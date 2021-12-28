Агент Сергеева: «Договорённость по переходу Ивана в „Зенит“ близко»

Юрий Штромбергер, агент форварда «Крыльев Советов» , подтвердил, что «Зенит» ведет переговоры о переходе форварда.

Иван пока проходит медобследование. Клубы сейчас договариваются. «Зенит» должен будет выплатить отступные, прописанные в контракте у Ивана, если захочет видеть его в команде. Сумму называть не буду. Договоренность уже близко — думаю сегодня-завтра. Сейчас клубы между собой решают.