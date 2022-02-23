Стало известно, какие трудности могут ждать ЦСКА после санкций от США

Экономист, кандидат экономических наук, первый вице-президент и бывший директор «Локомотива» Алексей Киричек рассказал, какие сложности могут возникнуть у ЦСКА после санкций со стороны США .

Любые ограничения вносят коррективы в нормальное ведение бизнеса. Внесение ЦСКА в санкционный список США подразумевает наличие определённых сложностей.

В первую очередь речь идёт о расчётах в долларах и взаимоотношениях с контрагентами, которыми являются компании, чей головной офис находится в США . Это может быть и YouTube, и Facebook. Так что это может коснуться социальных сетей. Реализацию данных санкций можно будет увидеть быстро.

По расчётам будут сложности — в том числе по расчётам с другими клубами, которые будут опасаться организовывать данные сделки. Это касается и сделок, заключённых ранее. Тот же трансфер Влашича в «Вест Хэм» — выплаты за хорвата наверняка разбиты по периодам. Акционером лондонского клуба стал чешский бизнесмен. У него вполне могут быть виды бизнеса в США , что может повлечь за собой сложности в осуществлении выплат за Влашича.