Холанд выбирает между «Реалом», «Барселоной» и «Ман Сити». Важнейшее решение в карьере суперфорварда

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вчера, 21:03

Большой трансферный вопрос без ответа.

В 2021 году клубные прописки разом сменили футбольные идолы начала XXI века — Криштиану Роналду и Лионель Месси. В 2022-м ожидаются новые повороты в судьбах их преемников — Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. И если с французом все более или менее ясно, то будущее норвежца из «Боруссии» становится главной темой для обсуждения.

«Боруссия» надеется сохранить Холанда еще на сезон

Все идет к тому, что Эрлинг доигрывает свой последний сезон в Дортмунде, где ему был предоставлен подходящий трамплин для взлета на топ-уровень, и Холанд сейчас выглядит полностью готовым к новому вызову. «Боруссия» активизировалась в январе, Себастьян Кель даже заявил, что у клуба есть неплохие шансы сохранить Холанда в составе, но эти слова мало походят на правду. И обещанное увеличение зарплаты до 20 миллионов евро в год не сможет ничего изменить.

Холанд при поддержке своего окружения намерен выстроить идеальную карьеру, а для этого нужно на каждом этапе своего развития оказываться в правильном месте. «Боруссия» уже дала Эрлингу все, что ему было нужно, оставаться в Дортмунде — противиться своему прогрессу, что неприемлемо для нападающего такого уровня и таких амбиций. «Боруссия» скорее пытается подчеркнуть свою значимость и рассчитывает наиболее выгодным для себя образом поучаствовать в судьбе Холанда. Это максимум, на что можно рассчитывать.

«Реал»: предлагает стать частью новых «Галактикос», но не ставит в центр проекта

Наверное, если суммировать все написанное о будущем Холанда в последние месяцы, то больше всего будет упоминаний о мадридском «Реале», причем слухов и домыслов здесь с полмиллиона, а взаимоисключающие противоречия приветствуются. Писали, что Мартин Эдегор до прощания с «Мадридом» проделал качественную работу по вербовке своего соотечественника (и зачем ему это, если сам всегда был на птичьих правах в «Реале»?), а сам Холанд мечтает играть именно на «Сантьяго Бернабеу». В то же время уже не раз пробивался в эфир слух о том, что Эрлинг мечтает стать лицом своего нового клуба, поэтому перспектива дележки славы с Мбаппе его не вдохновляет.

Не вполне понятны позиция и самого «Реала». В один день Флорентино Перес собирается подписать и Холанда, и Мбаппе, причем они оба уже выбрали белоснежную футболку. Другие инсайдеры опровергают: мол, «Королевский клуб» сделает предложение Эрлингу, однако не собирается бросать все силы на его трансфер и уж тем более участвовать в аукционе. При этом президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтверждает, что с финансами у «Реала» все в порядке: воздержавшись от больших трат в 2021 году, «сливочные» могут позволить себе обоих, учитывая, что за Мбаппе не придется платить компенсацию ПСЖ .

Но есть и еще одна загвоздка: контракт Карима Бензема истекает в 2023 году, и клуб хочет, чтобы француз отработал действующее соглашение до конца. Устраивать конкуренцию между Бензема и Холандом — странная затея, поэтому для «Реала» идеальным вариантом было бы подписать норвежца в 2023-м. Неторопливый подход мадридцев к этому трансферу делает «Боруссию» их верным союзником, но готов ли ждать Эрлинг? Все упирается в ответ на этот вопрос. Если форвард останется в Дортмунде этим летом, то только ради «Реала».

«Барселона»: большое желание без реальной возможности

Во время зимнего отдыха Холанд сказал болельщикам, что собирается продолжить карьеру в Испании. Может быть, просто подшутил над парнями, но если это правда, то вариантов у норвежца два — «Реал» или «Барселона». Как мы выяснили, с «Реалом» все сложно, но у каталонцев свои сложности — финансового характера. Жоан Лапорта известен своей тягой к громким заявлениям, которые не всегда соответствуют действительности.

Своими разговорами про Холанда президент «Барселоны» поддерживает топ-статус своего клуба на уровне разговоров, но вряд ли реально приближает сделку. Ему важно показать, что «Барса» жива, бодра, готова конкурировать за лучших футболистов планеты и уверенно шагает к званию лучшей команды мира. Красивый блеф на пустой руке поддерживается дружбой с Мино Райолой, но одиозный агент и пальцем не пошевелит, если не увидит перед собой гору денег ожидаемой высоты. А с этим у «Барсы» туго.

Да, ищут нового спонсора и другие способы заработка, но есть еще финансовый фейр-плей и низко упавший из-за деятельности предыдущей хунты потолок зарплат в Ла Лиге. Запихнуть под него Холанда — это как втащить слона в посудную лавку, ради него придется пожертвовать кем-то из молодых звезд, а на это «Барса» не пойдет. Да и сам норвежец должен тысячу раз подумать, есть ли ему место в философии Хави. Легко может оказаться в шкуре Ибрагимовича, который проклинал себя за решение перейти в «Барселону».

«Ман Сити»: есть и место в составе, и деньги, могут сыграть на чувствах Холанда

За «Манчестер Сити» играл Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга, который в детстве болел за бывший клуб отца. Взвешивая несколько вариантов, у каждого из которых есть свои плюсы и минусы, оживленные детские эмоции могут склонить Холанда к английскому варианту. Особенно, если на его чувствах грамотно сыграют. У «Ман Сити» есть статус, деньги и огромное желание подписать суперфорварда. Прошедшим летом сорвался Кейн, а теперь «горожане» намерены побороться за Холанда, которого сделают своей главной трансферной целью на лето-2022.

В Англии считают, что помешать трансферу Эрлинга в «Манчестер Сити» может только «Реал», в то время как «Барселону» не считают серьезным конкурентом. Как и в случае с Хави, Холанд должен умозрительно поискать себе место в футболе Гвардиолы и заодно смириться, что в «Ман Сити» нет одного центра притяжения. Скорее всего, даже это не самый удачный выбор для футболиста, мечтающего выделяться и стягивать на себя лучи софитов: футбол Гвардиолы прекрасен и эффективен, но он обезличивает героев. Кажется, идеального топ-клуба для Холанда прямо сейчас не существует. Может, и правда стоит подождать до 2023-го?