Встреча в кризисе. Проблески надежды в игре «Атлетико» и МЮ

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сегодня, 04:24

«Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» не выявили сильнейшего. «Соккер.ру» — о первом раунде противостояния.

Классический «Атлетико»

Уже стал общим местом тот факт, что «Атлетико» в нынешнем сезоне можно назвать самым слабым и неорганизованным из всех версий при Диего Симеоне. В чемпионате Испании «матрасники» пропустили мячей больше, чем любая другая команда из первых 11. Это невиданное «достижение» для клуба, который всегда славился именно надежной обороной и за счет этого добивался успеха.

Но в первом тайме этой игры «Атлетико» внезапно напомнил себя прежнего и ничего не позволил создать «Манчестер Юнайтед». Санчо, Роналду и Рэшфорд, составившие трио нападения, касались мяча считанное число раз, несмотря на то что гости владели этим самым мячом две трети времени. Просто он возился в средней линии и обороне, откуда угроз не могло последовать. А один только Лоди в составе «Атлетико» создавал остроты и опасности своими включениями больше, чем вся креативная группа МЮ совместными усилиями.

Этим таймом «Юнайтед» поверг в депрессию всех своих поклонников и тех, кто рассчитывал, что против слабо защищающегося «Атлетико» у МЮ есть шансы. Но в итоге «Юнайтед» до перерыва нанес всего два удара по чужим воротам, ни разу не попал в створ, а главное – ни разу не коснулся мяча в чужой штрафной. Это впервые за последние 17 лет. Можно было понять, почему так бесится Роналду, и почему англичане в соцсетях и онлайн-трансляциях упражняются в унизительных оценках игры Рэшфорда.

Но у Маркуса была компания в этих самых оценках. Не меньше говорили в таком же тоне о Линделефе, которого Лоди на фланге укатывал как хотел, а также о Ральфе Рангнике, который, собственно, выбрал Линделефа на эту позицию, а не Ван-Биссаку, например. К слову, Рангник во втором тайме исправился. Но к тому времени МЮ уступал со счетом 0:1 после шикарного навеса того же Лоди и красивого удара Феликса, обманувшего одним рывком всю оборону «Манчестера». Могли гости уступать и с большей разницей.

Подарок от хозяев

Во втором тайме у «Атлетико» получалось уже не так здорово играть в своем бодром, но закрытом стиле. Вспомнилось, почему слухи отправляют Симеоне в отставку. Определенные выводы сделали и гости, которые стали чаще снабжать мячом Бруну Фернандеша с надеждой, что хотя бы он что-то придумает. Все чаще МЮ стал выходить из-под прессинга мадридцев, отыскивая свободные зоны – в духе того, как сами «матрасники» любят ловить соперников.

Ключевыми же можно считать эпизоды с заменами, которые прошли в десятиминутном промежутке после середины второго тайма. Там Симеоне убрал Лоди и Феликса, которые в первой половине делали всю остроту вместе с Корреа. А Рангник наконец-то освежил фланги обороны и опорную зону, выпустив Ван-Биссаку, Теллеса и Матича. Почитал он комментарии и относительно Рэшфорда, выпустив вместо него Элангу.

Вкупе с тактикой «отдай Фернандешу – он все сделает», а также с укоренившейся у «Атлетико» страстью допускать ошибки в обороне это сработало. Бруну выдал отменный проникающий пас, который теоретически уверенно мог быть перехвачен, но Рейнилдо неуклюже распластался, проиграв забег Эланге, а Облак присел, поняв, что Энтони прокатил мяч мимо него.

За проведенные замены, а в особенности за Элангу Рангник получит свою похвалу от английской прессы и болельщиков. Но это лишь эпизод в целом далеко не самой удачной и качественной игры в исполнении МЮ , который столкнулся с таким же кризисным противником и был не лучше него. Да, на последних минутах «Манчестер» вроде как даже с позиции силы понажимал на соперника, но и у Гризманна было попадание в перекладину, пусть в случае гола он мог быть отменен, поскольку там подозрение на офсайд.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 13 (1) – 9 (2)

Вроде бы общее число ударов смущения не вызывает, а вот их точность удручает. На двоих соперники лишь трижды пробили в створ. А до 80-й минуты такое попадание было всего одно: голевое у «Атлетико». В общем, вратари оказывались в целом без работы, так что проверить утверждение о том, что тот же Облак переживает огромный кризис, удалось не сразу.

Но он пропустил после первого же попадания МЮ в створ, так что в какой-то степени опасения фанатов «Атлетико» и выкладки статистиков подтвердились. Самым бьющим на поле был Феликс – на его счету помимо голевого еще четыре удара. Правда, все четыре неточные, как можно догадаться. У МЮ чаще других бил Роналду – две попытки. Однако и его точность подводила очень сильно. По общему количеству атак УЕФА отдает существенное предпочтение «Атлетико»: 43 атаки против 29 у гостей.

Владение мячом (точность передач): 38% (78%) — 62% (85%)

В плане владения мячом мы увидели «Атлетико» классической эпохи закрытости. В первом тайме, когда мадридцы были особенно хороши, владение мячом было еще меньше – около 32 процентов. Для «матрасников» в оптимальной форме контроль мяча вообще не играет роли. Другое дело, что сейчас кондиции команды Диего Симеоне не такие, чтобы этот фактор не учитывался. И защита не столь безошибочна, что показал конец игры.

Точность передач тоже оказалась довольно низкой. И всего 236 пасов сделали мадридцы, тогда как игроки МЮ выполнили на 200 передач больше и с точностью 85 процентов, что является средним показателем для плей-офф Лиги чемпионов. При этом обе команды пробежали не так много. У «Юнайтед» суммарный «набег» составил 102 километра, а у «Атлетико» — чуть менее 107. Хотя обычно в ЛЧ на этой стадии команды пробегают по 111-114 километров. То есть обе могли сыграть подинамичнее.

Еще немного о статистике

Гол Эланги стал 500-м для «Манчестер Юнайтед» в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов. Лучше результативность только у «Реала» (1001), «Баварии» (760) и «Барселоны» (624).

Эланга стал самым молодым автором гола в составе «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги чемпионов. Он забил в 19 лет и 302 дня.

Бруну Фернандеш стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который сделал голевые передачи в шести матчах подряд, играя за английский клуб. Он побил рекорд Дэвида Бекхэма, державшийся с 1998 года.

«Манчестер Юнайтед» выиграл только один из восьми последних матчей на выезде в Испании в плей-офф Лиги чемпионов. Было пять ничьих и два поражения. А единственная победа случилась в апреле 2002 года над «Депортиво».