Два раза по 0:0, три серии пенальти и дальнобойщики. На Кубке Африканских Наций определились четвертьфиналисты

Дальше без Нигерии и Кот-д`Ивуара.

Сборная Экваториальной Гвинеи стала последним четвертьфиналистом КАН-2021. В ближайшие пару дней игр не будет, а в субботу и воскресенье состоятся матчи 1/4 финала:

Гамбия – Камерун

Буркина-Фасо – Тунис

Египет – Марокко

Сенегал – Экваториальная Гвинея

Каждой из оставшихся на турнире команд осталось три шага до титула, а пока на «Соккер.ру» осматриваем матчи первого раунда плей-офф.

Буркина-Фасо — Габон — 1:1 (7:6 по пенальти)

- Главные звезды сборной Габона так и не сыграли на турнире: Пьер-Эмерик Обамеянг и Марио Лемина побывали на вечеринке в Дубае перед тем, как присоединиться к национальной команде, после чего сдали положительные тесты на коронавирус. По другой информации, футболисты прибыли в расположение сборной буквально пьяными, в результате чего от их услуг отказались. Марио Лемина выступил с опровержением, пожаловался на многочисленных лжецов, окружающих сборную Габона и завершил международную карьеру.

- Даже без своих звезд Габон вышел из группы и дрался за путевку в четвертьфинал: в матче с Буркина-Фасо «пантеры» сравняли счет на последних секундах основного времени, а уступили только в серии пенальти.

- Лучший результат буркинийцев на Кубках Африки — третье место в 2017 году. «Жеребцы» мечтают снова оказаться на пьедестале.

Нигерия — Тунис — 0:1

- Исход встречи решил дальний удар Юссефа Мсакни в самом начале второго тайма.

- В восьми матчах 1/8 финала были показаны 7 красных карточек. В этом матче был удален Алекс Ивоби.

- Вылет сборной Нигерии означает возвращение в Европу большой группы игроков, чьи клубы рады такому исходу: Вилфрид Ндиди и Келечи Ихеаначо («Лестер»), Уильям Троост-Эконг («Уотфорд»), Алекс Ивоби («Эвертон»), Самуэль Чуквуэзе («Вильярреал»). А к ЦСКА на сборах в ближайшие дни должен присоединиться Чидера Эджуке.

Гвинея — Гамбия — 0:1

- В четвертьфинале ждали сборную Гвинеи, но Гамбия преподнесла сюрприз и вышла в четвертьфинал дебютного для себя Кубка Африканских Наций. Победный гол забил Мусса Бэрроу, нападающий «Болоньи» и главная звезда своей сборной.

- В то время как Мохамед Салах и Садио Мане продолжат выступления на КАН-2021, в расположение «Ливерпуля» вернется Наби Кейта. Хоть какие-то хорошие новости для Юргена Клоппа.

Камерун — Коморские острова — 2:1

- Пожалуй, самый запоминающийся матч 1/8 финала. Хозяева турнира выиграли у дерзких островитян, но результат второстепенен. Перед игрой случилась трагедия — в давке погибли люди, а на арене был цирк: ворота Коморских островов с первых минут защищал номинальный защитник ростом 172 сантиметра, а капитан Комор был удален уже на 7-й минуте. Африканская дичь, о которой мы рассказывали в подробностях.

With all three of their goalkeepers unavailable, Comoros play the biggest game in their history with 5’7” left-back Chaker Alhadhur in goal 😳 pic.twitter.com/fJgNqXYwCo

Сенегал — Кабо-Верде — 2:0

- Сенегал подтвердил статус одного из фаворитов турнира, хотя «львам Теранги» пришлось помучиться со сборной Кабо-Верде: голы были забиты уже после того, как противник остался вдевятером.

- На исходе часа игры Садио Мане и вратарь Возинья столкнулись головами, в результате чего голкипер Кабо-Верде был удален с поля. Садио отыграл еще 13 минут, забил победный гол, после чего поехал в больницу на медицинское обследование. К счастью, ничего серьезного, к четвертьфинальной игре с Экваториальной Гвинеей вингер «Ливерпуля» и лидер Сенегала должен быть в строю.

Марокко — Малави — 2:1

- Марокканцам прочили легкую победу над Малави в 1/8 финала, но пора понять, что на Кубке Африки вообще никому не бывает легко. Сборной Марокко пришлось отыгрываться после того, как Франк Мханго открыл счет уже на 7-й минуте. К голу привел неожиданный удар метров с 40-ка, мяч по немыслимой траектории залетел в девятку ворот Яссина Буну.

- Ответ держали те, кто и должен — звезды «Атласских львов» и футболисты видных европейских клубов. Форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несери сравнял счет перед свистком на перерыв, а победу марокканцам принес воспитанник мадридского «Реала» и действующий защитник ПСЖ . Ашрафу Хакими удался потрясающий по силе и точности удар со штрафного. Килиан Мбаппе в «Твиттере» безапелляционно заявил, что имеем дело с лучшим правым защитником в мире. Что ж, пожалуй он не далек от истины.

Кот-д`Ивуар — Египет — 0:0 (4:5 по пенальти)

- Шикарный удар Ашрафа Хакими оказался последним в голевой программе 1/8 финала, в среду с игры никто так и не забил.

- В самом статусном по составу участников матче первого раунда плей-офф сражались Кот-д`Ивуар (Кессье, Аллер, Пепе, Орье, Байи) и Египет (Салах, Эль-Нени, Трезеге). Египтяне были ближе к голу по ходу основного и дополнительного времени, а по ивуарийцам явно ударила потеря Франка Кессье по ходу первого тайма.

- Единственный и роковой промах в серии пенальти на счету защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи, который поплатился за пижонство: пробил без разбега, удар получился не точным и не сильным.

Мали — Экваториальная Гвинея — 0:0 (5:6 по пенальти)

- Фаворитом пары считался Мали, но формальный статус не нашел отражения в игре: за 120 минут основного и дополнительного времени каждая из команд нанесла всего лишь по одному удару в створ ворот.

- Общая стоимость состава сборной Экваториальной Гвинеи — чуть больше 6 миллионов евро, в то время как Мали оценивают в 152 миллиона.

- Героем серии пенальти стал 20-летний вратарь Хесус Овоно, отразивший два удара. Овоно выступает за «Алавес», на его счету даже есть один матч в Ла Лиге.

Jesús Owono made his debut for Deportivo Alaves in the La Liga in 2021 before the start of the #AFCON2021



The 20year old goalkeeper’s penalty save takes Equatorial Guinea to the quarterfinal against all odds. pic.twitter.com/TJjsphp0fm