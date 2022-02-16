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Завершение карьеры, ссоры с Месси и сорвавшийся переход в «Баварию». Агуэро поделился откровениями с болельщиками

вчера, 11:40

Кун ответил на вопросы фанатов в твиттере.

Два месяца назад, 15 декабря 2021, Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Перед началом сезона аргентинец подписал контракт с «Барселоной», но сыграл за «сине-гранатовых» только пять матчей. Кун надеялся выступать вместе со своим другом Лионелем Месси, но «Барса» не смогла предложить Лео новый контракт, и он отправился в ПСЖ. Поэтому можно сказать, что дела у Агуэро не заладились с самого начала нынешней кампании.

Но Серхио был успешен в каждом из клубов, в которых выступал – «Индепендьенте», «Атлетико», «Манчестер Сити» и даже в «Барселоне», где он успел забить гол в ворота «Реала». Вчера Кун в своём аккаунте в твиттере ответил на вопросы болельщиков.

О том, кто должен выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне

Надеюсь, что «Манчестер Сити».

Агуэро провёл в составе «горожан» 10 лет, стал лучшим бомбардиром в истории клуба и настоящей легендой, но так и не смог выиграть Лигу чемпионов, которая до сих пор остаётся не только заветной мачтой Гвардиолы после ухода из «Барселоны», но и всех болельщиков и владельцев «Манчестер Сити».

Защитник, против которого труднее всего играть

Джон Терри.

Интересно, что в 2011 году Агуэро мог оказаться в «Челси» и стать одноклубником Терри, однако капитан «синих» выступил против этого трансфера. Лондонский клуб подписал Фернандо Торреса из «Ливерпуля», а сам Терри позже рассказал:

Я не хотел видеть Агуэро в «Челси». Его стиль не подходил «Челси». К тому времени я уже играл против Куна в еврокубках. Он меня абсолютно не впечатлил. Не знаю, сыграло ли моё мнение решающую роль, но я выступил против трансфера Агуэро. Правильно ли поступил? Думаю, да. «Челси» нужны форварды другого плана. Он бы потерялся в нашем клубе.

Любимый футболист на данный момент

Агуэро опубликовал своё фото с Фоденом, назвав его своим любимым футболистом прямо сейчас. Неудивительно, что талант «Манчестер Сити» является любимчиком не только Пепа Гвардиолы. Филу повезло, что он успел поиграть с Агуэро и набраться у него опыта. В 21 год Фоден – самый дорогой игрок в мире.

Видеоигры и ссоры с Месси

Кун является большим поклонником видеоигр, он ведёт трансляции на платформе Twitch и даже создал свою киберспортивную команду. Серхио часто играл против Лионеля Месси в видеоигры. Лео и Агуэро – лучшие друзья, но когда речь шла о видеоиграх, они ссорились и могли даже не разговаривать.

Когда мы играли в видеоигры и кто-то из нас проигрывал, мы могли не разговаривать друг с другом больше суток.

Лучший гол в чемпионате Испании

Агуэро забил 74 гола в составе «Атлетико» в рамках Ла Лиги, но самым особенным для себя Кун считает свой единственный мяч в футболке «Барселоны», который был забит в ворота «Реала».

Последний гол в матче против «Реала» я считаю лучшим в Ла Лиге, потому что тогда я не знал, что так скоро завершу карьеру. Этот гол всегда будет особенным для меня.

Любимый напиток

Серхио любит кофе, но не может пить его из-за лечения проблем с сердцем.

О жизни с Месси в одной комнате во время международных матчей Аргентины:

Мы все время веселились, потому что мало виделись друг с другом. Реальность такова, что мы нечасто ссорились. Мы злились, только когда проигрывали, потому что всегда хотели побеждать.

Агуэро любитель пошутить, всегда говорит прямо. Вот так однажды Кун разоткровенничался и о том, как они с Лео делят одну комнату:

Месси — жуткий нытик. Мы как старая супружеская пара. Я всегда засыпаю с включенным телевизором, а на следующее утро он всегда жалуется.

Например, мы возвращаемся в отель в 19:30, а едим в 21:00. У нас есть время. Но Лео сразу идёт в душ и готов отправляться на ужин. Я сижу в трусах и разговариваю по телефону...

Проходит время, и он начинает говорить: «Мы едим в 21:00, осталось всего 30 минут». Я всё ещё сижу с телефоном, а он говорит: «Осталось 10 минут. Мы всегда опаздываем. Мы находимся здесь уже час».

О завершении карьеры

Агуэро признался, что до сих пор не знает, почему ему пришлось повесить бутсы на гвоздь и почему у него появились проблемы с сердцем. Обидно, что такой яркий бомбардир завершил карьеру так рано.

Я не знаю, почему мне пришлось уйти из футбола. До сих пор никто не знает, что произошло. Это мог быть коронавирус или прививка. Реальность такова, что я не знаю. Это случилось со мной, и теперь я должен заботиться о себе. Раньше у меня были небольшие проблемы с сердцем, может быть, это случилось снова.

Самый важный трофей в карьере

Кубок Америки.

Кун выиграл множество трофеев с «Манчестер Сити», однако своим главным успехом считает победу в Кубке Америки. Возможно, дополнительным фактором является и то, что Месси вместе с Агуэро наконец-то смог выиграть этот заветный трофей. Серхио отмечал, что Лео больше всего нуждался в победе на Кубке Америки.

О своём праздновании гола

Агуэро часто праздновал голы, поднимая руки вверх и показывая «распальцовку», которая чем-то напоминает символ-жест рок-н-ролла. Как заверил сам Серхио, здесь нет ничего общего:

Откуда появилось моё празднование? Я не знаю, мы придумали это с моим братом Маурисио.

Об интересе «Баварии»

Когда Агуэро выступал за «Индепендьенте», молодого нападающего хотела подписать «Бавария». Но Кун неудачно сыграл в матче, когда скауты мюнхенского клуба приехали просматривать его. Через некоторое время «Бавария» подписала Хосе Сосу, а не Агуэро. Несколько лет спустя, когда Кун уже переходил в «Манчестер Сити», Соса оказался в харьковском «Металлисте».

Мне рассказали ту историю [об интересе «Баварии»], как она есть. Люди из «Баварии» приехали посмотреть на мой матч против «Эстудиантеса». Я играл ужасно, а скаутам понравилась игра Хосе Сосы [который тогда выступал за «Эстудиантес»]. Позже они купили его.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ bublikyo (раскрыть)
вчера в 22:31
Ну а почему бы и не назвать Бензема? Сколько в мире нападающих было, и есть? Миллионы. Но тех, кто добился успеха, и были одними из лучших на протяжении долгого времени, едва ли сотня наберется.
bublikyo
bublikyo ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:59
Таковым он является только по мнению болельщиков МС, это все равно что я назову Бензема одним из лучших в истории.
DXTK
DXTK
вчера в 17:46
жаль что его карьера оказалась настолько скоротечна в барселоне, но легендой АПЛ и МС стал в их новейшей истории.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:16
Очень жаль, что карьера одного из лучших форвардов за всю историю футбола закончилась так печально. Здоровья легенде!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 16:23
Жалт что ничего не помнит от Атлетико.
Хотя гол в ворота Интера в суперкубке например
112910415
112910415
вчера в 14:52
спасибо ему за классный футбол !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:52
Как по мне, так я соглашусь с Терри. Мне он тоже не нравится. Думаю, что ему повезло с командой и у него зороший прицел. Не мажет как Мората. Хотелось ввидеть его в другом клубе, но не сложилось. Увы.
shlomo
shlomo
вчера в 12:17
Спасибо за статью.... Серхио Агуэро всё-таки объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем (30 октября Барса рубилась с Алавесом, когда в концовке первого тайма Агуэро схватился за грудь из-за сбившегося дыхания и через пару секунд опустился на газон....).... в Англии Агуэро выиграл всё и по несколько раз ― в копилке аргентинца сразу 15 трофеев с Сити: 5 раз становился чемпионом Англии, 6 раз забирал Кубок английской лиги, 1 раз — Кубок Англии и ещё 3 — Суперкубок Англии (но главный трофей титул Лиги чемпионов ― он так и не выиграл....).... ну а так что, Жаль :(..... первоклассный нап., футбол и мы, реально, потерял хорошего игрока..... Агуэро не только результативно, но и красиво исполнял свои голы.... здоровья тебе Серхио и спасибо, за качественный футбол :)
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:56
Агуэро легенда.
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