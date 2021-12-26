Самые крутые домашние команды сезона. Мбаппе снова рядом с Фалькао, сюрпризы на вершине

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вчера, 21:07

Нашли всех, кому помогают родные стены.

7 место. «Зенит»

81.5 % из возможных очков.

На родном стадионе в РПЛ петербуржцы умудрились проиграть «Сочи» в необычном матче с удалением Азмуна в конце первого тайма. После этого Дзюба забил, но Касьерра и Терехов ответили. Первая в истории победа клуба Федотова над «Зенитом» стала последней крупной осечкой чемпиона в РПЛ . А с «Ростовом» была веселая ничья 2:2, причем дубль Клаудиться ответил на два мяча гостей. Впрочем, один из мячей в итоге признали засчитанным незаконно. Шероховатости в игре у «Зенита» имеются, в гостях играют откровенно плохо 5 осечек в 9 матчах. Но суммарно получают первое место, пока могут с принципиальными соперниками сыграть на родном поле, как против «Спартака» и «Динамо». Пока не видим домашних поражений Семака в РПЛ , именно чемпион является главным фаворитом весенней части сезона.

6 место. «Манчестер Сити»

83.3 % из возможных очков.

Сложный сезон для грандов АПЛ , неслучайно Гвардиола столько жалуется. Но впечатляющая победа «горожан» над «Лестером» - лидер сезона накидал четыре мяча до 25-й минуты, подтвердила заслуженность попадания «Манчестер Сити» в подобный рейтинг. Конечно, потом подопечные Гвардиолы пережили затмение и устроили веселый вестерн на ровном месте, пропустив от «Лестера» трижды подряд. Но класс есть класс, решили, что хватит дурачиться и забивали снова – 6:3, безумный рождественский подарок для публики. Лишь две команды сыграли в гостях у «Манчестер Сити» успешнее. «Кристал Пэлас» побеждал на «Этихад Стэдиум» 0:2, а «Саутгемптон» сумел завоевать ничью 0:0. «Горожане» веселее, когда у них не получается, но в основном это скучный каток – разносят всех в щепки. Причем не только дома, ведь «сушить» игру умеют на любом поле. В гостях у них 7 побед, 1 ничья и 1 поражение.

5 место. «Интер», «Севилья», «Селтик»

85.2 % из возможных очков.

В этом сезоне без Джеррарда «Рейнджерс» необязательно защитит чемпионский титул. «Селтик» близко, ведь дома играют мощно – взяли 23 очка из 27 допуступных. Никому не уступали, но дважды сыграли вничью. «Интер» догнал и перегнал «Милан» и «Наполи» по той же причине – Индзаги на «Сан-Сиро» в Серии А пока не проигрывал, было лишь две мировые. Впечатляющая статистика для нового тренера. Тот же Сарри испортил «Лацио» домашнюю малину, хотя «орлы» могли оказаться в этом списке без трех осечек в девяти турах. А вот «Севилья» лучшая в Ла Лиге по домашней игре. У них статистика на будущем стадионе финала Лиги Европы такая, как у «Интера» в Милане. Конечно, в гостях испанцы заметно хуже – примерно как «Зенит», поэтому «Реал» в таблице отпустили. Но домашние поединки спасают.

4 место. «Днепр-1», ПСВ , «Шахтер», «Боруссия» Д и «Бавария»

88.9 % из возможных очков.

Если «Аякс» теряет очки в Амстердаме, то ПСВ в Эйндховене очень хорош – 8 побед и 1 поражение. Впрочем, влет в сентябре получился болезненным, уступили 0:4 «Фейеноорду». «Днепр-1» и «Шахтер» (во втором случае формально играют дома, а по факту на нейтральном для них поле) тоже пережили по одному поражению в домашних турах. «Горняки» сенсационно уступили «Александрии», а команда снайпера Артема Довбика повторила опыт ПСВ , проиграли «Зари» 0:4. «Боруссия» Д и «Бавария» в топе такого списка не удивляют совершенно и представляют здесь немецкий футбол с аналогичным показателем. Нагельсманн уступил «Айнтрахту» в октябре. А сам Розе проиграл в скандальном матче только чемпионам Германии. Понятно, почему речь о лидерах Бундеслиги – фанаты умеют поддерживать, а футболисты платить за эмоции голами.

3 место. «Спортинг»

91.6 % из возможных очков.

Впечатляет работа Аморима, ведь не только вернул «львам» титул, но и держится вместе с лидерами этого рейтинга на вершине таблицы – всего 2 ничьи и сразу 13 побед в 15 матчах. А дома у «Спортинга» вообще лишь одна мировая при семи победах. Не уступили «Порту», сыграли весело 2:2. Если бы не ничья против одного из аутсайдеров – «Фамаликау», то потенциальная жертва «Манчестер Сити» в плей-офф ЛЧ лидировала в чемпионате Португалии. Или родной клуб Роналду наоборот навяжет борьбу гранду? Всякое бывало, Мбаппе в свое время попил английской кровушки с «Монако», и не только эта команда выбивала «горожан» из неподатливого для них еврокубка.

2 место. ПСЖ , «Райо Вальекано», «Зальцбург»

92.6 % из возможных очков.

Безумный показатель, у ПСЖ всего 1 ничья в девяти домашних матчах, а поражений не было. Но если видеть здесь Мбаппе логично, то вот команда Фалькао, с которым Килиан играл в «Монако», так высоко в рейтинге удивляет. «Райо Вальекано» дома не обыграл «Сельту», но все шесть поражений в чемпионате у них только выездные. «Реал» потерял очки в 3 из 9 матчей в Мадриде, а вот «Райо Вальекано» показывает пример всем грандам – 8 побед и 1 ничья без выезда на другие арены. В Австрии у «Зальцбурга» похожая история. Они разок сыграли вничью, но в восьми случаях чемпион Австрии был безупречен. Хотя в этом случае высокое место не удивляет, уж слишком разный класс у клуба корпорации «Ред Булл» и остальными австрийскими командами.

1 место. «Порту»

100 % из возможных очков.

«Драконы» Консейсау лучше всех, идеальный домашний результат к концу года. Единственные в сильных европейских лигах не потеряли ни одного пункта дома. Поскольку пока сыграли лишь семь матчей, могут в будущем допустить осечку ближе к десятому поединку. Но если судить по результату «Порту» в матче против «Бенфики» в Кубке Португалии – разгром 3:0, то Луис Диас и компания не собираются останавливаться. В гостях у них две мировые, но разница мячей 38:8 намекает, что у «Порту» все в порядке с игрой в родной лиге, а вот в ЛЧ развязка получилась драматичной.