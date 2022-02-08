«Тоттенхэм» – «Саутгемптон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» – «Саутгемптон», который состоится 9 февраля 2022 года
«Тоттенхем»
Под руководством Антонио Конте, «шпоры» только в прошлом туре прервали серию без поражений из нескольких поединков. Сейчас коллектив занимает седьмое место с 36 очками и имеет две игры в запасе. Матч с нестабильным «Саутгемптоном» дает хорошую возможность «Тоттенхэму» набрать очередные три очка и побороться за более высокие места. Тем не менее, разница мячей у команды в АПЛ примерно равная (28:26), что является не очень хорошим показателем, который требуется улучшать.
5 февраля «Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» в кубке ФА (4:1), а 23 января команда проиграла «Челси» (0:2).
«Саутгемптон»
Команда старается держаться ближе к середине турнирной таблицы и вряд ли может рассчитывать на высокие места, судя по выступлениям за первую половину сезона. «Саутгемптон» проиграл лишь одну игру в последних пяти встречах и занимает 12 место в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета достаточно большой (10 очков), поэтому коллективу необходимо настраиваться на положительные результаты в предстоящих матчах, чтобы еще больше укрепить свое положение.
5 февраля «Саутгемптон» обыграл лишь в дополнительное время «Ковентри Сити» в кубке ФА (2:1), а 22 января команда сыграла вничью с «Манчестер Сити» в чемпионате (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тоттенхэм» – 1.598
- Ничья – 4.3
- Победит «Саутгемптон» – 5.97
Статистика
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Саутгемтон» проиграл лишь два поединка из последних десяти встреч во всех турнирах
- «Тоттенхэм» выиграл семь домашних поединков из последних десяти во всех турнирах
- «Саутгемптон» проиграл три из четырех последних матчей со «шпорами»
Прогноз
Поставить на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.598. Лондонский клуб показывает стабильные результаты и вряд ли допустит потерю очков на своем стадионе с соперником, который немного ниже рангом. Прогнозируем победу хозяев в этом поединке.