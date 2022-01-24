«Достаточно неплохо для первой игры». Березуцкий — о матче с «Дюделанжем»

Главный тренер ЦСКА подвел итоги товарищеского матча с люксембургским «Дюделанжем» (0:1).

Двоякое чувство. Понятно, что сейчас о результатах никто не думает, мы в любом случае готовимся к официальным встречам. Нагрузки никто не снижает.

Были хорошие моменты, особенно в начале. Понятно, что ребятам тяжело. Они дышат, часто останавливаются. Достаточно усталые. Были хорошие моменты в первом тайме. Не очень хорошо моментами действовали в обороне. Я сейчас говорю не про технические моменты, а тактические. Но, в принципе, достаточно неплохо для первой игры.

Языджи — футболист основного состава сборной Турции, что за него говорить? Очень квалифицированный, очень классный игрок. Надеюсь, он быстро к нам вольется. Сегодня он отдал великолепную передачу на Федю Чалова, также он прекрасно исполняет стандартные положения. У него универсальная позиция, может играть 10-го номера, второго нападающего, правого вингера или левого. На всех позициях в группе атаки.

Ожидать ли болельщикам усиления команды? Все идет своим чередом. Болельщики сразу же узнают об этом, как произойдет. Или не произойдет.