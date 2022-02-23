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Стало известно, какие трудности могут ждать ЦСКА после санкций от США

вчера, 10:20

Экономист, кандидат экономических наук, первый вице-президент и бывший директор «Локомотива» Алексей Киричек рассказал, какие сложности могут возникнуть у ЦСКА после санкций со стороны США.

Любые ограничения вносят коррективы в нормальное ведение бизнеса. Внесение ЦСКА в санкционный список США подразумевает наличие определённых сложностей.

В первую очередь речь идёт о расчётах в долларах и взаимоотношениях с контрагентами, которыми являются компании, чей головной офис находится в США. Это может быть и YouTube, и Facebook. Так что это может коснуться социальных сетей. Реализацию данных санкций можно будет увидеть быстро.

По расчётам будут сложности — в том числе по расчётам с другими клубами, которые будут опасаться организовывать данные сделки. Это касается и сделок, заключённых ранее. Тот же трансфер Влашича в «Вест Хэм» — выплаты за хорвата наверняка разбиты по периодам. Акционером лондонского клуба стал чешский бизнесмен. У него вполне могут быть виды бизнеса в США, что может повлечь за собой сложности в осуществлении выплат за Влашича.

Сейчас будет переходный период. Нужно будет решать, что делать и как быть. Клуб капитализировал стадион. Долги перед банком конвертировались в капитал. Банк полностью стал владельцем ЦСКА. Это сложная история.

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Источник: championat.com
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