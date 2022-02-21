«Бенфика» — «Аякс». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бенфика» — «Аякс», который состоится 23 февраля 2022 года

«Бенфика»

Португальский клуб давно не радовал своих болельщиков игрой в плей-офф Лиги Чемпионов и сейчас у него появится такая возможность, которая потребует от футболистов максимальной собранности и концентрации, ведь соперник с блеском выиграл свою группу. В чемпионате Португалии «Бенфика» идет на третьей позиции в турнирной таблице и набрала 51 очко, отставая от лидера «Порту» уже на 12 баллов.

18 февраля «Бенфика» сыграла вничью с «Боавиштой» (2:2), а 12 числа на своем поле оказалась сильнее «Санта-Клары» (2:1).

«Аякс»

«Аякс» выиграл все матчи группового этапа Лиги Чемпионов и не оставил шансов своим соперникам, набрав 18 очков. Состав состоит из большинства молодых футболистов, которым есть что доказывать на футбольном поле, поэтому поединок обещает быть интересным. В чемпионате Нидерландов команда занимает первое место и опережает ПСВ на пять баллов. Коллектив имеет безумную статистику забитых и мячей во внутреннем первенстве (70:5), что говорит о хорошем балансе защитной и атакующей линии.

19 февраля «Аякс» минимально обыграл «Виллем II» (1:0), а 13 числа на своем поле разгромил «Твенте» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бенфика» – 4.39

Ничья – 3.98

Победит «Аякс» – 1.813

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Бенфики» завершились исходом «обе забьют»

«Аякс» выиграл десять последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Бенфика» не смогла выиграть ни одного матча из трех у «Аякса» на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Аякса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.813. Клуб из Нидерландов очень мало пропускает и умеет доминировать на футбольном поле. Предполагаем, что поединок будет сложным, но закончится победой гостей.