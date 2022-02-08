«Тоттенхэм» – «Саутгемптон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» – «Саутгемптон», который состоится 9 февраля 2022 года

«Тоттенхем»

Под руководством Антонио Конте, «шпоры» только в прошлом туре прервали серию без поражений из нескольких поединков. Сейчас коллектив занимает седьмое место с 36 очками и имеет две игры в запасе. Матч с нестабильным «Саутгемптоном» дает хорошую возможность «Тоттенхэму» набрать очередные три очка и побороться за более высокие места. Тем не менее, разница мячей у команды в АПЛ примерно равная (28:26), что является не очень хорошим показателем, который требуется улучшать.

5 февраля «Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» в кубке ФА (4:1), а 23 января команда проиграла «Челси» (0:2).

«Саутгемптон»

Команда старается держаться ближе к середине турнирной таблицы и вряд ли может рассчитывать на высокие места, судя по выступлениям за первую половину сезона. «Саутгемптон» проиграл лишь одну игру в последних пяти встречах и занимает 12 место в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета достаточно большой (10 очков), поэтому коллективу необходимо настраиваться на положительные результаты в предстоящих матчах, чтобы еще больше укрепить свое положение.

5 февраля «Саутгемптон» обыграл лишь в дополнительное время «Ковентри Сити» в кубке ФА (2:1), а 22 января команда сыграла вничью с «Манчестер Сити» в чемпионате (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 1.598

Ничья – 4.3

Победит «Саутгемптон» – 5.97

Статистика

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Саутгемтон» проиграл лишь два поединка из последних десяти встреч во всех турнирах

«Тоттенхэм» выиграл семь домашних поединков из последних десяти во всех турнирах

«Саутгемптон» проиграл три из четырех последних матчей со «шпорами»

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.598. Лондонский клуб показывает стабильные результаты и вряд ли допустит потерю очков на своем стадионе с соперником, который немного ниже рангом. Прогнозируем победу хозяев в этом поединке.