евро. Сейчас агентом Жоау числится некий Педру Кордейру, у которого нет других именитых клиентов. Все помнят, что представитель Роналду нажился на желании «Атлетико» не упустить следующего уникума, а теперь Фелиш ищет себе новый клуб.

У форварда непростой характер и нет стабильности

Поскольку в семье все талантливые – младший брат по имени Уго тоже играет в футбол и в 17 лет подает большие надежды, то неудивительно, что самомнения не занимать. А ведь Фелиша забросило в строгую структуру игры Симеоне. Диего приказали ломать собственные спартанские принципы ради эфемерного «яркого, атакующего футбола, который заставит гостей из Азии болеть за „Атлетико“».

Конечно, когда мадридский клуб потерял Гризманна и получил Суареса, то Фелишу само провидение повелело играть продуктивно в знакомой ему роли второго форварда. Но если в первом сезоне в Мадриде ему мешали мелкие травмы, то в чемпионском году молодой португалец не всегда выигрывал конкуренцию у Корреа. Конечно, в ЛЧ и Ла Лиге были славные мгновения.

Но если для молодого игрока без такого безумного ценника 10 голов – нормальный показатель, то с поправкой на расходы получаем закономерное недовольство всех сторон сделки до 2026 года. Помимо трансферных траншей в «Бенфику», «Атлетико» платит парню 181 тысячу евро в неделю. За год получается около 9.4 млн евро, которые Фелиш не в состоянии отыграть голами и ассистами.

Добавьте сюда настоятельные испанские слухи о конфликте Фелиша и Симеоне. Жоау не понял, зачем в команде Гризманн, если есть Суарес и он сам. Но Антуан приехал, провел 13 матчей в Ла Лиге, забил 3 мяча, отдал 1 голевую. Француз не летит на крыльях ночи, но вместе с Лемаром и Корреа добавляет голы в копилку Симеоне. А что же Фелиш? Один мяч, один ассист в редких матчах, когда на поле в Примере. В ЛЧ похожая ситуация, Фелиш огорчен, что ему не доверяют.

Зимняя аренда в АПЛ – лучший выход из тупика для Жоау

Не понравилась позиция Симеоне, похожа на неискреннюю, без сочувствия и педагогики. Диего заявил, что Жоау «важная часть команды», но при этом подкалывает португальца за нестабильность и редко доверяет в основе. Поддержку от тренера в кризисном «Атлетико» парень не получил, логично, что между наставником и рекордсменом клуба пробежала черная кошка.

Аргентинец доверяет Гризманну как себе – один из его любимых игроков, словно еще один ребенок в многодетной семье Симеоне. А вот Фелиш своим не стал, поэтому ищет себе новую команду. Понятно, что Жорже Мендеш теперь должен помочь португальцу, даже если они не рады общению друг с другом после футбольных неудач второго форварда в Испании.

Зато Фелиш по-прежнему молодой, по-прежнему может заиграть в сборной Португалии – агент пророчил победу на ЧМ связке Жоау с Роналду. Теперь после поражения от сербов путевку в Катар команда Сантуша получит, только если обыграет Италию или Северную Македонию в финале стыкового раунда. Но не только на родине продолжают верить в футбольные таланты Фелиша.

Рангник якобы им заинтересовался – МЮ готов взять парня в аренду. Ральф собирается консультировать «дьяволов» долго, а это значит, что ему нужно водить дружбу с Мендешем. Кроме того, бразильская схема «4-2-2-2» допускает наличие Фелиша сразу в двух ролях – в дуэте форвардов или чуть глубже с Бруну Фернандешем. Хотя не только «Юнайтед» заинтересовался, ведь Фелиш учился прессингу и работе без мяча у самого Симеоне.

Многие смотрят на результативность, но если оценивать комплексно, то парень тактически послушный. Скорее всего, ему просто не подошел стиль «Атлетико», в котором многим сложно заиграть. Симеоне тоже бывает Гасперини. Подписали Кунью, хотя были Суарес, Корреа, Гризманн и Фелиш. Жоау в списке точно лишний, но это меткий парень, которому просто досталось мало моментов в текущем сезоне. Тренер команды не исключил, что португалец уйдет в поисках игровой практики.

Осталось выбрать правильный клуб. По стилю Фелишу может подойти «Арсенал». Тем более у Артеты собирается перспективная банда, а форварда подходящего нет. Юность позволяет Жоау пройти путь Гризманна – от инсайда к ложной «девятке». Впрочем, в похожей роли португальца легко представить также в «Манчестер Сити». Подписание Кейна – дорогая сделка, как и трансфер Холанда. А вот аренда Фелиша – выход. Наличие людей с пасом и тактического гика Гвардиолы может стать спасением для Жоау.

Конечно, конкуренция в составе свежих рекордсменов чемпионата Англии бешеная, но зимой на рынке не будет много столь перспективных игроков.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
23 декабря 2021 в 13:18, ред.
в этой трилогии пострадал Атлетико. Хотя вон если взять Челси,так там подобных осечек пруд пруди: Хаверц,Вернер и бонусом Лукаку за 130 итого в районе 260.
Что бы сработаться с Диего,надо быть по природе таким же,как он,а португал видать ещё юн для этого.Вот Суарес наверное самая подходящяя фигура,он может если что и укусить Диего за фаберЖЭ. Симеоне и Моуриньо - оба тренера несут энергетический негатив.поэтому сработаться с ними сложно. Насчёт АПЛа не знаю,ведь как тут написано игрок более техничен,чем атлетичен,а на Альбионе физика в первую очередь,а то затопчат и не заметят,возиться с мячом не дадут,пару раз по ногам пройдутся и надолго окажется на койке.Поэтому пусть остаётся в Лалиге(Барса,Севилия) или же в Сериал переходит,ну и ещё можно на родину,тем более Орлята хорошо летают.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Roger Young (раскрыть)
23 декабря 2021 в 09:40
Причём тут агенты? Клуб клаусула влепил в контракт игрока. Я понимаю зачастую и агенты просят включить такой пункт, но в данном случае она скорее якорем была для Фелиша. Но кто знал, что матрасники решатся на такой трансфер.
DEIVID_777
DEIVID_777
23 декабря 2021 в 09:38
Не его клуб, не его тренер. Быстрее валить из команды надо.
steelhead
steelhead
22 декабря 2021 в 23:05
Мне он чем -то Кака напоминает, но таким футболистам важно найти тренера и клуб. Оба необычные ребята, и симпотичные в плане работы с мячом. Единственное, сейчас футбол немного упростился и стал более атлетичным. А это не в кассу таким игрокам, как мне кажется.
Roger Young
Roger Young
22 декабря 2021 в 20:17, ред.
Изначально было ясно, что цена за Фелиша неадекватна. Как долго еще будет в футболе этот бардак непонятно, но надеюсь скоро гнилую лавочку футбольных агентов все-таки прикроют
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
22 декабря 2021 в 19:51
Жаль, надеюсь вернётся
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 декабря 2021 в 17:37
Слишком большая конкуренция!
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