«Герта» — «Кельн». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Герта» — «Кельн», который состоится 09 января 2022 года

«Герта»

Берлинский клуб не радует своих поклонников стабильными результатами, но в последних турах смогли приблизиться к середине таблицы, оторвавшись от зоны вылета. Перед стартом очередного поединка «Герта» занимает 12 место с 21 очком и проиграла всего один матч из последних пяти. Матч с крепким «Кельном» будет сложным и наверняка интрига будет сохраняться до самого финального свистка.

18 декабря «Герта» на своем поле обыграла «Боруссию» Д (3:2), а 14 числа крупно проиграла на выезде «Майнцу» (0:4).

«Кельн»

«Кельн» держится в середине турнирной таблицы и старается брать очки в каждом матче, что подтверждает лишь одно поражения в пяти последних турах. Коллектив заслуженно идет на восьмом месте и смог набрать уже 25 очков, что всего на три балла меньше, чем у команды, идущей на четвертом месте. «Кельн» при стабильной игре вполне может побороться за еврокубковую зону и порадовать своих болельщиков.

19 декабря «Кельн» обыграл «Штутгарт» (1:0), а 14 декабря обыграл кризисный «Вольфсбург» (3:2). Оба матча прошли в рамках Бундеслиги

Котировки БК Pinnacle

Победит «Герта» – 2.96

Ничья – 3.46

Победит «Кельн» – 2.53

Статистика

«Кельн» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Герта» одержала три победы

«Кельн» забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде

«Герта» выиграла только четыре из десяти домашних поединков с «Аугсбургом»

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.06. Обе команды стараются цепляться за очки в каждом поединке и вероятнее всего, не станут рисковать в первой половине матча. Предполагаем, что большого количества мячей болельщики не дождутся.