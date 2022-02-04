«Осасуна» – «Севилья». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Осасуна» – «Севилья», который состоится 5 февраля 2022 года
«Осасуна»
Команда находится в середине турнирной таблицы Примеры и в последних пяти турах смогла набрать лишь шесть очков. «Осасуна» занимает 11 место с 28 очками в активе и находится в относительной безопасности от зоны вылета на расстояние в 10 баллов. Предстоящий матч с одним из лидеров чемпионата Испании будет очень сложным и даже ничейный результат вполне может удовлетворить команду.
27 января «Осасуна» проиграла товарищеский матч «Алавесу» (0:1), а 23 числа обыграла на выезде «Гранаду» в чемпионате (2:0).
«Севилья»
В прошлом туре «Севилья» не смогла обыграть «Сельту» и потеряла хорошую возможность сократить отставание от «Реала» Мадрид до минимума. Перед стартом очередного тура чемпионата Испании клуб идет на втором месте с 46 очками в активе и опережает ближайшего преследователя уже на шесть пунктов. Если подопечные Лопетеги хотят побороться за чемпионство с «Реалом», допускать осечки больше нельзя.
22 января «Севилья» сыграла вничью с «Сельтой» (2:2), а 19 числа разошелся миром с «Севильей» (1:1). Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Осасуна» – 3.73
- Ничья – 3.11
- Победит «Севилья» – 2.25
Статистика
- «Севилья» проиграла только три матча из последних десяти на выезде
- Семь из десяти последних поединков «Осасуны» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Севилья» выиграла четыре последних матча у «Осасуны»
- Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Севильи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Гости являются одним из лидеров чемпионата Испании и имеют хорошую статистику личных встреч против «Осасуны». Прогнозируем победу «Севильи» в один или два мяча.