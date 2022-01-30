«Картахена» – «Фуэнлабрада». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Картахена» – «Фуэнлабрада», который состоится 30 января 2022 года

«Картахена»

Команда держится в середине турнирной таблицы и пытается находиться в верхней ее части. «Картахена» набрала 36 очков, что определило ее на восьмое место, а отставание от шестого места, дающего путевку в стыковые матчи, составляет всего два пункта. Коллектив играет на своем стадионе с одним из аутсайдеров чемпионата, поэтому болельщики и руководство будут ждать от футболистов только максимального результата, который принесет очередные три очка.

24 января «Картахена» оказалась сильнее «Реала» Сосьедад (Б) (2:1), а восьмого числа крупно проиграла «Уэске» (0:3).

«Фуэнлабрада»

«Фуэнлабрада» очень редко выигрывает в чемпионате и только в прошлом туре прервала серию поединков без побед. Клуб находится в зоне вылета и занимает только 20 место с 23 очками в активе. Отставание от ближайших конкурентов не такое большое, поэтому несколько успешных поединков помогли бы команде подняться со дна турнирной таблицы. «Фуэнлабрада» забила 20 мячей в Сегунде, что является одним из худших результатов среди всех клубов.

22 января «Фуэнлабрада» обыграла на своем поле «Лас-Пальмас» (3:2), а девятого числа на выезде проиграла «Жироне» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Картахена» – 2.02

Ничья – 3.29

Победит «Фуэнлабрада» – 4.33

Статистика

«Картахена» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Фуэнлабрада» уступила в четырех встречах

Четыре из пяти последних выездных матчей «Фуэнлабрады» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Картахена» забивала в восьми из десяти последних матчей на своем стадионе

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.24. Оба коллектива будут играть на победу, хотя имеют совершенно разные задачи в чемпионате. Предполагаем, что предстоящий поединок будет богатым на опасные моменты и забитые голы.