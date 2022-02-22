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«Челси» продолжает защиту титула. Первый барьер «синих» в плей-офф ЛЧ — чемпионы Франции

вчера, 13:54
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И это не ПСЖ, если кто забыл.

Самая «верная» пара 1/8 финала Лиги чемпионов

В декабре УЕФА не сумел с первого раза провести жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, пришлось извиняться, сваливать вину на сторонний софт и метать шарики повторно. Однако для «Челси» и «Лилля» ничего не изменилось: это единственная пара, которая была сформирована в ходе обеих жеребьевок.

У действующих победителей Лиги чемпионов и победителей чемпионата Франции в сезоне 2020/21 не было ни единого шанса избежать очной встречи в 1/8 финала. Важно подчеркнуть, какая большая «удача» выпала на долю «Лилля», ведь это французы заняли первое место в своей группе, а «Челси» стал вторым. Французы могли встретиться со «Спортингом», «Бенфикой» или «Вильярреалом», но вытащили в соперники лучшую команду Европы по итогам прошлого сезона. Причем сделали это дважды.

Важно знать о «Лилле»

- «Лилль» одержал сенсационную победу в предыдущем розыгрыше французской Лиги 1, опередив на одно очко ПСЖ.

- Тренер-чемпион Кристоф Гальтье после триумфа в национальном первенстве покинул «Лилль» и возглавил «Ниццу». «Северными догами» в текущем сезоне руководит Жослен Гурвеннек. Под его руководством действующие чемпионы занимают 11-ю строчку в Лиге 1 после 25 туров, зато сумели пробиться в плей-офф Лиги чемпионов во второй раз в своей истории.

- На групповой стадии «Лилль» стартовал с двух нулевых ничьих и поражения от «Зальцбурга», после трех туров у «догов» в активе было всего лишь 2 очка. Зато во втором круге «Лилль» одержал три победы: обыграли «Севилью» (2:1), «Зальцбург» (1:0) и «Вольфсбург» (3:1). Благодаря этому чемпионы Франции забрались на первую строчку в своем квартете.

- Канадский форвард Джонатан Дэвид отметился забитыми мячами в каждом из трех выигранных «Лиллем» матчей на групповой стадии Лиги чемпионов.

- Жослен Гурвеннек однажды проиграл Томасу Тухелю со счетом 0:9. В сезоне 2018/19 нынешний тренер «Лилля» руководил «Генгамом», который был распят на «Парк де Пренс» ПСЖ Тухеля. Мбаппе и Кавани оформили по хет-трику, Неймар сделал дубль.

- Победа «Пари Сен-Жермен» со счетом 9:0 стала местью «Генгаму» за поражение в Кубке Лиги, которое парижане потерпели за 10 дней до этого. То есть победа над Тухелем у Гурвеннека тоже есть: его команда чудом выиграла 2:1, победный гол на 90+3 минуте забил Маркюс Тюрам.

Важно знать о «Челси»

- «Челси» — действующие победители Лиги чемпионов. А с недавних пор еще и клубные чемпионы мира.

- «Синие» набрали больше очков, чем «Лилль» на групповой стадии — 13 против 11, но финишировали вторыми в своем квартете.

- Первое место у «Челси» отнял Магомед Оздоев, сравнявший счет в матче последнего тура на «Газпром Арене» на 90+4 минуте. Встреча завершилась со счетом 3:3. «Зениту» этот результат не дал ничего, кроме престижа, а вот лондонцы упустили первую строчку, которая досталась «Ювентусу».

- Девять футболистов отметились голами в футболке «Челси» в осенних матчах Лиги чемпионов, а лучшим бомбардиром команды в этом турнире является Тимо Вернер, на счету которого 3 забитых мяча.

- Во время работы во Франции Томас Тухель встречался не только с Жосленом Гурвеннеком, но и с «Лиллем». В пяти матчах ПСЖ под руководством немецкого специалиста добился трех побед и один раз сыграл вничью 0:0, но было и поражение, причем достаточно болезненное — 1:5.

- Эден Азар — один из ярчайших игроков всех времен и для «Лилля», и для «Челси». За «догов» бельгиец провел 194 матча, в которых забил 50 голов и сделал 53 ассиста. За «синих» у Азара 352 матча, и впечатляющая сумма 110+92 по системе «гол+пас».

Составы, потери, тактика

- Томас Тухель вряд ли отойдет от схемы 4-3-3, которую успешно применяет в последнее время. Кстати, к возобновлению Лиги чемпионов лондонцы подошли с серией из пяти побед во всех турнирах.

- Рис Джеймс и Бен Чилуэлл точно не сыграют против «Лилля»: основные фланговые защитники/латерали по-прежнему в лазарете. Впрочем, будь они здоровы, возможно, и схема была бы иной.

- У Мэйсона Маунта, получившего травму в финале Клубного чемпионата мира, есть шанс появиться на поле.

- Ромелу Лукаку установил антирекорд АПЛ, коснувшись мяча всего лишь 7 раз во время сыгранного в прошедший уикенд матча против «Кристал Пэлас». Вряд ли кто-то удивится, если бельгийский форвард начнет игру против «Лилля» в запасе.

Ориентировочный состав «Челси» (4-3-3): Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Алонсо — Жоржиньо, Канте, Ковачич — Пулишич, Зиеш, Вернер.

- «Лилль» придерживается схемы 4-4-2, которую Гурвеннек наверняка использует и на «Стэмфорд Бридж».

- Анхель Гомес получил травму в пятничной игре с «Мецем». Скорее всего, на правом фланге полузащиты сыграет Тимоти Веа.

- Мехмет Челик, не игравший в прошедшем туре Лиги 1 из-за дисквалификации, должен начать игру против «Челси» на правом фланге обороны.

- Хорват Иво Грбич до недавних пор был первым номером «Лилля», он защищал ворота «догов» во всех матчах группового этапа, но в последних двух матчах играл Лео Жардим. Похоже, бразилец выйдет и против «Челси» после двух «сухарей» в матчах Лиги 1.

Ориентировочный состав «Лилля» (4-4-2): Жардим — Челик, Фонте, Ботман, Гудмундссон — Андре, Шека, Веа, Бамба — Дэвид, Йилмаз.

Прогноз «Соккер.ру»: «Челси» — абсолютный фаворит этой пары, а раз противостояние начинается на «Стэмфорд Бридж», то «синие» должны снимать большую часть вопросов относительно путевки в четвертьфинал уже сегодня. Ставим на уверенную победу в 2-3 мяча.

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firewing
firewing
вчера в 15:55
Скорее вымученные 1:0...
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 14:46
Ну не всегда же нефаворит может выигрывать
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:42
«Челси» продолжает защиту титула. Первый барьер «синих» в плей-офф ЛЧ — чемпионы Франции.
Всё чётко автор разобрал каждую из команд соперниц и состояние на сегодняшний момент времени.
Но я хочу сказать может быть чуть чуть о другом, о Челси. Конечно же в том состоянии в котором сейчас находится бывший чемпион Франции Лилль, никак не сможет помешать Челси выйти из этого противостояния победителем . И скорее всего не у кого из футбольных специалистов этот матч не вызывает сомнений в том что фаворитом является команда Тухеля. И даже точный счёт этого матча можно смело предсказать, который имеет два исхода 2:0 или в худшем случае 2:1 .
И вот этот немецкий прогматизм Тухеля и игра Челси начинает уже быть скучным спектаклем с заведомо предсказуемым финалом . Команда Тухеля начинает становится похожей на штамповочный станок, который работает только лишь на результат. Перекатывания мяча все девяносто минут и при случае забить один, два гола и удержание, вот и весь футбол. А футбол как зрелище , фестиваль кожаного мяча , шоу для зрителей и болельщиков перестаёт существовать в Челси . Мне как болельщику Челси перестаёт нравиться смотреть футбол в исполнении команды за которую болею . Исходя из соперника выборочно начинаю только смотреть, и это как-то печально. Конечно же пожелаю Челси только Удачи и Победу в сегодняшнем матче. А так высказал просто своё субъективное мнение.
Всем Добра !!!
shlomo
shlomo
вчера в 14:27
Спасибо за статью.... антирекорд заставит Лукаку шевелиться???...несмотря на чуткое руководство немецкого специалиста и именитый состав, "аристократы" располагаются на третьей строчке турнирной таблицы АПЛ и сильно отстают от возглавляющего таблицу Ман Сити..... старт сезона выдали потрясающий, долгое время занимали первое место.... радовали невероятно крепкой оборонительной линией и отличной результативностью.... именно с последним компонентом появились проблемы.... Лиллю очень повезло на групповом этапе ЛЧ... попалась не самая сложная группа (тем не менее без трудностей не обошлось...)... так что, Челси может похвастаться надёжной оборонительной линией и именитым составом.... тем не менее забивает очень мало даже середнякам и аутсайдерам АПЛ (в кубковых соревнованиях та же история.... побеждает, но с минимальным перевесом....)..... Лилль сильно сбавил после ухода Кристофа Галтье, о чём свидетельствуют результаты и расположение в таблице Лиги 1.... думается мне, хозяева победят, но не разгромно...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:01
Конечно же Челси не испытает проблем с Лиллем. Но до защиты титула далеко, ряд команд выглядит гораздо более представительнее, чем синие. однако, кто же их год назад называл фаворитами? Тоже никто.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:01
Спасибо за статью.
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