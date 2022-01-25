«Пятое место – не самое плохое». Ганчаренко — о своей работе в «Краснодаре».

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко оценил свою работу в стане «быков».
Сложно оценивать год, потому что полноценно он еще не прошел, а у меня уже было две команды. Были варианты, чтобы дальше куда-то пойти. Пытаешься думать о «Краснодаре», перескакиваешь на ЦСКА. Что касается результатов, пятое место и там, и там было, оно не самое плохое. По качеству игры был трамплин и в ЦСКА, и у «Краснодара», чтобы забраться выше. Сложно оценивать, потому что мысли перескакивают с одной команды на другую.
Ганчаренко возглавлял «Краснодар» с апреля 2021-го по январь нынешнего года.
А мои мысли умчат меня вдаль
Может быть я обратно уже не вернусь
Как не жаль как не жаль
Эх залетные мысли мои
Вы как годы уноситесь прочь
От рассвета в закат от заката сквозь ночь
Мои мысли мои скакуны.
А мои мысли умчат меня вдаль
Может быть я обратно уже не вернусь
Как не жаль как не жаль
Эх залетные мысли мои
Вы как годы уноситесь прочь
От рассвета в закат от заката сквозь ночь
Мои мысли мои скакуны.
Интересная логика футбольного тренера который тренеровал ЦСКА и Краснодар у руководства клубов которых цели всегда бывают самые амбициозные, это борьба за чемпионство, говорить о том что пятое место это не самое плохое достижение . Видимо именно из-за того что для руководства пятое место это не то для чего Ганчаренко назначали на пост главного тренера. И разица в том что пятое место оказалось тем что Ганчаренко мягко говоря попросили покинуть эти два клуба, даже не дожидаясь окончания сезона. Пытаешься думать , а всё равно не получается , всё как и с клубами промашка получилась . Но не твоё это , тренировать такого уровня команды, не твоё . Надо обратно на родину, начинать с начала . Удачи тебе Витёк !!! Всем Добра !!!
Интересная логика футбольного тренера который тренеровал ЦСКА и Краснодар у руководства клубов которых цели всегда бывают самые амбициозные, это борьба за чемпионство, говорить о том что пятое место это не самое плохое достижение . Видимо именно из-за того что для руководства пятое место это не то для чего Ганчаренко назначали на пост главного тренера. И разица в том что пятое место оказалось тем что Ганчаренко мягко говоря попросили покинуть эти два клуба, даже не дожидаясь окончания сезона. Пытаешься думать , а всё равно не получается , всё как и с клубами промашка получилась . Но не твоё это , тренировать такого уровня команды, не твоё . Надо обратно на родину, начинать с начала . Удачи тебе Витёк !!! Всем Добра !!!