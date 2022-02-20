«Ливерпуль» вернулся в чемпионскую гонку. Помог Кейн, резервисты Клоппа и возвращение лидеров

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вчера, 13:32

Команда Конте порадовала «красных».

«Тоттенхэм» переиграл «Манчестер Сити»

До матча подчеркнули, что «шпоры» довольно часто отбирают очки у «горожан», в половине из последних случаев в рамках АПЛ , где у команд в основном оптимальные составы. Вот и теперь дубль Харри Кейна, который до этого не забивал в ворота «горожан» шесть лет, не позволил Гвардиоле насладиться ничьей после пенальти в добавленное время.

Хосеп упрекнул Конте в закрытом футболе, но какая разница, если «шпоры» ведут отчаянную погоню за «Манчестер Юнайтед» и зоной Лиги чемпионов? После двух поражений подряд у лондонцев не было выбора. Они собрались, а Кейн при поддержке Кулусевски провел правильный матч против команды, за которую должен был играть. Леви оставил Харри в «Тоттенхэме» силой, а Гвардиола открыто подтверждал интерес. Но тот поезд ушел, зато приехал другой.

После поражения «Манчестер Сити» между двумя лидерами АПЛ всего шесть пунктов. Причем у «Ливерпуля» на один поединок меньше. В перспективе можем увидеть настоящую борьбу ноздря в ноздрю. Более того, Гвардиола и Клопп встретятся в Манчестере в начале апреля, чемпионский матч. Бурная радость Конте на 95-й минуте в Манчестере означает, что минимум один преследователь выдержал бешеный темп «горожан» — у «Ливерпуля» теперь на одно поражение меньше.

Мане и Салах вернулись из Африки с голами

Камерунский чемпионат континента свел между собой в финале Сенегал и Египет. Хотя вратарь команды Салаха является специалистом по отражению пенальти, что продемонстрировал в основное время, когда справился с подходом Мане, в серии пенальти, невзирая на «шпаргалку», которую Абугабаль приклеил на бутылку с водой, сенегальцы оказались сильнее. Исторический триумф для Менди, Кулибали, Сарра, Гейе и Мане.

Салах сильно расстроился, Садьо его успокаивал по-братски, и такое отношение сенегальца к поверженному напарнику по клубу сгладило углы. Понятно, что два крайних форварда до сих пор немного соперничают между собой в спортивном плане, да и корону короля африканского футбола по итогам года поделят между собой. Но Салах проиграл в честной борьбе, а теперь с оптимизмом смотрит на клубный сезон. Только с «Ливерпулем» может завоевать трофеи.

Мохамед в этом чемпионате Англии великолепен. На его счету 17 голов и 9 ассистов. Вчера в ворота «Норвича» египтянин отправил 150-й мяч в составе «красных». Ему хватило 233 матчей, и только легендарный Роджер Хант – нападающий клуба шестидесятых, чемпион мира 1966 года, справился с прохождением солидной отметки чуть быстрее. Но Салах не центральный форвард, хотя результативность у него выдающаяся. Пользуется тем, что у Кейна был спад из-за срыва трансфера в «Манчестер Сити».

Египтянин лидирует по голам в АПЛ , самые опасные преследователи – Роналду и Варди, заметно отстали. Вообще, в первой десятке по результативности сразу три футболиста «Ливерпуля». Жота забил 12 мячей, его травма волнует Клоппа. Но зато есть голевой потенциал у Мане. Красивый удар бисиклетой напомнил, насколько Садьо крутой игрок. Хотя «Норвич» открыл счет, «Ливерпулю» хватило трех минут, чтобы вернуться в игру и обеспечить себе победу. А поскольку Мане может играть «ложную девятку», а новичок Диас умеет забивать мячи, то атака получила бустер.

Ван Дейк и Алиссон обеспечивают надежные тылы

Оборона «Ливерпуля» не такая крутая, как в чемпионском сезоне? И да, и нет, ведь если пересчитать количество пропущенных мячей за игру, то показатель тогда и сейчас почти одинаковый – 0.86 против 0.80 в пользу этого сезона. Просто до травмы Ван Дейк был в зверской форме, его боялись форварды соперника, и на этом могуществе, а еще на сэйвах Алиссона, держалась мощь команды, которая сняла проклятие и выиграла АПЛ .

Теперь Ван Дейк восстановился от жуткого повреждения, стал еще спокойнее, чем был, а Клопп поменял структуру игры. Когда проходит ротация – вчера, например, Робертсон и Фабиньо сидели на скамейке, а Александер-Арнольд получил отдых, тяжело принять «гегенпрессинг», как раньше. Гомес и Цимикас не понимают напарников так хорошо, центральный защитник не может сыграть в атаке, как уникальный хавбек Трент.

Но поскольку у «Ливерпуля» есть характериные лидеры, вроде Ван Дейка и Алиссона – вчера бразильский голкипер отдал голевую передачу на Салаха, а Вирджил на этой неделе провел исключительно сильный поединок в Милане, то Клоппу дышится легче. Был период отчаянья, но это нормально, когда наваливаются проблемы со всех сторон. Но теперь Юрген снова в ударе. Не проиграл достойному «Интеру», получил выездную победу.

Дождался момента, когда могущественный «Манчестер Сити», которому порой не хватает искры рядом с их зверским прагматизмом, начнет изредка терять очки в АПЛ . Осталось самим не подвести требовательную к интриге публику. «Ливерпуль» ждет встреча против «Лидса», затем финал Кубка Лиги против «Челси», а в марте продолжение приключений на разных фронтах. Но моральная составляющая живит силами. Игроки улыбаются, создают красивые голы, случают комплименты тренера.

«Ливерпуль» вчера продлил свою серию без поражений до одиннадцати матчей во всех турнирах. А если вычесть осечку против «Лестера», то получается всего одно поражение в двадцати двух поединках против бывшего тренера. Роджерс сам был в шаге от титула с «красными» в АПЛ , но миссию выполнил лишь ворчливый Клопп, который в счастливой фазе оставляет куда более приятное впечатление на публику. У «Ливерпуля» нет идеальной игры, есть ротация напарников Ван Дейка, но даже ребята, вроде Фабиньо и Милнера, на своих местах.

Работает соединение эгоистичных звезд, вроде Мане и Салаха, которые отрабатывают вложенные деньги, с настоящими работягами – даже аристократ Ван Дейк немало пашет в защите, пускай с возрастом и стал активнее применять позиционный подход вместе гиперактивного. «Манчестер Сити» — очень классная команда, но и «Ливерпуль» прекрасен. «Челси» тоже хорош, но перебрал с ничьими, теперь Тухелю вернуться в чемпионскую борьбу поможет только серия осечек Гвардиолы. В нее не верим, а вот вероятность финальной битвы с Клоппом сильно выросла.