«Красная» угроза в АПЛ и тройная интрига в Серии A. Чемпионские гонки топ-чемпионатов под прицелом

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вчера, 21:43

Кто конкретно выиграет «золото»?

Англия

Лидер: «Манчестер Сити» = 63 очка (+6 от ближайшего конкурента) после 26 матчей (2.42 балла в среднем за игру)

Преследователь: «Ливерпуль» = 57 очков (-6) после 25 матчей (2.28)

- Чемпионская гонка в Английской Премьер-Лиге — танец на двоих. Только «Ливерпуль» может помешать «Манчестер Сити» и Пепу Гвардиоле выиграть очередной «золото». Идущий третьим «Челси» отстает от «горожан» на 13 очков. Такой гандикап за треть сезона не отыграть, тем более между «синими» и «Ман Сити» расположился «Ливерпуль».

- Поражением от «Тоттенхэма» команда Хосепа Гвардиолы прервала серию из 15 матчей без поражений в АПЛ . Причем 14 из 15 встреч «горожане» выиграли.

- «Ливерпуль» выиграл пять последних матчей в Премьер-Лиге. На этом отрезке «красные» отыграли у «Манчестер Сити» 5 очков.

- Еще десять дней назад Юрген Клопп не был уверен, что «мы сейчас в том положении, чтобы заставить „Сити“ напрягаться». Хосеп Гвардиола не поверил упадническому заявлению коллеги, а после поражения «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» и сам Клопп не станет спорить, что «Ливерпуль» в чемпионской гонке.

- Мерсисайдцы отстают на 6 очков от «горожан», при этом у них есть матч в запасе, а очная встреча второго круга еще не сыграна. Выиграв оба этих матча, «Ливерпуль» сравняется по набранным очкам с «Манчестер Сити». Чемпионская гонка в АПЛ жива!

Испания

Лидер: «Реал» = 57 очков (+6) после 25 матчей (2.28)

Преследователь: «Севилья» = 51 очко (-6) после 25 матчей (2.04)

- Единственная угроза чемпионству «Реала» — «Севилья», которая держится на расстоянии двух побед от команды Анчелотти. Идущий третьим «Бетис» отстает на 11 баллов. Мало кто сомневается, что «Королевский клуб» выиграет титул в этом сезоне, и хотя сами «сливочные» не раз демонстрировали свою уязвимость, конкуренты еще слабее.

- Своих традиционных соперников, «Барселону» и «Атлетико», «Мадрид» опережает на 15 очков. У каталонцев есть матч в запасе, но это не меняет тот факт, что «Барса» и «Атлетико» не борются за титул.

- «Реал» выиграл только 2 из 5 матчей Ла Лиги в 2022 году — у «Алавеса» и «Гранады». «Хетафе» проиграли, а матчи против «Эльче» и «Вильярреала» завершились вничью. Впрочем, даже с такими результатами мадридцы увеличили отрыв от «Севильи», которая в последних пяти матчах одержала одну победу и четыре раза сыграла вничью.

- Любопытно, что «Реал» идет в чемпионате Испании по графику «Ливерпуля» в АПЛ — 2.28 балла в среднем за игру. «Сливочным» этого хватает, чтобы лидировать с отрывом в 6 очков, а «красные» отстают от лидера на такое же расстояние. Сейчас в Испании «низы» чаще забирают очки у «верхов», чем в Англии.

Италия

Лидер: «Милан» = 56 очков (+2) после 26 матчей (2.15)

Преследователи: «Интер» = 54 очка (-2) после 25 матчей (2.16)/«Наполи» = 53 очка (-3) после 25 матчей (2.12).

- В Серии A самая интересная гонка в топ-чемпионатах: «Милан» лидирует, но «Интер» вернет себе первую строчку, если выиграет перенесенный матч, а у «Наполи» и «россонери» равенство по потерянным очкам.

- Из-за спин лидирующего трио выглядывает «Ювентус», но шансы «Старой Синьоры» на Скудетто стремятся к нулю. Во-первых, редко побеждают (3 ничьи и 1 победа в последних 4 матчах). Во-вторых, впереди ни одна команда, а три. Даже если «Юве» с Влаховичем наберет ход, сложно рассчитывать, что все три лидера разом захромают и очистят путь к престолу. «Бьянконери» могут опередить кого-то из претендентов на победу в Серии A, но не всех сразу.

- В начале февраля «Интер» казался фаворитом Серии A с большим отрывом, но после международной паузы «нерадзурри» набрали 1 очко в матчах с прямыми конкурентами (поражение 1:2 от «Милана», ничья 1:1 с «Наполи»), а потом до кучи проиграли «Сассуоло». От недавнего преимущества не осталось и следа.

Германия

Лидер: «Бавария» = 55 очков (+6) после 23 матчей (2.39)

Преследователь: «Боруссия» Дортмунд = 49 очков (-6) после 25 матчей (2.13)

- Отрыв «Баварии» в шесть очков и наличие очного матча в календаре пока не позволяет заявить о завершении чемпионской гонки в Бундеслиге. Хотя понятно, что реальных соперников у мюнхенцев нет.

- Чемпионская интрига в чемпионате Германии поддерживается периодическими неожиданными поражениями «Баварии». В 2022 году команда Юлиана Нагельсманна проиграла уже дважды — гладбахской «Боруссии» (1:2) и «Бохуму» (2:4). Интересно, что «жеребцы» после победы над лидером смогли выиграть лишь однажды в пяти матчах, а в прошедший уикенд проиграли в Дортмунде со счетом 0:6.

Франция

Лидер: «Пари Сен-Жермен» = 59 очков (+13) после 25 матчей (2.36)

Преследователи: нет.

- Никто, кроме ПСЖ , не претендует на чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Лиги 1. У команд, занимающих места со второго и ниже, свой чемпионат.