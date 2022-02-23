Роналду забил «Атлетико» 25 голов и хочет ещё. Команда Симеоне в кризисе, посыпалась защита

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вчера, 10:40

Но у испанского клуба есть характер.

Полезно знать об «Атлетико»

- Симеоне получает 43 млн евро в год, и это больше, чем зарплаты Месси или Роналду. Во втором случае разница на 11 млн евро. Руководство «Атлетико» очень ценит Диего. Но опытный аргентинский наставник должен четко понимать, что с таким огромным окладом ему нужно показывать максимум, невзирая на обстоятельства. Клопп, например, получает на 24 миллиона меньше, хотя в группе дважды обыграл Симеоне.

- «Атлетико» лихорадит, причем пострадало качество игры в обороне, которое символизировало успех действующего чемпиона Испании. Как видите, в больших лигах рывок к трофею для редкого победителя обходится дорого. Тому же «Лиллю» не удалось повторить результаты. И даже «матрасники», которые намного, намного опытнее, пропускают больше, чем «Осасуна». 34 гола в 25 играх – двенадцатый результат Ла Лиги. Оборона Облака хуже обороны тер Штегена.

- Из пяти последних матчей в Ла Лиге команда Симеоне проиграла в двух – «Барселоне» и «Леванте». Хотя против каталонцев проснулись в последние полчаса, и не только из-за удаления Алвеса. Но домашняя неудача против аутсайдера подчеркивает проблемы. Как и выездное поражение от «Реала Сосьедад». Даже для победы над закрытым «Хетафе» понадобился хоккейный счет – 4:3. А выездная победа над «Осасуной» может ввести в заблуждение из-за счета 3:0. Там на самом деле «Атлетико» играл без мяча, а Суарес забил ударом почти с сорока метров.

- В последнем матче потеряли капитана. Пока темнят со сроками восстановления, но сегодня опытного испанца на поле можем не увидеть. У Лемара и Эрмосо коронавирус, Карраско получил красную карточку в матче группового раунда. Также не будет из-за повреждений Васса и Куньи. Всех можно подменить, но тот же Коке – ключевая фигура в центре поля, мексиканец Эррера играет в основе редко.

- Ключевой вопрос для Симеоне: что случилось с его защитой? Сегодня против МЮ можем увидеть тройку в центре, ведь очевидно, что общее функциональное состояние «Атлетико» такое, что их хватает только на отрезки. Надавили на «Барселону» — не сработало, перешли к игре без мяча – начали пропускать пачками. Ошибки грубые, персональные и коллективные, поэтому неудивительно, что за «сухарь» против МЮ придется воевать отчаянно и до конца.

Ориентировочный состав «Атлетико» (3-5-2): Облак – Савич, Фелипе, Рейнилдо – Врсалько, Льоренте, Эррера, Кондогбиа, Лоди – Фелиш, Луис Суарес (Корреа).

Полезно знать о МЮ

- Если Симеоне за последние годы провел 85 матчей в Лиге чемпионов, из которых проиграл только 22, то у Рангника не было опыта игры в турнире с 2011 года. В этом одна из частных и основных претензий к выбору Вудворда и владельцев МЮ . Они притащили в великий клуб человека, который последний раз играл в турнире против Фергюсона. С «Шальке» в полуфинале, но это не значит, что за одиннадцать лет не растерял хвату.

- Роналду пока не знает, останется ли в МЮ . Зато дождался любимого оппонента. Забил 25 голов и сделал 9 ассистов против «Атлетико» в разных турнирах в 35 играх. В Лиге чемпионов с командой Симеоне пересекался тоже частенько. Диего осознает, насколько хорошо Криштиану понимает природу его коллектива, поэтому столько внимания посвящено теме успехов португальца против мадридского клуба, с которым естественным образом враждует «Реал». Причем если в АПЛ у Роналду дела идут не всегда гладко, то в этой ЛЧ забил 6 голов в 5 матчах.

- В отличие от «Атлетико», у МЮ почти нет кадровых проблем. Кавани проигрывает конкуренцию Роналду на позиции центрального форварда, его травма лишает разве что вариантов ведения игры. Рангник ищет нападающего, но зимой никто не спешил. А проблемы Гринвуда – ждет суда по серьезному обвинению в домашнем насилии и изнасиловании подруги, толкнули Рэшфорда в основу, но и Маркус может выдать хороший матч раз в полгода, особенно в ЛЧ .

- «Манчестер Юнайтед» настолько богатый клуб, что позволял себе дорогущих новичков. И хотя есть вопросы к логичности селекции, нет вопросов по пиковым возможностям многих мастеров. Даже если Рангник работает плохо, победы заглядывают в гости. Переиграли «Брайтон», перестреляли «Лидс» со счетом 4:2. До идеала далеко, ведь защита Де Хеа не лучше, чем у Облака – пропустили два мяча за 58 секунд, но есть разница. МЮ привык к такой игре в защите, а для «Атлетико» это шок.

- «Атлетико» очень сложный тактически, а вот МЮ Рангника пока никакой. Сегодня скорее увидим «4-3-3» или «4-2-3-1», чем нечто свежее и интересное под соперника. Если Сульшер реально мог поломать чужие планы, то немецкий наставник скорее предлагает Фернандешу, Роналду, Санчо и Варану компенсировать своим мастерством отсутствие идей. Стилистически МЮ смотрится скомканно, но структурно многое понятно. Причем иногда андердоги, вроде Фреда, полезнее супервезд, вроде Погба.

Ориентировочный состав МЮ (4-2-3-1): Де Хеа – Далот, Варан, Магуайр, Шоу (Теллес) – МакТоминэй, Фред (Погба) – Рэшфорд, Фернандеш, Санчо – Роналду.

Полезно знать о противостоянии

- Если «Реал» и «Атлетико» наиграли 9 матчей в КЕЧ и Лиге чемпионов, а «Ювентус» добавил в послужной список Роналду поединки против Симеоне в том же турнире, то МЮ времен Фергюсона разминулся с испанцами в турнире. Последний и единственный раз встречались в 1991-м, когда «Атлетико» не пустил тогда еще не сэра Алекса в следующий раунд Кубка Обладателей Кубков. «Атлетико» разбил англичан дома 3:0, а на выезде была ничья.

- Симеоне считает АПЛ самой сильной лигой в мире, а до матча сознался в садизме, но при этом явно приврал, описывая силу команды Рангника:

Мы встретим одну из лучших команд мира. С момента прихода нового тренера они демонстрируют жесткость, целеустремленность и выступают так, как должен МЮ . Вижу более компактную команду. Трудно найти места, где допускают ошибки. Я всегда тщательно готовлюсь к поединкам против лучших соперников, ищу способ причинить им боль.

- По номиналу встречаются большие клубы – богатые и звездные, а по факту качество игры «Атлетико» и МЮ скачет туда-сюда, поэтому пара увлекательная, но не обязательно подарит зрелищные матчи. Впрочем, помните о негласном правиле Лиги чемпионов. Если один день получился небогатым на голы, то другой дарит разрядку. Пока плей-офф идет вяло, но это только начало. Тем более, нет правила выездного гола, многие привыкают к новому формату.