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«Достаточно неплохо для первой игры». Березуцкий — о матче с «Дюделанжем»

вчера, 21:06
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанжМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги товарищеского матча с люксембургским «Дюделанжем» (0:1).

Двоякое чувство. Понятно, что сейчас о результатах никто не думает, мы в любом случае готовимся к официальным встречам. Нагрузки никто не снижает.

Были хорошие моменты, особенно в начале. Понятно, что ребятам тяжело. Они дышат, часто останавливаются. Достаточно усталые. Были хорошие моменты в первом тайме. Не очень хорошо моментами действовали в обороне. Я сейчас говорю не про технические моменты, а тактические. Но, в принципе, достаточно неплохо для первой игры.

Языджи — футболист основного состава сборной Турции, что за него говорить? Очень квалифицированный, очень классный игрок. Надеюсь, он быстро к нам вольется. Сегодня он отдал великолепную передачу на Федю Чалова, также он прекрасно исполняет стандартные положения. У него универсальная позиция, может играть 10-го номера, второго нападающего, правого вингера или левого. На всех позициях в группе атаки.

Ожидать ли болельщикам усиления команды? Все идет своим чередом. Болельщики сразу же узнают об этом, как произойдет. Или не произойдет.

Матч из-за дискомфорта пропустил форвард ЦСКА Антон Заболотный.

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Все комментарии
k4eth2wrdj4d
k4eth2wrdj4d
сегодня в 04:51
Все наташи просто в восхищении
ДСА
ДСА
сегодня в 04:48
0-1 от Люксембурга - это неплохо. Что же будет дальше?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 02:45
Это вы дополняете друг друга, один на лавке сидит , другой на диване - полная идиллия.
4RT
4RT
сегодня в 01:01
Да вообще шикарно
pomor45
pomor45 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:10
Получается, что вы отлично дополняете друг друга. Симбиоз.
Futurista
Futurista
вчера в 22:09
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:08
Тоже проиграли бы 0:1.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:57
Снова миллион слов, игру налаживать нужно а не интервью давать налево-направо.
Ironigor
Ironigor ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 21:51
Я всё прекрасно понимаю что это матч для тренерского штаба. Но это равные условия и для ЦСКА и для любителей из Люксембурга. Но даже при любых нагрузках они должны были выносить этот великий клуб из Люксембурга несмотря ни на что. И искать какие-то нелепые отговорки в виде товарняка в пользу бедолаг.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:47, ред.
Сейчас не стоит делать далеко идущих выводов после каждого тренировочного матча. Отрицательный результат, тоже результат и в этой ситуации главное сделать правильные выводы, чтобы исключить ошибки, приведшие к такому итогу, в официальных матчах. И если тренер говорит неплохо, значит в целом план на эту конкретную игру футболисты выполнили, никто не травмировался и в следующих встречах постараются не огорчать своих фанатов. Сборы только начались и впереди ещё будут новые соперники и другие результаты и уверен будет много пищи для обсуждения. Болейте за своих, а не против чужих!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:44
Согласен, тем более сейчас есть кому играть
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:43, ред.
Это матч для тренера и для игроков, а не для зрителей. Играют похоже под большими нагрузками.Так что не стоит делать сразу поспешные выводы. Однако нужно понимать и то, что никакие тренеры и никакие сборы не сделают из бездаря крутого игрока. Уровень Облякова и Кучаева очень средний. К сожалению они так и не смогли сделать шаг в своем развитии и так и остались на уровне молодёжки, хотя по возрасту им уже давно пора тащить команду. А Чалову видимо нужно поработать с психологом. Ну или искать себе другую команду. Может Рубин?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 21:42
Разговоры об интересе к нему со стороны Наполи подняли его самомнение. Я думаю самое время на лавку его усадить на месяц , другой. Хуже не будет.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:36
Дивеев никогда мне не нравился. Медленный, часто ошибается в выборе позиции, а а последнее время ему похоже крышу сорвало и он стал излишне самоуверен
Слайш
Слайш
вчера в 21:32
твоего увольнения с поста главного тренера уже можно будет расценить как усиление команды...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:27
Норм сыграли,но надо прибавлять!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:21
Лично для меня самый позитивный момент это, то, что очень прилично сыграл Фукс. Практически ни одной ошибки, в отличие от Дивеева, который партачил постоянно
Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:15
Тогда, как Антон, тоже бери отгул.
Cat01
Cat01
вчера в 21:15
Всё идёт по плану
particular
particular
вчера в 21:11, ред.
Очаровательная невозмутимость и чудесный пох@@изм...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:09
Матч из-за дискомфорта пропустил форвард ЦСКА Антон Заболотный.
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Когда Антоха на поле , лично я испытываю сильный дискомфорт.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:07, ред.
Если главный тренер ЦСКА говорит что такой матч с любителями из Люксембурга, - это неплохо, то это беда и точно ничего хорошего. А чтобы было если бы матч был с любой командой из топ чемпионата ??!
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