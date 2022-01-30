Панама – Ямайка. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Панама – Ямайка, который состоится 31 января 2022 года

Панама

В последней игре команда Панамы проиграла и подпустила прямого конкурента близко к себе. Сейчас коллектив занимает четвертое место с 14 очками, и чтобы его сохранить, очень желательно побеждать Ямайку, ведь дальше календарь будет очень непростой. В последних пяти турах Панама набрала девять очков, а в предстоящем поединке приложит все усилия, чтобы набрать важные три балла в копилку турнирной таблицы.

28 января Панама проиграла Коста-Рике (0:1), а 17 числа сыграла вничью с Перу (1:1) в товарищеском поединке

Ямайка

Команда Ямайки не может найти свою игру и практически потеряла реальные шансы выйти на ЧМ 2022. Коллектив набрал семь очков и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов, которые отыграть будет не так просто, учитывая последние результаты. Ямайка пропустила 12 мячей в этой квалификации, что является одним из худших результатов в группе. Чтобы оставить шансы на дальнейшую борьбу за места в верхней части турнирной таблицы ямайским футболистам нужна только победа.

28 января сборная Ямайки проиграла на своем поле Мексике (1:2), а 21 числа проиграла в товарищеском матче Перу (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит Панама – 1.877

Ничья – 3.46

Победит Ямайка – 4.79

Статистика

Четыре из пяти последних матчей Панамы завершились исходом «обе забьют»

Панама выиграла девять из десяти домашних матчей во всех турнирах

Пять последних встреч между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Панама выиграла три из четырех последних матчей с Ямайкой

Прогноз

Поставить на победу Панамы, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.877. Для команды этот матч очень важен, ведь в случае победы коллектив сохранит свое преимущество. Предполагаем, что хозяева одержат победу в один-два мяча.