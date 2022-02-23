Против ЦСКА ввели американские санкции. Будет сложнее делать трансферы, но всё зависит от позиции ЕС и британцев

1645611852

вчера, 13:24

Другие богатые клубы тоже могут пострадать.

Владельцы ЦСКА оказались в списке санкций от США

Ради поддержки «Ахмата» созывали круглый стол, последствия санкций оказались серьезнее, чем думали изначально. Но ситуация ЦСКА другая. Клуб для российского футбола масштабнее, расходы больше. Люди, управляющие инвестиционным банком ВЭБ , который попал в новый список санкций Минфина США , выкупили акции московской команды, ведь среди них есть ее фанаты.

Теперь в отношении предприятий, которые в США связывают с финансированием ДНР и ЛНР , ввели первый пакет санкций. Обещают второй в случае военного наступления на районы двух областей, которые контролируются Украиной. Также первый зампред комитета Совета Федераций по бюджету и финансовым рынкам заявил, что на восстановление инфраструктуры Донбасса нужно около 1.5 триллиона рублей из российской казны.

Главное, чтобы не получилось, как со стройкой стадиона в Санкт-Петербурге? Обещать не значит жениться, а сумма немаленькая. Но очевидно, что без банков инвестировать триллион в соседние регионы невозможно. ЦСКА просто играл в футбол, а пострадал, ведь поменял владельца и пытался не допрыгаться до банкротства из-за клубных долгов, которые теперь успешно погашены с помощью ВЭБ .

Возникнут проблемы с осуществлением трансферов

Важный пример – трансфер Влашича в «Вест Хэм». Платежи разбиты по годам. Если ЦСКА запрещают пользоваться SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей), то англичане не смогут передать российскому клубу деньги. Также откажутся вести дела с ЦСКА все владельцы клубов с бизнесом в США . В мешках валюту не привезут, это незаконно, есть общие правила финансовых операций.

«Ахмат» столкнулся с подобным. Зимой не подписали ни одного футболиста, раньше тоже, по словам Талалаева, срывались сделки. В их случае персональные санкции были связаны с делом Магнитского – о смерти юриста, и обвинением в нарушении прав человека. Шутили, что санкции это «новогодний подарок», но потом констатировали, что клуб отрезан от иностранных аналитических компаний. Поменяли даже фирму, которая предоставляет экипировку.

Но важнее, что сорвался ряд трансферов, поскольку клубы из многих стран отказываются рисковать, совершая сделки с теми, кто под санкциями США . И даже если согласились работать, то иногда физически не могут совершить платеж. Поскольку ВЭБ – банк, то ограничения будут специфическими, что может отразиться на ЦСКА немедленно. Дело не только в блокировке каналов клуба в американских социальных сетях.

Судьба ЦСКА зависит от позиции Великобритании и ЕС

Гинер с партнерами пострадали от конфликта с Украиной. Их бизнес активно и успешно развивался в стране, откуда Евгений Леннорович родом. В результате, в том числе, без украинских денег не справились с финансированием ЦСКА . Так клуб и сменил владельца – росли долги, построили дорогущий стадион, который было сложно содержать.

В Минфине США прекрасно понимают, что ЦСКА зацепило рикошетом. Но финансовые рынки существуют по жестким правилам. И решения американцев – полбеды. Важнее позиция Бориса Джонсона и ЕС . Премьер-министра Великобритании на днях обвинили в защите российских олигархов, у которых много недвижимости, имущества и родственников в Англии на постоянном месте жительства, там свои разборки.

Если правительство Джонсона вместе со странами ЕС повторит санкции Минфина США , то у ЦСКА без смены владельца начнутся реальные проблемы. Хотя не факт, что найти нового покупателя будет просто. Особенно если американское правительство подчеркнет, что формальное изменение собственника не выводит из-под санкций. Многие международные бренды в ближайшее время пересмотрят отношения с РФ .

Актуальный пример — МЮ отказался лететь в Мадрид самолетом «Аэрофлота», причем это общее решение компании и клуба. Никаких санкций против них не вводили, спонсорский контракт остается в силе. Но даже отдаленную связь с государственной компанией из Москвы в клубе посчитали неуместной. Спорт это и есть политика, ведь частные клубы выступают под национальными флагами. Санкции против ПФК ЦСКА – подтверждение.

Спонсоры других клубов РПЛ – следующие в списках

От последствий могут выиграть конкуренты «армейцев» в РПЛ ? Не факт. У ЦСКА будет возможность выкрутиться, но есть принципиальный момент. Даже если какой-то олигарх выкупит акции ЦСКА , где гарантии, что через пару месяцев сам не окажется под мировым финансовым колпаком? Найти миллиардера, которому все нипочем, в ближайшее время не получится.

А запускать китайский или арабский капитал в РПЛ , как видите, опасаются сами чиновники. Когда «Спартак» в свое время лишился серьезного банка-спонсора, Федун заявил, что в Вашингтоне сидят чуть ли не фанаты «Зенита». Но у ЦСКА ситуация сложнее. Введены санкции не против частного, а против государственного предприятия, которое официально владеет клубом. Возможности «армейцев» снизятся.

Масштаб урона узнаем, исходя из новых внешнеполитических решений. Серьезное военное обострение может привести даже к санкциям против «Зенита». Вот когда жестко зацепят тех, кто продает газ Германии – поймем, что дела у РПЛ плохи. Но «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» тоже может задеть рикошетом. Ограничения против ВТБ во втором пакете санкций. Также обсуждают перенос финала Лиги чемпионов.

В худшем из вариантов большие клубы РПЛ будут отрезаны от привычного трансферного и финансового мира. Это скажется на переходах, спонсорских контрактах и затем игре в футбол. Хотя очевидно, что видим синусоиду по санкциям. По форме это не упреждающий удар, а реакция на решения. США , ЕС и Великобритания поэтапно добавляют ограничения, этой истории больше восьми лет.

На данный момент нет оснований полагать, что в ЕС планируют бить по футбольным клубам. Дальше переговоры, и если дипломатия поможет — ведущие клубы РПЛ справятся. А если нет, то это уже не про футбол, по-разному пострадают миллионы людей. По сравнению с человеческим горем в случае большой войны футбольные издержки, конечно же, мелочь. Но мелочь, которая может снизить уровень российского футбола в будущем.