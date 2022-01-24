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Языджи поделился впечатлениями от первого матча за ЦСКА

вчера, 22:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанжМатч завершен

Новичок ЦСКА полузащитник Юсуф Языджи поделился впечатлениями от дебютного матча за московскую команду. Турецкий хавбек отыграл первый тайм в товарищеском матче с люксембургским «Дюделанжем» (0:1).

В настоящий момент я ещё не полностью готов, буду набирать форму шаг за шагом. Для первой игры всё прошло хорошо, вместе с моими новыми одноклубниками мы работаем на сборах каждый день, улучшаем свои кондиции.

Легко ли было понимать партнёров на поле? Мы говорим на разных языках, но язык футбола одинаков во всём мире. Проблем не было, ребята помогали мне, и это здорово.

Ранее ЦСКА показал первую тренировку Языджи в клубе.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:51
Юсуф Языджи : команда мне понравилась , но с Наташами меня нае ....али !!! )))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:21
Надо форму набирать чемпионат не за горами.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:58
И еще прекрасно стандарты подавал. Хороший парень.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:48
Касьера в Сочи отличный нап, его бы взять...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:30
Игра Юсуфа АВБ понравилась, ( судя по послематчевого интервью ), мне тоже, такой пас выдал Феде голевой, а тот как всегда загубил. Как ни как , а он игрок сб. Турции.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:29
Чего уж там :Бей-беги!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:25
Я думал что там Наташи а там Антоны....
Cat01
Cat01
вчера в 22:19
Первые игры... Знакомство
Futurista
Futurista
вчера в 22:13
Помог команде проиграть с минимальным счетом)...
протон
протон
вчера в 22:13
Опорника ещё надо опытного и напа шустрого и наглого прикупить
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