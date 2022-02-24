Шесть «низовых» матчей и разгром от «Ман Сити». Первые встречи 1/8 финала Лиги чемпионов не впечатлили

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сегодня, 13:16

Требуем больше яркого футбола.

В Лиге чемпионов сыграны первые матчи 1/8 финала, и «Соккер.ру» вынужден констатировать, что свидетелями футбольного пиршества мы не стали:

- В восьми встречах забито 20 голов, средняя результативность первых матчей 1/8 финала — 2.5 мяча за игру. Вроде бы не хорошо и не ужасно, однако при детальном рассмотрении сомнения отпадают: Лига чемпионов не смогла сходу устроить футбольный праздник.

- ПСЖ выиграл у «Реала» 1:0, три встречи завершились со счетом 1:1, еще в двух играх зафиксирован счет 2:0. Итого, 6 из 8 «низовых» матчей с результативностью меньше 3 голов. По-настоящему порадовали только «Бенфика» и «Аякс», сыгравшие 2:2, а самый богатый на голы матч оказался одновременном самым бедным на интригу: «Манчестер Сити» разнес «Спортинг» со счетом 5:0, причем четыре мяча были забиты уже в первом тайме.

- 50% первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов завершились вничью, то есть в половине пар все впереди. Минимальная домашняя победа ПСЖ над «Реалом» оставляет мадридцам вполне рабочие шансы на выход в четвертьфинал перед ответной встречей на «Сантьяго Бернабеу». А вот «Ливерпуль», «Челси» (скорее всего) и «Манчестер Сити» (наверняка) уверенными победами убили интриги в противостояниях с «Интером», «Лиллем» и «Спортингом» соответственно.

ПСЖ — «Реал» — 1:0

- «Реал» провел крайне слабый матч в Париже, ни разу не побеспокоив Джанлуиджи Доннарумму. Общее соотношение ударов по воротам: 21 (8) на 3 (0) в пользу ПСЖ .

- Несмотря на столь внушительное игровое преимущество ПСЖ , единственный гол Килиан Мбаппе забил 90+3 минуте. В середине второго тайма Лионель Месси не реализовал пенальти.

- Ферлан Менди и Каземиро получили желтые карточки, из-за которых вынуждены будут пропустить ответную встречу.

Шансы на попадание в четвертьфинал: 60% на 40% в пользу ПСЖ .

«Спортинг» — «Манчестер Сити» — 0:5

- «Манчестер Сити» отправил пять мячей в ворота «Спортинга», нанеся шесть ударов в створ ворот лиссабонцев. Антонио Адан справился только с самым первым ударом, но через секунду «горожане» открыли счет. Таким образом, «Спортинг» пропускал в каждой атаке, которую гости завершали ударами в створ ворот.

- Это пара с нулевой интригой перед ответной встречей. Невозможно представить ситуацию, в которой команда Хосепа Гвардиолы упустит преимущество в пять мячей на своем поле. «Манчестер Сити» — четвертьфиналист Лиги чемпионов.

- Бернарду Силва поучаствовал в трех из пяти голов «Ман Сити», у португальца 2+1. Бернарду — воспитанник «Бенфики».

Шансы на попадание в четвертьфинал: 99.99% на 0.01% в пользу «Ман Сити».

«Интер» — «Ливерпуль» — 0:2

- «Ливерпуль» сделал широкий шаг в направлении четвертьфинала Лиги чемпионов, забив два мяча в ворота «Интера» в концовке матча. Отличились Фирмино и Салах.

- «Ливерпуль» во второй раз в рамках текущего розыгрыша Лиги чемпионов выиграл в Милане: на групповой стадии «Милан» уступил мерсисайдцам на «Сан Сиро» 1:2, а в плей-офф капитулировал «Интер» — 0:2.

Шансы на попадание в четвертьфинал: 90% на 10% в пользу «Ливерпуля».

«Зальцбург» — «Бавария» — 1:1

- Одним из неожиданных результатов первых матчей 1/8 финала стала ничья между «Зальцбургом» и «Баварией».

- Ожидалось, что мюнхенцы сходу подчеркнут свой статус фаворитов, но команда Юлиана Нагельсманна проигрывала «Зальцбургу» с середины первого тайма и ушла от поражения только на 90-й минуте.

- «Бавария» нанесла в два раза больше ударов по воротам (22:11) и почти втрое больше австрийцев владела мячом. Шансы «Зальцбурга» на сенсацию даже после домашней ничьей невелики.

Шансы на попадание в четвертьфинал: 95% на 5% в пользу «Баварии».

«Вильярреал» — «Ювентус» — 1:1

- Душану Влаховичу потребовалось 32 секунды, чтобы забить гол в своем дебютном матче в Лиге чемпионов.

- Удержать победный счет «Ювентусу» не удалось, Дани Парехо забил за «Вильярреал» в середине второго тайма. Итого, 1:1 — результат, который оставляет шансы перед ответной встречей и «Ювентусу», и «Вильярреалу».

Шансы на попадание в четвертьфинал: 60% на 40% в пользу «Ювентуса».

«Челси» — «Лилль» — 2:0

- Голы Хаверца и Пулишича принесли «Челси» уверенную домашнюю победу над «Лиллем».

- Любопытно, что «Лилль» превзошел «синих» по общему количеству ударов по воротам — 15:9, хотя у «Челси» в два раза больше попаданий в створ (4:2) и превосходство по xG в аналогичном соотношении (0.91 против 0.48).

Шансы на попадание в четвертьфинал: 90% на 10% в пользу «Челси».

«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1

- «Манчестер Юнайтед» провел неубедительный первый тайм в Мадриде, манкунианцам повезло, что быстрый гол Жоау Фелиша оказался единственным. После перерыва команда Ральфа Рангника добавила в движении и агрессии, следствием чего стал ответный мяч Антони Эланги на 80-й минуте. Ничья 1:1 — закономерный исход первого раунда противостояния.

- Небольшое преимущество перед ответной схваткой МЮ обеспечивает разве что фактор родных стен. Впрочем, «Атлетико» и дома играл вторым номером, и на «Олд Траффорд» отдаст мяч сопернику. Пожалуй, это единственная пара, в которой шансы остаются первозданными.

Шансы на попадание в четвертьфинал: 50% на 50%.

«Бенфика» — «Аякс» — 2:2

- Вне всяких сомнений, самый интересный и насыщенный матч плей-офф Лиги чемпионов в 2022 году. «Аякс» дважды вел в счете и дважды упускал преимущество, ничья 2:2 никого не устроила, но послужила идеальным началом дуэли.

- Себастьян Аллер продолжает забивать в каждом матче Лиги чемпионов, его результативная серия достигла уже семи встреч. Интересно, что в Лиссабоне форвард «Аякса» поразил сначала свои ворота, а потом чужие в течение трех минут.

- «Аякс» выглядит более качественной и организованной командой, к тому же ответный матч пройдет в Амстердаме, но и «Бенфику» со счетом сбрасывать не стоит, тем более «орлы» почувствовали, что против «Аякса» можно играть.

Шансы на попадание в четвертьфинал: 55% на 45%.