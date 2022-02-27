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Свои отправляют в «Барсу», клубам АПЛ ничего не светит. Кристенсен хочет новых вызовов

сегодня, 09:16
Андреас Кристенсен
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Десять лет в «Челси», возможно, подошли к концу.

Приближение окончания срока контракта — волна слухов о потенциальных покупателях и переговорах о новых соглашениях. Классическое развитие сводки новостей. Теперь на этом фоне до лета играет Кристенсен.

После успешного для Дании Евро слухи об Андреасе по частоте посоревнуются с разговорами о ситуации Рюдигера. Два центрбека «синих» заполонили раздел трансферных слухов, покупатели — все старые знакомые.

Контракт датчанина истекает 30 июня 2022 года. Информация о трудностях в переговорах по продлению повторяется из месяца в месяц, а слухи о возможных переходах своими подробностями заставляют поверить в уход, а не в сохранение прописки.

Важный нюанс — Кристенсен, по данным прессы, не собирается уходить в один из клубов АПЛ из уважения к «Челси». В системе «синих» он пылит с 2012 года, усиливать конкурентов желания не испытывает.

«Барселона»

Начнем со свежего — в «Челси» считают, что Андреас перейдет в стан каталонцев. Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что такого мнения придерживаются в руководстве и раздевалке. Продление контракта с «Челси» маловероятно.

В свою очередь в окружении Кристенсена не исключают и перехода в «Баварию», однако на данный момент сторона футболиста обдумывает вариант с «Барселоной».

Каталонцы хотят сэкономить на усилении некоторых позиций ради громкого трансфера Эрлинга Холанда. Подписание контракта с Кристенсеном на правах свободного агента — идеальное развитие событий для «блауграны».

«Бавария»

С мюнхенцами, по заверениям немецкой прессы, представители Андреаса уже провели несколько встреч. На данный момент игрок не принял окончательного решения и взял время на раздумья.

С «Челси» переговоры зашли в тупик из-за расхождений в зарплатных условиях. Кристенсен хочет получать 10-12 миллионов евро в год, лондонцев такая сумма не устраивает. На продлении соглашения настаивает Томас Тухель, а сам игрок не исключает, что может остаться.

«Бавария» же хочет оформить переход датчанина из-за ухода Никласа Зюле, летом немец станет игроком «Боруссии» Дортмунд.

«Милан»

Об интересе «россонери» сообщили вскользь. Якобы в миланском клубе связались с агентом Кристенсена насчет возможности перехода в уже минувшее зимнее трансферное окно. «Милан» искал замену травмированному Симону Кьеру, к лету эта надобность уже испарится. Зимой же клуб центрбека так и не взял.

«Реал»

Мадридцы мелькнули рядом с именем Андреаса в середине осени прошлого года. Клуб потерял Варана и Рамоса, на замену пришёл лишь Алаба, однако при здравствующем Милитао, набравшим ход, острой необходимости в центральном защитнике «Реал» не испытывал и тогда, и сейчас.

Утверждалось, что мадридцы были готовы платить Кристенсену желаемые им 200 тысяч фунтов в неделю. Сейчас датчанин зарабатывает в «Челси» 100 тысяч. Какой интерес у «сливочных» к нашему герою сейчас, пресса нам не рассказывает.

Прогнозы

Судя по всему, у Андреаса на сегодняшний день есть три варианта. Первый — компромисс с «Челси» и новое соглашение с улучшенной зарплатой, уговорит ли сторона игрока руководство хотя бы приблизиться к требуемой сумме — вопрос. Сможет ли «Челси» сбить денежные запросы Кристенсена и его представителей — при заинтересованности других клубов, готовых платить, вряд ли.

Второй вариант — «Барселона». В своей тяжелой финансовой ситуации каталонцы точно не откажутся забрать свободным агентом одного из лучших центрбеков планеты. Сейчас пройти конкурс в «Барсу» намного легче, чем те же 10 лет назад, однако перспективы носить футболку уже восставшего из пепла гранда, а тенденция на это явно прослеживается, должны сыграть свою роль при принятии решения.

Третий — «Бавария». Со стороны сложно сказать, чем Кристенсена может привлечь подобный трансфер. Возможно, информация о мюнхенцах так и окажется несбыточными инсайдами, особенно после логичных известий о том, что клуб хочет изменить свою трансферную политику из-за усложнившейся в последнее время финансовой ситуации. «Бавария» может сделать приоритетным подписание перспективных игроков в возрасте 20-22 лет для их развития и дальнейшей продажи за счет больших отступных. Соответственно Кристенсен в эти требования не вписывается от слова «совсем».

В последние два сезона Кристенсен сделал заметный скачок в развитии. WhoScored редко оценивает его ниже 6,5. Чаще оценка прыгает и выше 7. Сильной стороной называют умные и выверенные передачи, процент успешности пасов в среднем около 89-90%. По выигранной борьбе в воздухе при росте в 1,88 метра также не уступает по показателям ведущим центрбекам мира. Склонность к травмам низкая, единственный раз пропустил более-менее весомый отрезок в сезоне-2019/20 — 6 матчей.

Андреас — качественный, думающий центрбек без видимых минусов в игре, возраст в 25 лет для игрока его амплуа и при нынешних характеристиках идеально дополняет картину. Иметь такого футболиста в своем составе захочет любой тренер. Счастливчик станет известен уже скоро.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:16
Спасибо за статью...не понятно откуда вокруг него столько шума?!... весьма средний защитник.... я думаю, что об уходе думают сейчас 3 из Челси, а еще один не особенно далек от завершения карьеры.... поэтому и носятся все.... у Челси грядет серьезное реформирование защитной линии и оно пройдет с меньшей болью, если например Кристенсен останется еще на год.... Бавария претендовала нанего, но стороны не смогли договориться о контракте из-за зарплаты Кристенсена.... игрок хочет получать значительно больше, чем ему предложили в Челси, поэтому Барселона является приоритетным вариантом для игрока сборной Дании (непонятно только, как Барса будет "выкручиваться" по финансам...)....
3ton
3ton
сегодня в 10:23
На фоне последних слухов . С Челси могут уйти большая часть футболистов.
Не секрет , кто владеет Челси.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:51
В Зенит можно сходить ... Правда сейчас там денег нет и уже небудет .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:39
В Баварию пусть идёт!
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