«Осасуна» – «Севилья». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Осасуна» – «Севилья», который состоится 5 февраля 2022 года

«Осасуна»

Команда находится в середине турнирной таблицы Примеры и в последних пяти турах смогла набрать лишь шесть очков. «Осасуна» занимает 11 место с 28 очками в активе и находится в относительной безопасности от зоны вылета на расстояние в 10 баллов. Предстоящий матч с одним из лидеров чемпионата Испании будет очень сложным и даже ничейный результат вполне может удовлетворить команду.

27 января «Осасуна» проиграла товарищеский матч «Алавесу» (0:1), а 23 числа обыграла на выезде «Гранаду» в чемпионате (2:0).

«Севилья»

В прошлом туре «Севилья» не смогла обыграть «Сельту» и потеряла хорошую возможность сократить отставание от «Реала» Мадрид до минимума. Перед стартом очередного тура чемпионата Испании клуб идет на втором месте с 46 очками в активе и опережает ближайшего преследователя уже на шесть пунктов. Если подопечные Лопетеги хотят побороться за чемпионство с «Реалом», допускать осечки больше нельзя.

22 января «Севилья» сыграла вничью с «Сельтой» (2:2), а 19 числа разошелся миром с «Севильей» (1:1). Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осасуна» – 3.73

Ничья – 3.11

Победит «Севилья» – 2.25

Статистика

«Севилья» проиграла только три матча из последних десяти на выезде

Семь из десяти последних поединков «Осасуны» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Севилья» выиграла четыре последних матча у «Осасуны»

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Севильи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Гости являются одним из лидеров чемпионата Испании и имеют хорошую статистику личных встреч против «Осасуны». Прогнозируем победу «Севильи» в один или два мяча.