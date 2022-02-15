Начинал с вольной борьбы, жил в одном номере с Аршавиным, хочет играть в Испании. «Зенит» взял казахского центрбека

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вчера, 15:34

Парень с амбициями.

На фоне слухов и разговоров об истекающем контракте Ярослава Ракицкого затерялась новость о подписании в «Зенит» 22-летнего защитника «Кайрата» Нуралы Алипа на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона с правом выкупа. Сделка, по информации СМИ , обойдется петербургскому клубу в 4 млн евро.

С января Нуралы проходит сборы в «Зените». Игру молодого защитника, который уже дважды отметился голами в товарищеских встречах, успели оценить многие, в том числе главный тренер команды Сергей Семак.

Начало пути

Алип начал свой футбольный путь в 2008 году в клубе из Актау «Каспий». Спустя семь лет юного таланта заметили в одном из главных клубов страны «Кайрате» и забрали юношу к себе. До 2018-го Нуралы играл за молодежку желто-черных, после чего получил шанс в первой команде — в марте того же года дебютировал в основном составе алма-атинского клуба в матче чемпионата Казахстана против «Кызыл-Жар СК». Также в марте дебютировал и за сборную Казахстана — в товарищеском матче с Болгарией.

Нуралы рано потерял родителей. В 10 лет не стало его отца, а в 12 ушла из жизни мама:

Когда отец был жив, он отдал меня на вольную борьбу. Мне было восемь лет, я дома лежал, ничего не делал, а папа хотел меня куда-то отдать. А возле дома у нас было футбольное поле — точнее, бетонка. И я часто там с пацанами пинал мяч. Папа видел, что футбол меня привлекает больше, и решил записать в секцию. В 10 лет папы не стало. Когда мне было 12, мама умерла от сердечного приступа. Я продолжал заниматься футболом в Актау. А через три года, в 2015-м, меня и еще двух ребят отправили в академию «Кайрата» на просмотр. Дали нам неделю, двое поступили, а один не попал.

После смерти родителей Алип жил с братом и его женой, которые ему всячески помогали — супруга брата каждый день вместо репетитора занималась с Нуралы, помогала ему учить все предметы в школе ради хороших оценок. Также Алип оценил вклад и помощь своего первого тренера:

Конечно, и мой первый тренер Ержан Джамбиров всегда помогал. У меня не было денег на бутсы, и он подарил мне пару в 12-13 лет. Вообще футбол очень помог мне пережить все трудности, закалил характер.

На сегодняшний день Алип успел провести за «Кайрат» на профессиональном уровне 101 матч, в которых забил 6 голов и сделал 4 ассиста. В еврокубках провел 17 игр, в составе сборной Казахстана — 12.

Тесная связь с Петербургом

Почему «Зенит» выбрал Алипа? Решающим фактором, скорее всего, стали рекомендации. В 2015-2016 годах за «Кайрат» выступал Анатолий Тимощук, который ныне входит в тренерский штаб «Зенита». Уже тогда он мог заприметить в молодежке юного Нуралы. Еще более весомой могла стать рекомендация Андрея Аршавина (играл за «Кайрат» с 2016 по 2018 год). Легендарный зенитовец, ныне занимающий в клубе должность директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам, успел поиграть в «Кайрате» с Алипом. Аршавин уже тогда выделял Нуралы и говорил, что у него может получиться большое будущее. О пересечениях с легендой российского футбола рассказал и сам Алип:

В 2018 году я дебютировал за «Кайрат», а Аршавин тогда проводил последний сезон. Он меня очень поддерживал. Понятно, что он старше меня, и из-за возрастной дистанции особого общения не было. Но на выездах мы иногда вместе жили в одном номере. Он интересовался моей жизнью, рассказывал о себе. Много подсказывал. Помню, после одной тренировки подошел ко мне и спросил, почему я не смотрю на прессингующего игрока.

Президент «Кайрата» ранее заявлял, что защитником интересовались «Аякс» и «Рубин». А бывший селекционер «Локомотива» Александр Сорочинский говорил, что Алип был одной из целей московского клуба летом 2020 года.

Однако выбор в пользу «Зенита» очевиден. Между клубами уже давно сложились хорошие отношения — переходы Тимощука и Аршавина, частые контрольные матчи между командами на сборах, ранее на просмотре в «Зените» был полузащитник Бауыржан Исламхан, игравший за «Кайрат» с 2014 по 2019 год. Помимо этого, в петербургском клубе работает бывший аналитик «Кайрата» Василий Галямин.

Бывший тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов называл Алипа будущим казахского футбола. И сам Нуралы подтверждает его слова, за несколько лет он сделал резкий скачок в развитии, став одним из трёх самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана на сегодняшний день — Transfermarkt оценивает его в 1,7 млн евро.

Ожидания

Да, конкуренция в защитной линии «Зенита» высокая. Однако травмы или дисквалификации могут внести свои коррективы. На данный момент клуб уже потерял из-за повреждения связок голеностопа центрбека Деяна Ловрена. Однако даже при здоровых и недисквалифицированных защитниках «Зенита», Алипа можно назвать третьим в списке претендентов на попадание в стартовый состав.

Упорство Нуралы отмечают многие, в «Кайрате» он почти всегда остаётся после тренировок и занимается дополнительно. А в последнее время еще и работал под руководством Курбана Бердыева. Скромность и трезвый взгляд на ситуацию у молодого парня есть, а высокие амбиции дадут свои плоды: