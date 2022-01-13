«Фиорентина» не получала предложений по трансферу Влаховича

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вчера, 20:47

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне рассказал, что в настоящее время итальянская команда не рассматривает ни единого предложения по трансферу сербского форварда :

Мы открыты для рассмотрения всех предложений, которые поступят по Влаховичу, но сейчас мы не рассматриваем ни одно. Мы не получали официальных запросов по его трансферу.

В текущем сезоне 21-летний Влахович принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 4 передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 млн евро.

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляет лондонский «Арсенал».