«Бенфика» — «Аякс». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бенфика» — «Аякс», который состоится 23 февраля 2022 года
«Бенфика»
Португальский клуб давно не радовал своих болельщиков игрой в плей-офф Лиги Чемпионов и сейчас у него появится такая возможность, которая потребует от футболистов максимальной собранности и концентрации, ведь соперник с блеском выиграл свою группу. В чемпионате Португалии «Бенфика» идет на третьей позиции в турнирной таблице и набрала 51 очко, отставая от лидера «Порту» уже на 12 баллов.
18 февраля «Бенфика» сыграла вничью с «Боавиштой» (2:2), а 12 числа на своем поле оказалась сильнее «Санта-Клары» (2:1).
«Аякс»
«Аякс» выиграл все матчи группового этапа Лиги Чемпионов и не оставил шансов своим соперникам, набрав 18 очков. Состав состоит из большинства молодых футболистов, которым есть что доказывать на футбольном поле, поэтому поединок обещает быть интересным. В чемпионате Нидерландов команда занимает первое место и опережает ПСВ на пять баллов. Коллектив имеет безумную статистику забитых и мячей во внутреннем первенстве (70:5), что говорит о хорошем балансе защитной и атакующей линии.
19 февраля «Аякс» минимально обыграл «Виллем II» (1:0), а 13 числа на своем поле разгромил «Твенте» (5:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бенфика» – 4.39
- Ничья – 3.98
- Победит «Аякс» – 1.813
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «Бенфики» завершились исходом «обе забьют»
- «Аякс» выиграл десять последних матчей во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Бенфика» не смогла выиграть ни одного матча из трех у «Аякса» на своем поле
Прогноз
Поставить на победу «Аякса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.813. Клуб из Нидерландов очень мало пропускает и умеет доминировать на футбольном поле. Предполагаем, что поединок будет сложным, но закончится победой гостей.