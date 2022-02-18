Пробы на роль Вернблума. ЦСКА присмотрел уругвайца в бывшем клубе Клаудиньо

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вчера, 19:48

Возможна аренда полного тезки знаменитого голкипера.

Эмилиано Мартинес – талант империи «Ред Булл»

Тезка голкипера сборной Аргентины и «Астон Виллы» пока провел два неполных сезона на высоком уровне. Парню всего двадцать два, три года назад его перевели из второго состава «Насьоналя» в первый. В большом футболе правша недавно. Но Мухин еще моложе, а у Максима скоро будет больше матчей за сборную России, чем у ветерана Васина за всю карьеру. С Виктором ЦСКА прощается, а вот центрального полузащитника давно ищут.

Эмилиано Мартинес прошел кастинг в «Ред Булл Брагантино» — бразильское подразделение футбольной франшизы большой корпорации. Как подобает нестарому игроку, сходу адаптироваться не сумел. У бывшего клуба Клаудиньо пошли дела в прошлом сезоне, финишировали шестыми, хотя в 2020-м были лишь на десятом месте в Серии А. Лидер команды отправился в «Зенит», а вот один из молодых талантов теперь может оказаться в аренде в ЦСКА .

Цель франшиз «Ред Булл» — зарабатывать на футболе, поэтому Холанда никто силой не держал в Зальцбурге. А Эмилиано Мартинес отправится в Москву, если клубы окончательно договорятся. Но Алексей Березуцкий в интервью говорил, что от центрального хавбека не откажется. После солидной порции иностранцев – Языджи, Медины и Карраскаля, которому долго оформляют документы, могут взять еще одного футболиста из страны страстных людей.

А сам Мартинес по подходу другой, как и его хитрый бывший агент, успевший отреагировать на слухи. Знаем мы этих посредников, правда это не является их оружием. А грубые фолы – не оружие Мартинеса. В 13 матчах за «Брагантино» уругваец получил всего одну желтую карточку. Он один из самых аккуратных футболистов команды при обращении с мячом, бракует около 12% передач. Если бы не наличие в составе более созидательного Мартинеса, то именно уругваец мог выступать рядом с зверски жестким Жадсомом Силвой.

Как и турок Языджи, потенциальный новичок ЦСКА – футболист с лавки хорошей команды. Но если у Юсуфа был звездный момент в чемпионском сезоне в «Лилле», то Мартинес пока ищет путеводную звезду. Возможно, найдет ее на гербе ЦСКА . Хотя неправильно называть его чистым опорником и прямым конкурентом Мухину. Эмилиано играет иначе, поэтому важно допустить – Березуцкие волне могут использовать двух футболистов в паре.

Уругваец явно учился у Бускетса, не чистый разрушитель

Вернблум играл в ЦСКА даже нападающего, настолько ему доверяли. Мухин стартовать так же ярко не сумел. Но Бийола перевели в центр защиты, Дзагоев не может провести полтора часа в одном темпе в центре полузащиты. Ахметова использовали повыше, а появление в составе сразу троих ярко выраженных игроков атаки Карраскаля, Языджи и Медины, приведет к дисбалансу. Его может восполнить связка центральных хавбеков Мухин – Мартинес.

Эмилиано намного лучше на перехватах, чем при игре один в один, жесткости в его игре нет. Но не факт, что братья Березуцкие недовольны именно Мухиным. Скорее они не видят возможности для маневра в середине поля, где созидательные нити завязали на Дзагоеве, хотя Алан в любой момент может вернуться в лазарет. Увы, но этот фактор важно учесть. Мартинес не умеет помогать атаке прямо. Зато предпоследние передачи, отрезающие от мяч значительное количество соперников, отдавал часто.

Кроме очевидной аналогии с Бускетсом, можно привести в пример Витселя, когда Эмилиано используют ближе к чужим воротам. Мартинес хорошо видит поле, но кажется немного медлительным. В РПЛ ему нужно отучаться от лишних касаний, которые порой разрешают в Бразилии из-за стиля тамошней лиги. Футболиста без техники в тех краях засмеют, но по интенсивности лига, где старина Халк уверенно стал лучшим и чемпионом, отличается от европейских чемпионатов. Впрочем, успех любого молодого игрока также зависит от доверия Березуцких.

ЦСКА в пяти пунктах от зоны ЛЧ , весна будет решающей

Не только для связки Бабаева и Гинера. Второй вынужденно сдал «армейцев» на попечительство, чтобы снизить существенные долги клуба и получить средства на новичков. После публичных жалоб, что «ни копейки не дали», средства по взмаху волшебной палочки начали выделять. У ЦСКА появились Эджуке, Гайч, Фукс, Зайнутдинов, Бохинен, а в новом сезоне Заболотный, Языджи, Мухин и Медина, который уже рассуждает о дерби со «Спартаком».

И разница понятная. Если за прошлогодних новичков платили много и щедро, то теперь предпочитают аренды. Бабаеву не доверяют так, как раньше? Похоже, ведь далеко не все ставки сыграли. В атаке у ЦСКА будет свободный агент Заболотный, а Чалов отправился в Швейцарию. Для Гайча заход в состав «армейцев» оказался коротким, а Влашича забрали обратно в АПЛ .

Тратить те деньги не спешили, ведь были еще долги, есть обязательства перед арендованными футболистами. Наконец, много миллионов евро ведущие российские клубы отдают агентам. Дела Эмилиано Мартинеса ведет контора, которая помогает Банеге и Пасторе. У потенциального новичка ЦСКА есть матчи в Кубке Либертадорес, явно хочет чаще играть в футбол, чем получалось в Бразилии.

Учитывая будущее изменение лимита, «армейцы» ничем не рискуют. Найдут другого, если не приживется этот центральный хавбек. Или уже нашли, ведь тут вопрос не в фамилии, а в задаче – найти связующее звено. Тут как с нападающим. Заболотного сейчас страхует молодой Яковлев, без еще одного подписания – тоже в аренду, весной играть опасно. Причем у ЦСКА до зимних трансферов почти не было легионеров.

Зайнутдинов не считается, Эджуке, Фукс и Магнуссон не мешают подписать даже пятерку новичков с иностранными паспортами. Активная трансферная кампания нужна, чтобы команда Акинфеева попыталась догнать «Динамо» и перегнать всех остальных. ЦСКА не нравится отставать, и хотя ставят на тех, кто легко может не заиграть – у всех новичков были отрезки на скамейках разных клубов, попытку улучшить положение можно засчитать.