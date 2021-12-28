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Агент Сергеева: «Договорённость по переходу Ивана в „Зенит“ близко»

вчера, 14:30

Юрий Штромбергер, агент форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, подтвердил, что «Зенит» ведет переговоры о переходе форварда.

Иван пока проходит медобследование. Клубы сейчас договариваются. «Зенит» должен будет выплатить отступные, прописанные в контракте у Ивана, если захочет видеть его в команде. Сумму называть не буду. Договоренность уже близко — думаю сегодня-завтра. Сейчас клубы между собой решают.

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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:27
Возрастной игрок из слабой команды, ничем не запомнившийся...ну нафига?? Усиление под ЛЧ?? Хотят россиянина - взяли бы Сафонова, оба вратаря ни алё.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:19
Зачем он зениту, не понимаю.
Торвин
Торвин
вчера в 18:17
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 17:44
    Очередной Иван попал в жернова
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 17:24
    Жаль Сергеева и его загубленную Зенитом, с его жирным контрактом, карьеру!
    memphis
    memphis
    вчера в 17:22
    Еще один сломал карьеру... 3 раз в истории классные Крылья растащили по лавкам
    lotsman
    lotsman
    вчера в 16:46
    Не знаю, нужен ли он Зениту
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 16:23
    Дзюбе замену ищут
    makkie
    makkie
    вчера в 16:22
    Сергеев, конечно, неплохой нападающий.
    Но по факту - может оказаться вторым Заболотным в Зените. Особенно на фоне Клаудиньо, Азмуна, Вендела, Барриоса и Сутормина )))
    particular
    particular
    вчера в 16:21
    Агент, наверное, сон потерял от нахлынувшей удачи и открывающихся перспектив...
    1bear
    1bear
    вчера в 16:20
    хотелось бы верить , что это усиление
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 16:07
    Рукоблуд испортит парня.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 15:58
    Вообще не понимаю чем Сергеев может усилить Зенит, особенно в еврокубках !?? Неужели это усиление для чемпионов России , сомневаюсь. Но , посмотрим время покажет. А так конечно же пожелаю только Удачи.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 15:43, ред.
    Зенит крайне редко обитает в районе указанных вами мест....
    Вот переход Пруцева в Спартак...ближе к смыслу вашего коммента...

    Крылья с Соболевым и Пруцевым выглядели бы явно сильней.....
    sv_1969
    sv_1969 ответ drug01 (раскрыть)
    вчера в 15:38
    Ну почему же! Он более разноплановый в отличии от деревяшки игрок! Крылья в последнее время играли более интересно! Вот только будет ли его ставить Богданыч!
    Misha78
    Misha78 ответ drug01 (раскрыть)
    вчера в 15:28
    Время покажет.
    YVG
    YVG
    вчера в 15:27
    Сергееву несказанно повезло, и поиграет, и заработает.
    drug01
    drug01
    вчера в 15:03
    Не заиграет он там!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 14:57
    Было бы неплохо, если подпишут...
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 14:53
    Заместо Дзюбы пойдёт.
    Mangur
    Mangur
    вчера в 14:52
    Удачи. Зенит убьёт дарование
    LOpp
    LOpp
    вчера в 14:48
    Зенит начинает заниматься своим любимым занятием - ослаблять конкурентов в борьбе за 5-6 места
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 14:37
    Судьба Дзюбы решена !
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    вчера в 14:36
    Вот это уже серьёзное заявление. В смысле не утка какая нибудь. А хорошо ли это или плохо для Сергеева, Зенита и Российского футбола будет ясно позже.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 14:35, ред.
    протон протон 4 / 422сегодня в 14:31
    На мой взгляд, это переход по типу Зе. Явно берут на лавку, потому что при всем уважении к Сергееву, ему до соответствия атакующей линии Зенита далеко."
    Все гораздо проще и прозаичнее. Его берут с единственной целью, чтобы конкурентам, прежде всего, Локо и Спартаку не достался. Так они делали уже много раз. Примеров десятки. Могу поименно назвать.
    протон
    протон
    вчера в 14:31
    На мой взгляд, это переход по типу Зе. Явно берут на лавку, потому что при всем уважении к Сергееву, ему до соответствия атакующей линии Зенита далеко.
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