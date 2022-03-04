«Спартак» против «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив» без тренеров. Готовимся к 20-му туру РПЛ

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вчера, 21:00

Футбольный чемпионат продолжается.

ЦСКА — «Нижний Новгород»

1. ЦСКА мощно начал 2022 год: «армейцы» одержали победу над «Спартаком» в дерби (2:0), после чего выбили из Кубка России «Сочи» (2:1). «Нижний Новгород» в свою очередь в первом после рестарта туре РПЛ переиграл «Урал» (1:0), заканчивавший матч вдевятером, а вот в кубковом матче команда Александра Кержакова сгорела московскому «Динамо» 0:3.

2. Самый опасный человек в составе ЦСКА — новичок Языджи. 3 из 4 голов «армейцы» забили после стандартов в исполнении турецкого полузащитника: ворота «Спартака» Юсуф поразил прямым ударом со штрафного, а в матче с «Сочи» дважды ассистировал Игорю Дивееву с угловых.

3. Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков в прошлом провел не один десяток матчей за сборную России бок о бок с тренерами ЦСКА Алексеем и Василием Березуцкими.

«Крылья Советов» — «Арсенал»

1. Первый для «Крыльев Советов» официальный матч в 2022 году, а вот «Арсенал» уже успел потерпеть два сухих поражения: от «Сочи» в Российской Премьер-Лиге (0:2) и от «Алании» в Кубке России (0:1).

2. Тульский «Арсенал» выиграл 5 из 6 последних матчей у «Крыльев Советов», в том числе встречу первого круга, завершившуюся со счетом 2:1 в пользу «оружейников».

3. На острие атак двух команд могут сыграть форварды, которые еще недавно были партнерами по «Рубину»: Иван Игнатьев («Крылья Советов») и Джордже Деспотович («Арсенал»).

«Локомотив» — «Химки»

1. «Локомотив» в зоне жесточайшей турбулентности: в начале недели тренерский мостик «железнодорожников» покинул Маркус Гисдоль, а в четверг «Локо» шокирующим образом вылетел из Кубка России, проиграв «Енисею» (9-я команда ФНЛ ) на своем поле со счетом 0:4.

2. «Химки» тоже могут считаться апологетом спокойствия. За три дня до рестарта РПЛ в подмосковной команде сменился главный тренер: Сергей Юран заменил Игоря Черевченко на мостике. А в первом матче 2022 года «Химки» со счетом 0:3 уступили «Динамо», причем доигрывали матч вдевятером после двух прямых красных карточек, которые получили Дагерстол и Лоуренс Анван.

3. Матч первого круга между этими командами завершился со счетом 0:0. Тренерами тогда были Игорь Черевченко и Марко Николич. Первый с тех пор успел уйти, вернуться и снова уйти из «Химок», а в «Локомотиве» уже простыл след не только Николича, но и его преемника.

«Динамо» — «Спартак»

1. «Спартак» начинает год в РПЛ двумя московскими дерби против принципиальных соперников. ЦСКА уже проиграли (0:2), теперь попробуют реабилитироваться в матче против «Динамо».

2. «Динамо» начало год с двух побед со счетом 3:0. Повержены «Химки» ( РПЛ ) и «Нижний Новгород» (Кубок России). Федор Смолов забивает в каждом матче после возвращения в «Динамо».

3. Сандро Шварц и Паоло Ваноли — единственные иностранные тренеры, оставшиеся в Российской Премьер-Лиге после ухода со своих постов Гисдоля и Фарке. Шварц, в отличие от своих соотечественников, сохраняет спокойствие, а Ваноли после матча с «Кубанью» (6:1) заявил, что намерен оставаться в «Спартаке» до последнего и считает, что «футбол несет посыл к миру».

«Краснодар» — «Урал»

1. «Краснодар» за считанные дни лишился всего тренерского штаба и приостановил контракты с легионерами. Команду к матчу с «Уралом» готовит тренер вратарей Алексей Антонюк, а в составе «быков» смогут сыграть только россияне, а также не считающиеся в РПЛ легионерами Сперцян (Армения) и Мартынович (Беларусь).

2. Кадровые потери «Урала» не столь колоссальны, но тоже существенны. Из-за дисквалификаций матч с «Краснодаром» пропустят Егорычев, Гогличидзе и Колесниченко, а украинские футболисты Годзюр и Кулаков расторгли контракты с клубом.

3. Матч первого круга завершился победой «Краснодара» со счетом 3:0. Все голы забили легионеры, которые не сыграют в домашней встрече: Тонни Вильена (дубль) и Джон Кордоба.

«Зенит» — «Уфа»

1. «Зенит» провел уже четыре матча в 2022 году: две встречи с «Бетисом» в Лиге Европы (2:3 и 0:0), матч против «Рубина» в РПЛ (3:2) и игра с КАМАЗом в Кубке России (6:0).

2. Зимние новички «Зенита» уже оказывают существенное влияние на игру и результаты команды. Юри Альберто забил гол в ворота «Рубина» и оформил дубль в матче с КАМАЗом, а Иван Сергеев принес «сине-бело-голубым» позднюю победу на 90+2 минуте в матче с «Рубином».

3. «Зенит» выиграл только 1 из 5 последних матчей против «Уфы». Это была уверенная победа со счетом 6:0, но в остальных встречах у петербуржцев три ничьи и поражение 0:1. В первом круге сыграли 1:1, голами обменялись Малком и Агаларов.

«Ростов» — «Сочи»

1. Первый официальный матч «Ростова в 2022 году, в то время как „Сочи“ уже успел обыграть „Арсенал“ в РПЛ (2:0) и вылететь из Кубка России от ЦСКА (1:2).

2. „Сочи“ выиграл три домашних матча у „Ростова“ с общим счетом 17:5. В самой памятной из этих игр за „Ростов“ играли юноши, уступившие 1:10. А вот на берегах Дона „Сочи“ ни разу не побеждал и не забивал: есть победа „Ростова“ 2:0 и нулевая ничья.

3. Так как ростовский аэропорт Платов по-прежнему закрыт по распоряжению Росавиации, „Сочи“ придется добираться на игру на поезде.

„Ахмат“ — „Рубин“

1. Зимой „Рубин“ купил у „Локомотива“ белорусского нападающего Виталия Лисаковича, который в двух дебютных матчах за „Рубин“ оформил по дублю: забил два мяча в ворота „Зенита“ и „Ротора“.

2. „Ахмат“ не может выиграть у „Рубина“ на протяжении восьми встреч, в которых зафиксировано четыре ничьи и четыре победы казанцев.

3. Также Андрей Талалаев никогда в тренерской карьере не выигрывал у Леонида Слуцкого: 2 поражения и 2 ничьи.