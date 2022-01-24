Языджи поделился впечатлениями от первого матча за ЦСКА

Новичок ЦСКА полузащитник поделился впечатлениями от дебютного матча за московскую команду. Турецкий хавбек отыграл первый тайм в товарищеском матче с люксембургским «Дюделанжем» (0:1).

В настоящий момент я ещё не полностью готов, буду набирать форму шаг за шагом. Для первой игры всё прошло хорошо, вместе с моими новыми одноклубниками мы работаем на сборах каждый день, улучшаем свои кондиции.

Легко ли было понимать партнёров на поле? Мы говорим на разных языках, но язык футбола одинаков во всём мире. Проблем не было, ребята помогали мне, и это здорово.