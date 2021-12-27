«Тондела» — «Жил Висенте». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 декабря 2021, 17:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Тондела» — «Жил Висенте», который состоится 28 декабря 2021 года

«Тондела»

Команда очень близко расположилась к зоне вылета в турнирной таблице и это не может радовать болельщиков и руководство. В последних пяти матчах коллектив набрал всего три балла и нуждается в усилении в зимнее межсезонье. От зоны вылета «Тонделу» отделяют всего два пункта, а сама команда много пропускает (29 мячей). В домашнем поединке с середняком чемпионата Португалии футболисты достигнут позитивного результата только при полной дисциплине во всех компонентах игры.

21 декабря «Тондела» оказалась сильнее «Эшторила» в кубке Португалии (3:1), а 18 числа проиграла «Пасуш де Ферейра» в чемпионате.

«Жил Висенте»

«Жил Висенте» считается достаточно сложным соперником и крепкой команде, которой не хватает стабильных результатов, чтобы находиться гораздо выше того места, где она сейчас. Клуб занимает восьмую позицию и смог набрать 20 баллов. «Жил Висенте» имеет талантливую атакующую линию, благодаря которой провели уже 20 голов в этом сезоне. Предстоящий матч с одним из потенциальных аутсайдеров обещает быть интересным и напряженным.

10 декабря «Жил Висенте» добыл выездную победу с «Пасуш де Ферейра», а 26 ноября разошелся миром с «Морейренси» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тондела» – 3.25

Ничья – 3.3

Победит «Жил Висенте» – 2.25

Статистика

«Жил Висенте» проиграл только два матча из десяти последних матчей на выезде

Восемь из десяти последних матчей «Тонделы» на своем поле завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из шести последних матчей «Тонделы» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Матч вряд ли станет результативным, так как команды не отличаются большим количеством голов в личных встречах. Предполагаем, что исход поединка решит один забитый мяч.