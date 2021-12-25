Клаудиньо, Касьерра и Уткин впечатлили в РПЛ. Новички, мгновенно оправдавшие трансфер

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вчера, 16:29

Много приятных историй.

Матео Касьерра («Сочи», нападающий)

Колумбиец сразу показал, что потеря Заболотного не приведет к краху надежд «Сочи» в атаке. В одиннадцати турах создал одиннадцать мячей ударами и пасами, восемь раз отличался именно голами. Антон, вернувшийся в ЦСКА , за весь прошлый сезон в чемпионате забил лишь на гол больше. Если Матео весной будет таким же ловким и хитрым, то скаутам Федотова надо выписать премию. Мало того, что в «Белененсеше», который пережил аналог матча «Сочи» — «Ростов», нашли форварда за футбольные копейки – около 1.2 млн евро, так еще и заработают, если 24-летний парень пойдет на повышение.

Клаудиньо («Зенит», плеймейкер)

Крутой игрок, поскольку из породы маленьких юрких бразильцев, у которых присутствие школы не мешает работать на интуиции. Далеко не все Клаудиньо делает верно, иначе из «Сантоса» или «Коринтианс» уехал в «Реал» в юности. Но в 24 года может прогрессировать, бит арендными испытаниями, и станет еще полезнее, когда наберется опыта в еврокубках. Пока полностью игру «Зенита» себе не подчинил, но это такая манера. Если Вендел связывает игру, а Малком ставит на дриблинг, то их коллега эффективный. Не нужно много моментов для голов – 7 штук, а результативных передач может стать больше – тут недобрал, 2 ассиста, как у Ерохина. Отличный игрок для 12-миллионого трансфера.

Гжегож Крыховяк («Краснодар», центрхав)

Его приход сразу представил одну из проблемы «горожан» — поляк с порога стал капитаном, и дело не только в травмах Мартыновича. Гжегож показывал, как мог, что стоит менять психологию, когда получается играть настолько ярко, как «быки». В 14 играх после переезда на юг забил 4 мяча, добавил 3 передачи. Как и вся команда Ганчаренко, пережил парочку откровенно плохих матчей, но за четыре миллиона евро получить адаптированного, опытного, но не критически старого новичка – большая удача.

Сильвие Бегич («Крылья Советов», центрбек)

Понимаем, почему хвалят Пруцева, которого заберет «Спартак» — разносторонний хавбек, хорошо вписался в самарскую основу после стажировки в «Сочи» у Федотова. Но Бегич достался «Крыльям Советов» в аренду и сразу стал ключевым. Только наличием непонимания между ним и Слуцким можно объяснить, как «Рубин» вообще отдал защитника, который может так удачно играть? Сильвие помог Ломаеву стать частью одной из самых успешных линий обороны в РПЛ – пропустили всего 18 мячей, на два больше, чем чемпион в номинации Акинфеев.

Даниил Уткин («Ахмат», центрхав)

Правильно сделали, что отдали Уткина в аренду, ведь в «Краснодаре» после приезда Крыховяка у россиянина не осталось возможности проявить себя в атаке. Талалаев видит в Уткине не просто разрушителя. «Ахмат» поставил рекорд по голам со штрафных в сезоне – благодаря Даниилу. Хотя по качеству созданных моментов хавбек тоже близок к лидеру команды Карапузову. Учитывая, что они вместе с Коноваловым организовывают всю игру команды при переходе из обороны в атаку, не удивительно, что «Ахмат» мечтает о еврокубках.

Денис Макаров («Динамо»)

Легко составить список претензий к Макарову по первым матчам в «Динамо». Но тут важно понимать, что у Дениса, который недавно играл за «Оренбург 2» в ПФЛ , не было предметного опыта. Он и у «Рубине» выдал один успешный сезон, а до этого играл в низших лигах. За Дениса отстегнули немало денег – около семи миллионов евро, поскольку он молодой и с паспортом. Но Шварцу пришлось поработать с новичком персонально, чтобы Макаров в конце года помог переиграть «Арсенал», «Рубин», «Уфу» и старался огорчить «Зенит». Период адаптации был, но прошел успешно. Макаров, Захарян и Шиманьски могут играть вместе весной.

Джон Кордоба («Краснодар», нападающий)

Скауты «горожан» решили побаловать приболевшего Галицкого классными решениями. Кордоба – сильный форвард. Вышел спор о его стоимости, ведь из Берлина сообщили о 20 млн евро как причине «Герты» отпустить форварда в Россию, а сам владелец «горожан» назвал сумму почти вдвое меньше. Но какая разница? Миллиардер может потратить на новичка хоть двадцать миллионов, и это решение всегда способен оправдать футбол. Плохо, что Джон травмировался, но хорошо, что успел забить 6 мячей и отдать 3 голевые передачи. Отмечаем, что Кордоба не самый внимательный нападающий – испортил парочку крутых шансов, но потенциал большой. Тяжело понять, как потом будут сочетать рослого Джона с близким другом Холанда, но Кордоба удачно зашел – статистический факт.

Фабиан Бальбуэна («Динамо», центрбек)

Парагваец иногда ошибался в защите, но это бесплатный новичок. Важный фактор при оценке любого трансфера. Вряд ли бывший защитник «Вест Хэма» получил царский личный контракт, при этом сэкономил «Динамо» деньги и позволил создать линию из двух физически крепких ребят с Ордецом. У Бальбуэна два забитых мяча, утяжелил для соперников стандарты «Динамо». Редко грубо нарушает правила, вдвое меньше желтых, чем у Захаряна или Шиманьски. Один из лучших в команде по точности передач, отборам и перехватам. Продолжит в том же духе – останется в основе, куда не проходит Евгеньев.

Родригао («Сочи», центрбек)

У скаутов и Федотова отличный вкус. «Сочи» пришлось собирать из объедков с трансферного стола «Зенита», а когда этот период в истории молодого клуба закончился, то включились качественные и дешевые ходы. Родригао играл себе в «Жил Висенте», никого не трогал, а потом перебрался на восток и показал себя так, словно Сесар Навас вернулся на грешную футбольную поляну в РПЛ . Родри крепкий парень, стабильный, уравновешенный на поле, всего три желтые карточки. Умеет подстраховать – 98 выносов от ворот. Также у него 29 отборов и 25 перехватов, один из лучших центральных защитников сезона.

Алексей Козлов («Нижний Новгород»)

У Алексея Анатольевича сегодня день рождения, исполняется 35 лет. И воспитанник немецкого футбола до сих пор демонстрирует подход низших тамошних лиг – дерется всегда и везде. Козлов выделяется по классу в составе Кержакова, поэтому ему иногда проще стать лучшим в команде. Но даже когда сравниваем персональные дуэли ветерана против многих звезд лиги, то понимаем, насколько «Нижнему Новгороду» повезло, что после «Ростова» Козлов выиграл именно их. Еще бы денег на Жиркова хватило – могли получить идеальных ветеранов на двух флангах. У Алексея 4 гола и много полезных действий в защите.

Андерс Дрейер («Рубин», плеймейкер)

Андерс дебютировал с хет-триком – помог набрать три очка против «Урала». Дальше были не такие однозначно успешные поединки, зато за деньги, полученные от «Динамо» за Макарова, взяли перспективного молодого футболиста с голевым чутьем, который забил 7 мячей (второе место в команде занимают люди с 2 голами) и принес 6 пунктов. Смущает, что Дрейер может пропасть из виду прямо в игре, но такой грех водился за многими в Казани, например, за Кварацхелией с Хакшабановичем. В отличие от последнего, Андерс результативнее, хотя в командный футбол тренер пока его не вписал. Хотя это уже вопросы к самому Слуцкому.