Свежая африканская дичь. Полевой игрок в воротах с первых минут, удаление капитана и давка с жертвами

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вчера, 11:48

День, когда весь мир болел за Коморские острова.

Европейские чемпионаты ушли на международную паузу, и Кубок Африканских Наций, где стартовали матчи плей-офф, резко вырос в цене. Кубок Африки — неисчерпаемый источник диких историй, и встреча Камеруна и Коморских островов в 1/8 финала бросила еще парочку таких к ногам местного футбольного божества, отличающегося своеобразным чувством юмора.

О грустном

Африка — континент контрастов. Трагедии и комедии здесь сливаются воедино и образуют часть одного пестрого представления. Вот и в нашей истории, которая в основном о причудах человеческих, не обошлось без жертв. Как вы уже знаете, организация футбольного праздника в Камеруне не на высшем уровне, а это увеличивает риск возникновения ситуаций, которые угрожают жизням и здоровью людей.

Так произошло и перед матчем Камеруна и Коморских островов в Яунде. Из-за коронавирусных ограничений 60-тысячный «Омниспорт Поль Бийя» решено было заполнять на 80%, однако желающих попасть на трибуны и увидеть выход «неукротимых львов» в четвертьфинал оказалось больше, в результате чего возникла давка, унесшая жизни, как минимум семи человек, еще 40 доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. В действительности жертв может быть и больше.

Коморы сказочным образом вышли в плей-офф

Коморы — маленькое островное государство в Индийском океане, численность населения не дотягивает до 1 миллиона человек. Футбольная команда Коморских островов впервые пробилась в финальную стадию Кубка Африканских Наций, а уж выход в плей-офф стал настоящим чудом, тем более после сухих поражений от Габона и Марокко в первых двух турах.

Однако в последнем матче группового этапа была одержана сенсационная победа над Ганой, и этот результат позволил попасть в плей-офф с третьего места. Соперником Коморских островов в 1/8 финала стал играющий дома Камерун — 50-я команда в рейтинге ФИФА , где Коморы занимают 132-е место. Зато скромным парням из Восточной Африки было обеспечено внимание такой аудитории, которую вряд ли вместили бы их родные острова.

Остались без вратарей и потеряли капитана на 7-й минуте

Словно мало было Камеруну статуса суперфаворита противостояния в 1/8 финала, так на бедные Коморы свалились неординарные проблемы. Накануне игры островитяне из-за травм и ковида лишились всех вратарей. Начинавший турнир в стартовом составе Ахамада Али уже переболел и сдал отрицательный тест, однако, согласно регламенту турнира, который писали на коленках, он не был допущен для участия в игре.

Защищавший ворота в матчах с Марокко и Ганой Салим Бен Боина получил травму по ходу игры с «черными звездами», а третий вратарь Мойад Уссени тоже слег с коронавирусом. Пришлось ставить в ворота полевого игрока, счастливый билет вытянул левый защитник «Аяччо» Шакер Альхадур. Его рост — 172 сантиметра. 30-летний уроженец французского Нанта не сыграл ни минуты на групповой стадии, но прославился на весь мир, отыграв в плей-офф против Камеруна в воротах.

With all three of their goalkeepers unavailable, Comoros play the biggest game in their history with 5’7” left-back Chaker Alhadhur in goal 😳 pic.twitter.com/fJgNqXYwCo — GOAL (@goal) January 24, 2022

Шакер натянул вратарскую футболку, на которую уже был нанесен 16-й номер, поэтому «тройку» Альхадура просто изобразили с помощью скотча и умелых рук. Увы, несчастья сборной Коморских островов не ограничились вратарским вопросом, ведь уже на 7-й минуте матча бедолаги остались в меньшинстве после удаления Наджима Абду. Капитан команды в центре поля наступил на ахилл Муми Нгамале и после просмотра VAR отправился в раздевалку.

Камерун победил, но Коморы геройски сражались. Альхадур пропустил всего 2 мяча

Даже в идеальном составе у островитян было полпроцента шансов против Камеруна, а уж с полевым игроком в воротах и в меньшинстве — и того меньше. Веселые фанаты «неукротимых львов» на трибунах спорили, сколько забьют их любимцы — 5, 6 или 8 голов, однако никто из оптимистов не угадал. Карл Токо Экамби открыл счет на исходе получаса игры, а второй мяч пришлось ждать до середины второго тайма, когда отличился Венсан Абубакар.

Коморы вдесятером огрызались, Андре Онана несколько раз блеснул мастерством, а за 10 минут до конца основного времени даже пропустил после шикарного удара со штрафного от Юссуф М'Шангама, который положил мяч в «девятку» метров с 35-ти. Между тем, маленький герой в воротах отбил 4 из 6 ударов в створ. Неплохо для 172-сантиметрового защитника. Шакер Альхадур покорил наши сердца.

Left-back Chaker Alhadhur's game by numbers in goal vs. #TeamCameroon



52 touches

42 passes

4 saves made

1 clearance



The latest AFCON icon. 🙌#TeamComoros #AFCON2021 pic.twitter.com/nieRa1e3xw — Squawka Football (@Squawka) January 24, 2022

Но стоит отметить и победителей, которые решили турнирную задачу и не навлекли на себя гнев миллионов. Не думаю, что Камерун играл против Комор в полную силу: то ли прочувствовали ситуацию и укротили неукротимый пыл, то ли традиционная африканская расслабленность помогла не влезть в шкуру экзекуторов и садистов. Обстоятельства сложились так, что вчера весь мир сочувствовал Коморам — послушайте хотя бы маэстро Елагина, комментировавшего матч для российской аудитории.

Если бы Камерун вышел издеваться, то получил бы в свой адрес миллионы проклятий и плохую карму. Вспомните, какие чувства у вас вызвала победа «Сочи» со счетом 10:1 над детьми в форме «Ростова». А тут мировой масштаб. Камерун вышел в четвертьфинал и сохранил лицо, а Коморы и Шакер Альхадур получили свои 15 минут славы. Как говорят в Африке, и антилопы целы, и львы сыты.