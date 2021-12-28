«Блэкпул» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 декабря 2021, 13:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Блэкпул» — «Мидлсбро», который состоится 29 декабря 2021 года

«Блэкпул»

Коллектив идет в середине турнирной таблицы, но последние матчи клуба оставляют желать лучшего. «Блэкпул» идет на 13 месте и набрал 30 очков, хотя еще месяц назад коллектив был гораздо выше. Команда вряд ли сможет претендовать на более высокие места, но результаты необходимо исправлять уже сейчас, иначе она может опуститься еще ниже. Матч с «Мидлсбро» будет зрелищным и сохранять интригу до финального свистка.

26 декабря «Блэкпул» проиграл «Хаддерсфилду» (2:3), а 18 числа оказался сильнее на своем поле «Петерборо Юнайтед» (3:1).

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» уже давно покинул АПЛ и в этом сезоне является одним из претендентов на возвращение в элиту английского футбола. Команда занимает пятое место, набрав 36 очков, что на 10 баллов меньше, чем у лидера. Тем не менее, впереди еще много поединков и при желании коллектив может побороться даже за первые две позиции, которые дают прямой выход в АПЛ без обязательства участия в плей-офф.

26 декабря «Мидлсбро» обыграл на своем поле «Ноттингем Форест» (2:0), а 18 числа оказался сильнее «Борнмута» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Блэкпул» – 3.4

Ничья – 3.25

Победит «Мидлсбро» – 2.23

Статистика

«Мидлсбро» выиграл четыре матча из десяти последних, а «Блэкпул» одержал только две победы

Семь из десяти последних выездных матчей «Мидлсбро» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Блэкпул» выиграл у «Мидлсбро» два последних поединка

Четыре из пяти последних матчей между командами на поле «Блэкпула» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Опираясь на статистику предыдущих личных встреч команд, предполагаем, что и в этот раз они порадуют болельщиков забитыми мячами в интересном противостоянии.