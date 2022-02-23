Испытания статусом. «Челси» и «Ювентус» получили разные оценки

1645593505

вчера, 08:18

Очередная пара матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Соккер.ру» — о попытках «Челси» и «Ювентуса» подтвердить статус.

Проходная стадия

Групповой турнир Лиги чемпионов создан для того, чтобы отсеять «пассажиров» и оставить только избранных, настоящих топов, которые способны побороться за победу в главном клубном турнире. Однако на стадии 1/8 финала отсев еще продолжается. И хотя тут есть вывески уровня ПСЖ – «Реал», все-таки в большинстве пар очевиден фаворит. И возможны даже уничтожения, как это случилось со «Спортингом» в игре против «Манчестер Сити».

Очередной игровой день не принес ярких вывесок, но стал испытанием на статус фаворита для «Челси» и «Ювентуса». В своих чемпионатах обе команды на титул пока не претендуют, но именами обладают. «Челси» выиграл Лигу чемпионов в прошлом году, а «Ювентус» за последние семь лет дважды был финалистом этого турнира. В 1/8 финала каждому достался соперник, которого вроде бы можно проходить без вопросов. Но так легко и очевидно бывает далеко не всегда.

Тест пройден

«Челси» проходил проверку «Лиллем» на своем поле. И проверку эту лондонцы прошли успешно, даже с некоторым запасом, если судить по счету. Уже на восьмой минуте Хаверц открыл счет, причем перед этим он упустил два прекрасных голевых момента, так что даже к такому быстрому голу публика была подготовлена. Правда, в дальнейшем лондонцы немного сбавили обороты, что позволило «Лиллю» даже проявить характер и провести серию атак.

Но в отличие от «синих» «догам» реализовать свои шансы не удалось. И создать напряженную обстановку «Лиллю» не удалось. После перерыва матч проходил в русле осознания всеми сторонами превосходства «Челси» в классе. А для пущей убедительности в середине второго тайма Пулишич забил второй гол лондонцев и сделал преимущество комфортным. Счет 2:0 идеально отражает те процессы, которые проходили на поле.

«Челси» все контролировал, но не надрывался и не феерил, «Лилль» заметно уступал сопернику во всем, но не разваливался уж совсем. Поэтому и на разгром не наиграли, и на минимальную разницу тоже. Скучно, буднично, но предсказуемо. Все-таки «Лилль» только по имени является действующим чемпионом Франции. Даже в Лиге 1 сейчас он лишь 11-й. Единственным огорчающим фактором для «Челси» может быть травма Зиеша, которого пришлось менять на Сауля, а также повреждение Ковачича, которого сменил Лофтус-Чик.

Цифры

Расслабленность и уверенность «Челси» в себе привели к тому, что статистические показатели не так очевидно указывают на превосходство лондонцев. Например, они владели мячом только 51 процент времени, провели 40 атак против 50 у «Лилля», нанесли восемь ударов по воротам против 15. Но это тот случай, когда совершенно не стоит опираться на такую статистику, а нужно смотреть на суть игры, в которой все контролировалось лондонцами, а их атаки были в разы острее вылазок «Лилля». Даже в створ у «Челси» четыре попадания, а у «Лилля» — два. При 15 попытках-то.

При этом показатели контроля мяча действительно сопоставимы. «Челси» добился точности передач в 88 процентов и сделал 469 пасов, а «Лилль» с 85-процентной точностью исполнил 426 передач. Для лондонцев это уже шестая победа подряд – команда Тухеля набрала отличную форму. Яркой цифрой отметился и Менди, который не пропустил в 14 матчах Лиги чемпионов из 18. Это лучший результат среди регулярно играющих

Остались вопросы

Все еще фаворитом, но чуть менее очевидным, чем «Челси», был и «Ювентус», который гостил у «Вильярреала». Испанцы Унаи Эмери в прошлом году выиграли Лигу Европы, а сам их наставник известен своими способностями пробиваться высоко именно в турнирах кубкового характера. Кроме того, «Ювентус» остался без Дибалы, а в центре обороны вышли Данило и Сандро вместе с де Лигтом. Кьеллини еще не восстановился, Бонуччи хоть и оказался в заявке, но был не совсем готов. Обе команды подошли к матчу с беспроигрышными сериями, но у «Ювентуса» два последних матча завершились со счетом 1:1.

А уже первая минута игры показала, что, вероятно, зря тут интригуют – фаворит справится. Уже на 33-й секунде Влахович открыл счет после провала центра обороны «Вильярреала». Для Душана гол стал вторым за «Ювентус» в пяти матчах, которые он провел после перехода. И гол стал примечательным сразу по ряду причин. Влахович стал рекордсменом «Ювентуса» по самому быстрому голу в Лиге чемпионов. И только у Дель Пьеро в «Ювентусе» был «самый молодой» дебютный гол в Лиге чемпионов. Алессандро сделал это в 20 лет и 308 дней, а Влахович – в 22 года и 25 дней. Кроме того, гол Душана стал самым быстрым дебютным в Лиге чемпионов для игроков, вышедших с первых минут. Но не самым быстрым в ЛЧ для дебютанта в принципе. Этот рекорд остается у Евгения Коноплянки, который в составе «Севильи» забил в 2015 году гол через 19 секунд, но после выхода на замену.

Вдумались в достижение Влаховича и продолжим по матчу. А там «Ювентус» свой успех развить не мог. Более того, в отличие от «Челси» он не мог похвастаться контролем над ситуацией. «Вильярреал» то и дело выхватывал нити игры и создавал много неприятностей. Ло Чельсо тревожно постучал в штангу ворот Щенсны. Аллегри чувствовал неуверенность и ненадежность своего построения, поэтому в перерыве выпустил Бонуччи в центр обороны вместо Сандро, для которого место там нетипично.

Тем не менее от моментов «Вильярреала» туринцев это не уберегло. Испанцы вполне справедливо и закономерно сравняли счет в середине второго тайма, когда Парехо замкнул из пределов штрафной шикарный заброс Капу, который одним движением отрезал всю оборону «Ювентуса». И до последних минут более инициативно выглядели хозяева, которым все-таки не удалось дожать туринцев. Они останутся фаворитами в паре, но и в Италии «Вильярреал» может найти управу на такого соперника, который в атаке цепляется лишь за эффективность Влаховича в суперформе, в середине поля имеет проваливающегося Рабьо, а в обороне пытается взять количеством, но и это не уберегает.

Цифры

Здесь статистика вполне отражает впечатление, оставшееся после матча. «Вильярреал» лучше и больше контролировал мяч – 59 процентов времени. Испанцы сделали 474 передачи с 88-процентной точностью, тогда как у «Ювентуса» на сто передач меньше и точность в районе 86 процентов. Более впечатляет разница по атакам. 66 атак провели хозяева против только 30 у «Ювентуса». Но вот били обе команды не очень часто. У «Вильярреала» девять попыток и три точных, а у «Ювентуса» семь ударов и только два точных попадания. Причем первое случилось на той самой 33-й секунде, а второе только после 80-й минуты. Как бы в итоге не получилось, что Эмери впервые окажется в четвертьфинале Лиги чемпионов.