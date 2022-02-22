«Челси» продолжает защиту титула. Первый барьер «синих» в плей-офф ЛЧ — чемпионы Франции.

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вчера, 13:54

И это не ПСЖ , если кто забыл.

Самая «верная» пара 1/8 финала Лиги чемпионов

В декабре УЕФА не сумел с первого раза провести жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, пришлось извиняться, сваливать вину на сторонний софт и метать шарики повторно. Однако для «Челси» и «Лилля» ничего не изменилось: это единственная пара, которая была сформирована в ходе обеих жеребьевок.

У действующих победителей Лиги чемпионов и победителей чемпионата Франции в сезоне 2020/21 не было ни единого шанса избежать очной встречи в 1/8 финала. Важно подчеркнуть, какая большая «удача» выпала на долю «Лилля», ведь это французы заняли первое место в своей группе, а «Челси» стал вторым. Французы могли встретиться со «Спортингом», «Бенфикой» или «Вильярреалом», но вытащили в соперники лучшую команду Европы по итогам прошлого сезона. Причем сделали это дважды.

Важно знать о «Лилле»

- «Лилль» одержал сенсационную победу в предыдущем розыгрыше французской Лиги 1, опередив на одно очко ПСЖ .

- Тренер-чемпион Кристоф Гальтье после триумфа в национальном первенстве покинул «Лилль» и возглавил «Ниццу». «Северными догами» в текущем сезоне руководит Жослен Гурвеннек. Под его руководством действующие чемпионы занимают 11-ю строчку в Лиге 1 после 25 туров, зато сумели пробиться в плей-офф Лиги чемпионов во второй раз в своей истории.

- На групповой стадии «Лилль» стартовал с двух нулевых ничьих и поражения от «Зальцбурга», после трех туров у «догов» в активе было всего лишь 2 очка. Зато во втором круге «Лилль» одержал три победы: обыграли «Севилью» (2:1), «Зальцбург» (1:0) и «Вольфсбург» (3:1). Благодаря этому чемпионы Франции забрались на первую строчку в своем квартете.

- Канадский форвард Джонатан Дэвид отметился забитыми мячами в каждом из трех выигранных «Лиллем» матчей на групповой стадии Лиги чемпионов.

- Жослен Гурвеннек однажды проиграл Томасу Тухелю со счетом 0:9. В сезоне 2018/19 нынешний тренер «Лилля» руководил «Генгамом», который был распят на «Парк де Пренс» ПСЖ Тухеля. Мбаппе и Кавани оформили по хет-трику, Неймар сделал дубль.

- Победа «Пари Сен-Жермен» со счетом 9:0 стала местью «Генгаму» за поражение в Кубке Лиги, которое парижане потерпели за 10 дней до этого. То есть победа над Тухелем у Гурвеннека тоже есть: его команда чудом выиграла 2:1, победный гол на 90+3 минуте забил Маркюс Тюрам.

Важно знать о «Челси»

- «Челси» — действующие победители Лиги чемпионов. А с недавних пор еще и клубные чемпионы мира.

- «Синие» набрали больше очков, чем «Лилль» на групповой стадии — 13 против 11, но финишировали вторыми в своем квартете.

- Первое место у «Челси» отнял Магомед Оздоев, сравнявший счет в матче последнего тура на «Газпром Арене» на 90+4 минуте. Встреча завершилась со счетом 3:3. «Зениту» этот результат не дал ничего, кроме престижа, а вот лондонцы упустили первую строчку, которая досталась «Ювентусу».

- Девять футболистов отметились голами в футболке «Челси» в осенних матчах Лиги чемпионов, а лучшим бомбардиром команды в этом турнире является Тимо Вернер, на счету которого 3 забитых мяча.

- Во время работы во Франции Томас Тухель встречался не только с Жосленом Гурвеннеком, но и с «Лиллем». В пяти матчах ПСЖ под руководством немецкого специалиста добился трех побед и один раз сыграл вничью 0:0, но было и поражение, причем достаточно болезненное — 1:5.

- Эден Азар — один из ярчайших игроков всех времен и для «Лилля», и для «Челси». За «догов» бельгиец провел 194 матча, в которых забил 50 голов и сделал 53 ассиста. За «синих» у Азара 352 матча, и впечатляющая сумма 110+92 по системе «гол+пас».

Составы, потери, тактика

- Томас Тухель вряд ли отойдет от схемы 4-3-3, которую успешно применяет в последнее время. Кстати, к возобновлению Лиги чемпионов лондонцы подошли с серией из пяти побед во всех турнирах.

- Рис Джеймс и Бен Чилуэлл точно не сыграют против «Лилля»: основные фланговые защитники/латерали по-прежнему в лазарете. Впрочем, будь они здоровы, возможно, и схема была бы иной.

- У Мэйсона Маунта, получившего травму в финале Клубного чемпионата мира, есть шанс появиться на поле.

- Ромелу Лукаку установил антирекорд АПЛ , коснувшись мяча всего лишь 7 раз во время сыгранного в прошедший уикенд матча против «Кристал Пэлас». Вряд ли кто-то удивится, если бельгийский форвард начнет игру против «Лилля» в запасе.

Ориентировочный состав «Челси» (4-3-3): Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Алонсо — Жоржиньо, Канте, Ковачич — Пулишич, Зиеш, Вернер.

- «Лилль» придерживается схемы 4-4-2, которую Гурвеннек наверняка использует и на «Стэмфорд Бридж».

- Анхель Гомес получил травму в пятничной игре с «Мецем». Скорее всего, на правом фланге полузащиты сыграет Тимоти Веа.

- Мехмет Челик, не игравший в прошедшем туре Лиги 1 из-за дисквалификации, должен начать игру против «Челси» на правом фланге обороны.

- Хорват Иво Грбич до недавних пор был первым номером «Лилля», он защищал ворота «догов» во всех матчах группового этапа, но в последних двух матчах играл Лео Жардим. Похоже, бразилец выйдет и против «Челси» после двух «сухарей» в матчах Лиги 1.

Ориентировочный состав «Лилля» (4-4-2): Жардим — Челик, Фонте, Ботман, Гудмундссон — Андре, Шека, Веа, Бамба — Дэвид, Йилмаз.

Прогноз «Соккер.ру»: «Челси» — абсолютный фаворит этой пары, а раз противостояние начинается на «Стэмфорд Бридж», то «синие» должны снимать большую часть вопросов относительно путевки в четвертьфинал уже сегодня. Ставим на уверенную победу в 2-3 мяча.