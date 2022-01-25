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«Пятое место – не самое плохое». Ганчаренко — о своей работе в «Краснодаре»

сегодня, 00:23

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко оценил свою работу в стане «быков».

Сложно оценивать год, потому что полноценно он еще не прошел, а у меня уже было две команды. Были варианты, чтобы дальше куда-то пойти. Пытаешься думать о «Краснодаре», перескакиваешь на ЦСКА. Что касается результатов, пятое место и там, и там было, оно не самое плохое. По качеству игры был трамплин и в ЦСКА, и у «Краснодара», чтобы забраться выше. Сложно оценивать, потому что мысли перескакивают с одной команды на другую.

Ганчаренко возглавлял «Краснодар» с апреля 2021-го по январь нынешнего года.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 05:15
Пятое место это то к чему стремятся оба клуба.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:37
Манчини подтвердит...
5-е место в РПЛ - самое то...

....чтоб потом выиграть ЧЕ....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:49
И к чему эти запоздалые оправдания, размышления, воспоминания.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:36
С таким составом как у быков, они должны бороться за чемпионство.
Хрю Джекмен
Хрю Джекмен
сегодня в 02:11
Жаль, что он не выбрал спартак
Для нас сейчас не то, что пятое место
А место в десятке за счастье
протон
протон
сегодня в 02:08
Ему надо отдохнуть. 5 место ЦСКА считает нормой.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:10, ред.
Если пятое место ваш предел, тогда вам прямая дорога в условный Екатеринбург или Нижний Новгород, как только там вакансия появится.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 01:09
С таким составом - это ниже плинтуса, недотренер… Вот кого, действительно, можно назвать «сбитым летчиком».
Сугубо мое мнение.
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 01:07
Только одну игру под руководством Ханчаренки я могу вспомнить где Краснодар играл в футбол. Как говорил один человек с соккера - Ханчаренка должен быть уволен (с) Что и произошло. Очень надеюсь что немец напинает седалища игрунов и поставит нормальную игру.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:56
«Пятое место – не самое плохое». Ганчаренко — о своей работе в «Краснодаре».
Интересная логика футбольного тренера который тренеровал ЦСКА и Краснодар у руководства клубов которых цели всегда бывают самые амбициозные, это борьба за чемпионство, говорить о том что пятое место это не самое плохое достижение . Видимо именно из-за того что для руководства пятое место это не то для чего Ганчаренко назначали на пост главного тренера. И разица в том что пятое место оказалось тем что Ганчаренко мягко говоря попросили покинуть эти два клуба, даже не дожидаясь окончания сезона. Пытаешься думать , а всё равно не получается , всё как и с клубами промашка получилась . Но не твоё это , тренировать такого уровня команды, не твоё . Надо обратно на родину, начинать с начала . Удачи тебе Витёк !!! Всем Добра !!!
Gahi
Gahi
сегодня в 00:50
Оба клуба что ЦСКА и что "Краснодар" амбициозные команды, всегда стараются находиться в призовой тройке. А пятое место для этих клубов это скорее провал нежели успех, тренеру нужно вовремя уметь обуздать свои мысли чтобы они не перескакивали с одно команды на другую. И более трезво оценивать ситуацию, чтобы добиться максимального результата от команды которую ему доверили тренировать, а мысли всегда должны быть ясными и понятными.
А мои мысли умчат меня вдаль
Может быть я обратно уже не вернусь
Как не жаль как не жаль
Эх залетные мысли мои
Вы как годы уноситесь прочь
От рассвета в закат от заката сквозь ночь
Мои мысли мои скакуны.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:26
Его не поняли
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:26
Ну да, ну нет.
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