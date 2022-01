Свежая африканская дичь. Полевой игрок в воротах с первых минут, удаление капитана и давка с жертвами

День, когда весь мир болел за Коморские острова.

Европейские чемпионаты ушли на международную паузу, и Кубок Африканских Наций, где стартовали матчи плей-офф, резко вырос в цене. Кубок Африки — неисчерпаемый источник диких историй, и встреча Камеруна и Коморских островов в 1/8 финала бросила еще парочку таких к ногам местного футбольного божества, отличающегося своеобразным чувством юмора.

Африка — континент контрастов. Трагедии и комедии здесь сливаются воедино и образуют часть одного пестрого представления. Вот и в нашей истории, которая в основном о причудах человеческих, не обошлось без жертв. Как вы уже знаете, организация футбольного праздника в Камеруне не на высшем уровне, а это увеличивает риск возникновения ситуаций, которые угрожают жизням и здоровью людей.

Так произошло и перед матчем Камеруна и Коморских островов в Яунде. Из-за коронавирусных ограничений 60-тысячный «Омниспорт Поль Бийя» решено было заполнять на 80%, однако желающих попасть на трибуны и увидеть выход «неукротимых львов» в четвертьфинал оказалось больше, в результате чего возникла давка, унесшая жизни, как минимум семи человек, еще 40 доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. В действительности жертв может быть и больше.

Коморы — маленькое островное государство в Индийском океане, численность населения не дотягивает до 1 миллиона человек. Футбольная команда Коморских островов впервые пробилась в финальную стадию Кубка Африканских Наций, а уж выход в плей-офф стал настоящим чудом, тем более после сухих поражений от Габона и Марокко в первых двух турах.

Однако в последнем матче группового этапа была одержана сенсационная победа над Ганой, и этот результат позволил попасть в плей-офф с третьего места. Соперником Коморских островов в 1/8 финала стал играющий дома Камерун — 50-я команда в рейтинге ФИФА , где Коморы занимают 132-е место. Зато скромным парням из Восточной Африки было обеспечено внимание такой аудитории, которую вряд ли вместили бы их родные острова.

Словно мало было Камеруну статуса суперфаворита противостояния в 1/8 финала, так на бедные Коморы свалились неординарные проблемы. Накануне игры островитяне из-за травм и ковида лишились всех вратарей. Начинавший турнир в стартовом составе Ахамада Али уже переболел и сдал отрицательный тест, однако, согласно регламенту турнира, который писали на коленках, он не был допущен для участия в игре.

Защищавший ворота в матчах с Марокко и Ганой Салим Бен Боина получил травму по ходу игры с «черными звездами», а третий вратарь Мойад Уссени тоже слег с коронавирусом. Пришлось ставить в ворота полевого игрока, счастливый билет вытянул левый защитник «Аяччо» Шакер Альхадур. Его рост — 172 сантиметра. 30-летний уроженец французского Нанта не сыграл ни минуты на групповой стадии, но прославился на весь мир, отыграв в плей-офф против Камеруна в воротах.

With all three of their goalkeepers unavailable, Comoros play the biggest game in their history with 5’7” left-back Chaker Alhadhur in goal 😳 pic.twitter.com/fJgNqXYwCo