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«Тоттенхэм» – «Саутгемптон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» – «Саутгемптон», который состоится 9 февраля 2022 года

«Тоттенхем»

Под руководством Антонио Конте, «шпоры» только в прошлом туре прервали серию без поражений из нескольких поединков. Сейчас коллектив занимает седьмое место с 36 очками и имеет две игры в запасе. Матч с нестабильным «Саутгемптоном» дает хорошую возможность «Тоттенхэму» набрать очередные три очка и побороться за более высокие места. Тем не менее, разница мячей у команды в АПЛ примерно равная (28:26), что является не очень хорошим показателем, который требуется улучшать.

5 февраля «Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» в кубке ФА (4:1), а 23 января команда проиграла «Челси» (0:2).

«Саутгемптон»

Команда старается держаться ближе к середине турнирной таблицы и вряд ли может рассчитывать на высокие места, судя по выступлениям за первую половину сезона. «Саутгемптон» проиграл лишь одну игру в последних пяти встречах и занимает 12 место в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета достаточно большой (10 очков), поэтому коллективу необходимо настраиваться на положительные результаты в предстоящих матчах, чтобы еще больше укрепить свое положение.

5 февраля «Саутгемптон» обыграл лишь в дополнительное время «Ковентри Сити» в кубке ФА (2:1), а 22 января команда сыграла вничью с «Манчестер Сити» в чемпионате (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Тоттенхэм» – 1.598
  • Ничья – 4.3
  • Победит «Саутгемптон» – 5.97

Статистика

  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Саутгемтон» проиграл лишь два поединка из последних десяти встреч во всех турнирах
  • «Тоттенхэм» выиграл семь домашних поединков из последних десяти во всех турнирах
  • «Саутгемптон» проиграл три из четырех последних матчей со «шпорами»

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.598. Лондонский клуб показывает стабильные результаты и вряд ли допустит потерю очков на своем стадионе с соперником, который немного ниже рангом. Прогнозируем победу хозяев в этом поединке.

Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:26
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:20
Будет 1:1
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