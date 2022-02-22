Были в шаге от финала Лиги чемпионов, но никогда не выигрывали чемпионат. У «Ювентуса» нетривиальный соперник в 1/8-й

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вчера, 17:08

«Подводники» и их борьба.

10 марта 1923 года — основание

«Вильярреал» — относительно молодой футбольный клуб, свой столетний юбилей «желтая субмарина» отметит в следующем году, большинство клубов испанской Примеры старше. Первый футбольный бум в Испании пришелся на стык XIX и XX веков, когда были образованы многие впоследствии ставшие большими и успешными клубы: «Реал», «Барселона», «Атлетик» Бильбао, «Севилья» и «Атлетико».

«Депортиво Вильярреал» родился во вторую волну, когда футбольные центры страны уже были отмечены на карте эмблемами команд, успевших набрать популярность. В том же Валенсии уже появился «Леванте» (старейший клуб региона), а потом и «Валенсия», перехватившая знамя флагмана.

«Вильярреал» был обречен на статус местечковой команды в первые десятилетия своего существования, хотя с амбициями у первого президента Хосе Кальдуча Альмелы было все в порядке, ведь команда с 1923 года обосновалась на стадионе «Кампо-дель-Виллареал» (старое название «Эль Мадригала») вместимостью 25 тысяч человек. И это в Кастельоне, где проживает менее 50 тысяч.

1935 год — исчезновение

Просуществовав 13 лет, «Депортиво Вильярреал» фактически исчез с футбольной карты Испании во время гражданской войны. Команда перестала участвовать в провинциальных и региональных соревнованиях, однако футбол в Кастельоне не умер во время войны. «Эль Мадригал» не зарастал травой, и коровы там не паслись, как случалось в других местах. Чемпионаты, организованные молодыми любителями футбола, поддерживали искру жизни, они же стали отправной точкой для возрождения «Вильярреала» в 1942 году.

1942 год — возрождение

После почти пяти лет «Вильярреал» вернулся к жизни под названием «Атлетико Фогетекас» и прожил под этим именем пять лет до следующего ключевого момента в своей истории.

1946 год — пожелтение

Сегодня «Вильярреал» сыграет в Лиге чемпионов против «Ювентуса», и если бы история испанского клуба пошла по несколько иному пути, мы бы увидели встречу черно-белых побратимов. Изначальные цвета «Вильярреала» — черный и белый, но в 1946 году «Атлетико Фогетекас» принял решение войти в Валенсийскую федерацию футбола, в результате чего клуб вернул себе первое название — «Вильярреал», и решил играть в желтых и синих цветах, которые доминируют на гербе Кастельона.

1956 год — повышение

Первые 30 с лишним лет истории «Вильярреала» пролетели незаметно, хотя и не оставили на страницах летописей значимых отметин. Впервые «желтые» дали понять, что их амбиции не ограничиваются региональными лигами, в сезоне 1955/56. По его итогам «Вильярреал» обеспечил себе выход в Третий Национальный Дивизион, впервые прорвавшись на такой уровень. Впоследствии кастельонцы откатились назад, но вернулись, чтобы бороться за выход уже во Второй Национальный Дивизион.

Иногда приходилось делать шаг назад, чтобы разбежаться, путь в элиту испанского футбола оказался очень не близким, но дорогу осилил плывущий. Прозвище «Желтая Субмарина» приклеилось к «Вильярреалу» по ходу сезона 1967/68, когда «подводники» боролись за возвращение в третью лигу из регионального чемпионата. Кто-то включил на стадионе хит «Битлз», который очень понравился болельщикам. «Вильярреал» плыл к своей мечте в хорошей компании.

1998 год — прорыв

В сезоне 1997/98 «Вильярреал» занял четвертое место в Сегунде, чтобы впервые в истории пробиться в элиту испанского футбола через ожесточенный плей-офф. Свой дебютный матч в Примере «Вильярреал» провел на «Сантьяго Бернабеу», где уступил действующим клубным чемпионам Европы со счетом 1:4. За три месяца до этой знаковой встречи в истории «подводников» «Реал» обыграл в финале Лиги чемпионов «Ювентус» и прервал 32-летнее ожидание Кубка чемпионов.

«Вильярреал» не смог закрепиться в Примере сходу, но всего через год вернулся куда более сильным и занял 7-ю строчку. Потом будут и третье место, и даже второе, а между яркими заходами в Лигу чемпионов и триумфом в Лиге Европы «Вильярреал» успеет вылететь в Сегунду, чтобы жизнь медом не казалось. Так или иначе, главные события в истории клуба из Кастельона случились в XXI веке. На наших глазах.

2006-й — в шаге от финала Лиги чемпионов

Первый большой взлет «Вильярреал» пережил под чутким руководством Мануэля Пеллегрини. Чилиец забросил команду в тройку призеров Ла Лиги в сезоне 2004/05, а в следующем сезоне «подводники» пошумели в Лиге чемпионов. Во-первых, «Вильярреал» занял первое место в группе, таблицу которой замкнул «Манчестер Юнайтед». Во-вторых, оказался сильнее «Рейнджерс» и «Интера» в плей-офф.

Судьба полуфинального противостояния с «Арсеналом» висела на волоске: забей Хуан Роман Рикельме пенальти на 90-й минуте домашней игры, выяснение отношений перешло бы в дополнительное время. Но аргентинец не забил, и «Вильярреал» остался без финала Лиги чемпионов. Вот был бы номер, выиграй Лигу чемпионов команда, которая никогда не становилась чемпионом.

2020-й — первый трофей «Вильярреала»

«Вильярреал» никогда не становился чемпионом Испании, не выигрывал даже Кубок Короля. Свой первый трофей «подводники» завоевали на 99-м году жизни, и он оказался международным. Специалист по победам в Лиге Европы Унаи Эмери привел «Вильярреал» к триумфу в своем первом сезоне, заветный трофей достался «подводникам» по итогам грандиозной серии пенальти с «Манчестер Юнайтед».

Сегодня — новый старт в плей-офф Лиги чемпионов