Агент Сергеева: «Договорённость по переходу Ивана в „Зенит“ близко»

Юрий Штромбергер, агент форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, подтвердил, что «Зенит» ведет переговоры о переходе форварда.
Иван пока проходит медобследование. Клубы сейчас договариваются. «Зенит» должен будет выплатить отступные, прописанные в контракте у Ивана, если захочет видеть его в команде. Сумму называть не буду. Договоренность уже близко — думаю сегодня-завтра. Сейчас клубы между собой решают.
Но по факту - может оказаться вторым Заболотным в Зените. Особенно на фоне Клаудиньо, Азмуна, Вендела, Барриоса и Сутормина )))
Но по факту - может оказаться вторым Заболотным в Зените. Особенно на фоне Клаудиньо, Азмуна, Вендела, Барриоса и Сутормина )))
Вот переход Пруцева в Спартак...ближе к смыслу вашего коммента...
Крылья с Соболевым и Пруцевым выглядели бы явно сильней.....
Вот переход Пруцева в Спартак...ближе к смыслу вашего коммента...
Крылья с Соболевым и Пруцевым выглядели бы явно сильней.....
На мой взгляд, это переход по типу Зе. Явно берут на лавку, потому что при всем уважении к Сергееву, ему до соответствия атакующей линии Зенита далеко."
Все гораздо проще и прозаичнее. Его берут с единственной целью, чтобы конкурентам, прежде всего, Локо и Спартаку не достался. Так они делали уже много раз. Примеров десятки. Могу поименно назвать.
На мой взгляд, это переход по типу Зе. Явно берут на лавку, потому что при всем уважении к Сергееву, ему до соответствия атакующей линии Зенита далеко."
Все гораздо проще и прозаичнее. Его берут с единственной целью, чтобы конкурентам, прежде всего, Локо и Спартаку не достался. Так они делали уже много раз. Примеров десятки. Могу поименно назвать.