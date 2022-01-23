Тухель напомнил, почему он лучший тренер года. Трижды обыграл «Тоттенхэм» за месяц

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вчера, 22:24

Гибридная схема Конте не сработала.

Фишки Тухеля

1. «Тоттенхэм» играл настолько плохо, что Лукаку умудрился нанести точный удар по воротам. Ромелу провел матч, в котором много работал на команду и мало верил в забитый мяч. Зато уводил за собой центральных защитников. Справедливо было ждать больше верховых передач, но Ромелу в «Интере» привык к вертикальным ходам в стиле Конте, а сегодня искал моменты в отрыве от команды. Пока бельгиец не работает так, как ему удобно, но Тухель придумал верную схему под «шпор».

2. Тухель, ставший тренером года по версии ФИФА , сыграл базисные «4-1-4-1», и в роли единственного опорного полузащитника использовал Жоржиньо. Пока итальянец не в оптимальной форме, но выбор Томаса позволил поберечь Канте – было видно, что француз устал и не выдает привычный объем в разрушении. Отличительная черта матча – «шпоры» крайне слабо отработали в середине поля, отсюда нулевая связь центра поля с Бергвейном и Кейном. Жоржиньо справился сам, Ковачич и Маунт даже не сильно ему помогали.

3. Хаким Зиеш – команда в команде. До перерыва в дерби марокканец не только пытался создавать моменты, но и умудрился оказаться самым полезным в высоком прессинге. После отдыха Зиеш в своем стиле левой ногой с правого фланга забросил мяч в дальнюю «девятку». Странно обвинять Льориса, что не прыгнул – такие удары, когда мяч касается каркаса ворот и летит по настолько сложной траектории, не берутся. Особенно если голкипер не видит момент удара.

4. Тухель понимал, что Конте может попытаться надавить на Алонсо и Аспиликуэту на флангах, у которых недавно были проблемы. Но Маркос отдыхал на лавке, а Сарр появился на левом фланге вместе с Хадсоном-Одои. Схема с двумя центральными, когда в защите Кейна ловили опытные Силва и Рюдигер, сработала. Более того, «Челси» смог применить одну из своих фишек – насыщение одного из флангов. Без Джеймса было не так весело, но Маунт, Зиеш и Ковачич давили на Дэвиса и Сессеньона под присмотром «дядьки» Аспиликуэты.

5. «Челси» в четвертый раз в сезоне и третий раз за январь обыграл «Тоттенхэм». Снова и вновь бывший наставник «аристократов» не сумел огорчить их на «Стэмфорд Бридж». Сегодня перевес Тухеля выражен в числах. «Шпоры» играли так медленно, что точность передач хозяев подобралась к 90 процентам. Владение мячом красноречивое – 66 на 34%, по ударам победитель очевиден, 15:6 (7:3 по точным выстрелам). «Челси» сыграл толково, с оглядкой на последние результаты, но пониманием своих козырей. Есть Зиеш, который может забить на ровном месте гол-красавец – пользуются. Есть Маунт с его шикарными подачами – Тиаго Силва удвоил преимущество после стандарта.

Фишки Конте

1. «Тоттенхэм» прервал впечатляющую серию с Антонио в АПЛ . Перемудрили, использовали гибридную схему, тренер выпустил шесть человек, которые умеют играть в линии защиты. Идея со схемой «4-4-2» понятная. Кейну всегда нужен напарник, Сон его приучил к такому, отсюда на поле герой прошлого матча Бергвейн. Но важнее, что у «Челси» были явные проблемы на флангах, поэтому Доэрти и Танганга пытались показать себя справа, а Сессеньон и Дэвис – слева. А когда садились глубоко, то Дэвис уходил в центр защиты, Доэрти – в центр полузащиты, а Сессеньон отпускался в оборону. Получалась схема «3-5-2», но этот конструктор совсем не испугал «Челси».

2. «Тоттенхэму» сегодня не хватало Эриксена. Зная Леви, будь он уверен в физических кондициях датчанина, то легко мог предложить ему контракт. А что, отдали «Интеру» футболиста за деньги, забрали обратно свободным агентом, выгодно. Но если серьезно, то не было умных последних передач. Зиеш легко создал 2 момента, Маунт – 4, а весь «Тоттенхэм» суммарно за полтора часа те же шесть подходов. Причем два шанса на совести Кейна, а два – авторства Скиппа, который появился на поле лишь во втором тайме.

3. В первом тайме от вялого футбола «Тоттенхэма» отвлекали судейские решения. Доэрти едва не доигрался до удаления, наступил на ногу Сарру. Фанаты «Челси» скажут, что это чистая красная карточка, арбитры АПЛ попытаются оправдаться тем, что защитник не получил травму, а желтую после VAR давать нельзя, хотя это ограничение давно удивляет. А вот второй эпизод – когда Кейн чуточку подтолкнул Тиагу Силву перед забитым мячом, не такой простой. Формально рефери правы, рука Харри потянулась к защитнику. Где-то «шпорам» повезло, где-то не повезло. Конте явно пытался поставить на футбол от обороны со всплесками, и план не сработал.

4. «Челси» был сильнее, как команда, хотя Сарр, Ковачич, Лукаку или Хадсон-Одои не провели себя роскошные матчи. Последний отдал мяч на Зиеша перед голом, но это не тот случай, когда шедевр создал ассистент. Скорее «шпоры» помогли. Ведь Хейбьерг и Уинкс сегодня не только не созидали в стиле Эриксена, но и не оборонялись по-человечески. Оставляли Санчеса и Дайера один на один с голодным бегемотом в лице Лукаку, а когда пришлось поймать Силву на стандарте, то бразильца упустили. Персонально ни один футболист «шпор» не отметился, а Сессеньона после матча Конте может объявить в розыск – 21-летний Райан растворился в игре.

5. Удивляет, что в третий раз Конте пытался подстроиться под «Челси», и в третий раз Тухель сумел его переиграть. Пока в карьере Антонио не было наставников, которые обыгрывали его в трех первых поединках. Трижды итальянца обставил только Эрнесто Вальверде, хотя также там была одна ничья. Четыре поражения Конте нанес лишь один тренер – Арсен Венгер. Но теперь Томас Тухель утверждается в качестве футбольного короля Лондона. У него пока равенство с Артетой, обменялись победами, но таблица АПЛ напоминает, какого сейчас цвета столица футбольной Англии.

А у Конте традиционные «американские горки» тренера «шпор». Попали на первые полосы с удивительным камбэком против «Лестера», а теперь чисто уступили «Челси». Потеряй Тухель сегодня очки, то результат не отражал бы характер матча. Один тренер обыграл другого, Антонио понятия не имел, как выстроить атакующий футбол против «Челси». Теперь в феврале победителя ждет кубковый поединок против «Плимута», а дальше улетать в гости к Инфантино и шейхам в Катар, сыграют полуфинальный матч клубного ЧМ .

Будут на турнире фаворитами вместе с «Палмейрасом», черная серия, похоже, завершена. «Челси» был собой, тоже работал между схемами – «4-1-4-1» сменяла «3-5-1-1», но в атакующем ключе, Маунт оказался чуть выше Зиеша по правому флангу, а Аспиликуэта их страховал. Тухель был тоньше и смелее, справедливо забрал победу.