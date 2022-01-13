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«Фиорентина» не получала предложений по трансферу Влаховича

вчера, 20:47

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне рассказал, что в настоящее время итальянская команда не рассматривает ни единого предложения по трансферу сербского форварда Душана Влаховича:

Мы открыты для рассмотрения всех предложений, которые поступят по Влаховичу, но сейчас мы не рассматриваем ни одно. Мы не получали официальных запросов по его трансферу.

В текущем сезоне 21-летний Влахович принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 4 передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 млн евро.

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляет лондонский «Арсенал».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:04
Я думаю обязательно будет.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:15, ред.
Через неделю Влаховичу двадцать два, но дело не в этом. Семьдесят миллионов за двадцать однолетнего футболиста, возможно это и есть главная причина по которой никто не обращается с предложением приобрести этого нападающего. Будь цена поскромнее в полтора-два раза возможно в это трансферное окно он был бы более востребован на футбольном рынке Европы. Но ещё, как мне видится и из-за того, что Душан находится в тени двух других более громких имён Мбаппе и Холанда. Как только закончится охота на Эрлинга и Килиана, скауты проигравших за ними гонку команд переключатся и на Влаховича. А пока будем следить за его игрой и ждать, когда он предоставит возможность проявить себя нашему скандальному Сане Кокорину. Болейте за своих, а не против чужих!
протон
протон
вчера в 20:48
а по кокорине?
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