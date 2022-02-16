Завершение карьеры, ссоры с Месси и сорвавшийся переход в «Баварию». Агуэро поделился откровениями с болельщиками

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вчера, 11:40

Кун ответил на вопросы фанатов в твиттере.

Два месяца назад, 15 декабря 2021, Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Перед началом сезона аргентинец подписал контракт с «Барселоной», но сыграл за «сине-гранатовых» только пять матчей. Кун надеялся выступать вместе со своим другом Лионелем Месси, но «Барса» не смогла предложить Лео новый контракт, и он отправился в ПСЖ . Поэтому можно сказать, что дела у Агуэро не заладились с самого начала нынешней кампании.

Но Серхио был успешен в каждом из клубов, в которых выступал – «Индепендьенте», «Атлетико», «Манчестер Сити» и даже в «Барселоне», где он успел забить гол в ворота «Реала». Вчера Кун в своём аккаунте в твиттере ответил на вопросы болельщиков.

О том, кто должен выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне

Надеюсь, что «Манчестер Сити».

Агуэро провёл в составе «горожан» 10 лет, стал лучшим бомбардиром в истории клуба и настоящей легендой, но так и не смог выиграть Лигу чемпионов, которая до сих пор остаётся не только заветной мачтой Гвардиолы после ухода из «Барселоны», но и всех болельщиков и владельцев «Манчестер Сити».

Защитник, против которого труднее всего играть

Джон Терри.

Интересно, что в 2011 году Агуэро мог оказаться в «Челси» и стать одноклубником Терри, однако капитан «синих» выступил против этого трансфера. Лондонский клуб подписал Фернандо Торреса из «Ливерпуля», а сам Терри позже рассказал:

Я не хотел видеть Агуэро в «Челси». Его стиль не подходил «Челси». К тому времени я уже играл против Куна в еврокубках. Он меня абсолютно не впечатлил. Не знаю, сыграло ли моё мнение решающую роль, но я выступил против трансфера Агуэро. Правильно ли поступил? Думаю, да. «Челси» нужны форварды другого плана. Он бы потерялся в нашем клубе.

Любимый футболист на данный момент

Агуэро опубликовал своё фото с Фоденом, назвав его своим любимым футболистом прямо сейчас. Неудивительно, что талант «Манчестер Сити» является любимчиком не только Пепа Гвардиолы. Филу повезло, что он успел поиграть с Агуэро и набраться у него опыта. В 21 год Фоден – самый дорогой игрок в мире.

My favourite player now ❤️ https://t.co/ZZYhWJms8g — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Видеоигры и ссоры с Месси

Кун является большим поклонником видеоигр, он ведёт трансляции на платформе Twitch и даже создал свою киберспортивную команду. Серхио часто играл против Лионеля Месси в видеоигры. Лео и Агуэро – лучшие друзья, но когда речь шла о видеоиграх, они ссорились и могли даже не разговаривать.

Когда мы играли в видеоигры и кто-то из нас проигрывал, мы могли не разговаривать друг с другом больше суток.

Jeee , esa vez perdi 😂 https://t.co/pnUaL4NBsm — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Лучший гол в чемпионате Испании

Агуэро забил 74 гола в составе «Атлетико» в рамках Ла Лиги, но самым особенным для себя Кун считает свой единственный мяч в футболке «Барселоны», который был забит в ворота «Реала».

Последний гол в матче против «Реала» я считаю лучшим в Ла Лиге, потому что тогда я не знал, что так скоро завершу карьеру. Этот гол всегда будет особенным для меня.

Любимый напиток

Серхио любит кофе, но не может пить его из-за лечения проблем с сердцем.

Amargo se toma . Pero ya no puedo tomar más 😭 https://t.co/p4rYcSj5eC — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

О жизни с Месси в одной комнате во время международных матчей Аргентины:

Мы все время веселились, потому что мало виделись друг с другом. Реальность такова, что мы нечасто ссорились. Мы злились, только когда проигрывали, потому что всегда хотели побеждать.

Агуэро любитель пошутить, всегда говорит прямо. Вот так однажды Кун разоткровенничался и о том, как они с Лео делят одну комнату:

Месси — жуткий нытик. Мы как старая супружеская пара. Я всегда засыпаю с включенным телевизором, а на следующее утро он всегда жалуется. Например, мы возвращаемся в отель в 19:30, а едим в 21:00. У нас есть время. Но Лео сразу идёт в душ и готов отправляться на ужин. Я сижу в трусах и разговариваю по телефону... Проходит время, и он начинает говорить: «Мы едим в 21:00, осталось всего 30 минут». Я всё ещё сижу с телефоном, а он говорит: «Осталось 10 минут. Мы всегда опаздываем. Мы находимся здесь уже час».

Disfrutábamos todo el tiempo porque nos veíamos poco. La realidad es que nos enojábamos poco . Solo cuando perdíamos porque queremos ganar 😎 https://t.co/81ivCwPXFK — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

О завершении карьеры

Агуэро признался, что до сих пор не знает, почему ему пришлось повесить бутсы на гвоздь и почему у него появились проблемы с сердцем. Обидно, что такой яркий бомбардир завершил карьеру так рано.

Я не знаю, почему мне пришлось уйти из футбола. До сих пор никто не знает, что произошло. Это мог быть коронавирус или прививка. Реальность такова, что я не знаю. Это случилось со мной, и теперь я должен заботиться о себе. Раньше у меня были небольшие проблемы с сердцем, может быть, это случилось снова.

Самый важный трофей в карьере

Кубок Америки.

Кун выиграл множество трофеев с «Манчестер Сити», однако своим главным успехом считает победу в Кубке Америки. Возможно, дополнительным фактором является и то, что Месси вместе с Агуэро наконец-то смог выиграть этот заветный трофей. Серхио отмечал, что Лео больше всего нуждался в победе на Кубке Америки.

О своём праздновании гола

Агуэро часто праздновал голы, поднимая руки вверх и показывая «распальцовку», которая чем-то напоминает символ-жест рок-н-ролла. Как заверил сам Серхио, здесь нет ничего общего:

Откуда появилось моё празднование? Я не знаю, мы придумали это с моим братом Маурисио.

No se , la inventamos con mi hermano Mauricio 🤷🏽‍♂️ https://t.co/Az5iEYojt8 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Об интересе «Баварии»

Когда Агуэро выступал за «Индепендьенте», молодого нападающего хотела подписать «Бавария». Но Кун неудачно сыграл в матче, когда скауты мюнхенского клуба приехали просматривать его. Через некоторое время «Бавария» подписала Хосе Сосу, а не Агуэро. Несколько лет спустя, когда Кун уже переходил в «Манчестер Сити», Соса оказался в харьковском «Металлисте».