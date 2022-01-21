Тедеско бодро стартовал в «РБ Лейпциг»: рвется в топ-4 Бундеслиги и хочет взять Кубок Германии

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вчера, 16:56

В России его называли «клоуном» и «попрыгунчиком».

У Тедеско 4 победы в 6 стартовых матчах у руля «РБ Лейпциг»

«Спартак» под руководством Доменико Тедеско добился прогресса и выиграл «серебро» РПЛ , немецкий тренер проделал качественную работу в России, хотя и не убедил роскошных отечественных экспертов вроде «Царя» Мостового, который до сих пор считает, что любой, кто играл в футбол на высоком уровне, способен быть успешным на тренерской работе без всяких лицензий и опыта. Спросите у Мостового, и он скажет, что результат определяется исключительно качеством футболистов, хотя и не сможет объяснить, что вкладывает в это понятие. И уж наверняка лучше не спрашивать, почему с одними и теми же игроками один тренер выигрывает, а другой мучается.

Шесть матчей — слишком скромная дистанция, чтобы делать далеко идущие выводы, но уже видно, что Тедеско подошел «РБ Лейпциг» по темпераменту, футболисты приняли тренера и его антикризисные идеи. В декабре Доменико собрал полную коллекцию результатов: начал в новом клубе с разгрома гладбахской «Боруссии», однако следующие два матча разочаровали — упущенная победа в игре с «Аугсбургом» и поражение от «Арминии». Зато зимняя пауза пошла «РБ Лейпциг» на пользу, во время мини-сбора было время поработать с командой над тактикой, и плоды этой работы Тедеско пожинает сейчас: три кряду победы в январе с общим счетом 8:1.

Цели «РБ Лейпцига»: попадание в топ-4 Бундеслиги и трофей

В сжатые сроки Тедеско удалось улучшить турнирную ситуацию «быков» в чемпионате Германии. Задачу попасть в четверку лучших команд страны и получить путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов никто не снимал. Доменико принял «РБ Лейпциг» на 11-й строчке, отставание от четвертого места составляло 7 очков. Сейчас «быки» седьмые, они в одной победе от четвертой строчки, в 4 очках от пьедестала. «Бавария» и дортмундская «Боруссия» ушли в отрыв, но «Лейпциг» с Тедеско включился в борьбу за тройку призеров, куда хочет попадать каждый год.

Третье и даже четвертое место в сезоне, который начался столь неудачно и повлек за собой смену главного тренера, станет отличным результатом, особенно, если параллельно «РБ Лейпциг» проявит себя в кубковых турнирах. Меньше месяца осталось до старта плей-офф Лиги Европы, где первым соперником новой команды Тедеско станет «Реал Сосьедад», а в случае успеха Доменико может столкнуться и со «Спартаком». Из этого получился бы крайне интригующий сюжет.

Но если в Лиге Европы «РБ Лейпциг» не входит в число главных фаворитов, хотя и может преподнести сюрприз из тени, то в Кубке Германии от команды Доменико Тедеско теперь ждут триумфа. Сами «быки» в 1/8 финала расправились с «Ганзой», а вся верхушка Бундеслиги уже вылетела: «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Байер» и «Хоффенхайм» уже не претендуют на победу, а половина из восьми четвертьфиналистов представляют вторую Бундеслигу.

Еще есть «Унион», «Фрайбург» и «Бохум», но у Тедеско в любом случае отличные шансы на победу в Кубке Германии. Сказочный сценарий для Доменико в первом сезоне у руля «РБ Лейпциг»: попадание в топ-4 Бундеслиги, завоевание Кубка Германии и достойное выступление в Лиге Европы (попадание хотя бы в четвертьфинал). И все это вполне реально.

При Тедеско «РБ Лейпциг» заметно прибавил в качестве игры

Подчеркиваем, что при Доменико «быки» добиваются хороших результатов неслучайно. «РБ Лейпциг» прибавляет по важным компонентам игры, которые объективно «провисали» при Джесси Марше и играет не просто классно, но и часто с солидным запасом. Приведу несколько примеров, чтобы не быть голословным.

- В 5 из 6 матчей с Тедеско у руля «РБ Лейпциг» перестрелял своих оппонентов, причем иногда счет по ударам выглядел даже неприлично:

19 (10) — 10 (5) против «Боруссии Менхенгладбах» (4:1)

12 (3) — 9 (1) против «Аугсбурга» (1:1)

17 (4) — 4 (4) против «Арминии» (0:2)

15 (7) — 2 (1) против «Майнца» (4:1)

7 (3) — 16 (8) против «Штутгарта» (2:0)

13 (7) — 4 (1) против «Ганзы» (2:0)

- Общий счет ударов в этих матчах 83:45 в пользу «Лейпцига». По ударам в створ — 34:20.

- Больше всего проблем «Лейпцигу» доставил «Штутгарт», хотя на игру против швабов серьезно повлиял быстрый гол Андре Силвы, после чего команда Тедеско была не против игры вторым номером. Да и супермомента «Штутгарт» так и не создал, несмотря на обилие ударов, xG тоже на стороне «быков»: 1.6 против 1.19.

- Куда досаднее «Лейпцигу» было упускать верную победу в матче с «Аугсбургом» после первого и последнего попадания соперника в створ ворот на 86-й минуте. Или проигрывать «Арминии» при четырехкратном преимуществе по ударам и 22% владения у гостей.

- О владении вообще отдельный разговор. Первая версия «Спартака» Тедеско была сугубо контратакующей, за что немца нещадно критиковали, но сейчас уже не остается сомнений, что Доменико — тактически гибкий тренер. В «РБ Лейпциг» он обнаружил футболистов, которые могут эффективно играть в контроль, в результате чего у «быков» 64% владения и в среднем 642 передачи за матч. Пасуют чаще всех в Бундеслиге, владеют мячом больше «Баварии».