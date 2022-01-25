«Пятое место – не самое плохое». Ганчаренко — о своей работе в «Краснодаре».

Бывший главный тренер «Краснодара» оценил свою работу в стане «быков».

Сложно оценивать год, потому что полноценно он еще не прошел, а у меня уже было две команды. Были варианты, чтобы дальше куда-то пойти. Пытаешься думать о «Краснодаре», перескакиваешь на ЦСКА . Что касается результатов, пятое место и там, и там было, оно не самое плохое. По качеству игры был трамплин и в ЦСКА , и у «Краснодара», чтобы забраться выше. Сложно оценивать, потому что мысли перескакивают с одной команды на другую.