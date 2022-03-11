«Челси» под санкциями. Клубу Абрамовича запретили продавать билеты и подписывать футболистов .

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сегодня, 13:28

Трудные времена для «синих».

Британское правительство не дает Абрамовичу продать клуб

26-го февраля Роман Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда, а в начале марта выставил клуб на продажу, объявив, что прощает долги и продолжает действовать в интересах «Челси». Всю выручку от сделки миллиардер пообещал направить на помощь пострадавшим в результате спецоперации в Украине. Абрамович получил несколько предложений, но такой актив нельзя продать за пару дней.

Зато правительство Великобритании скоро на расправу. Британские власти наложили на Абрамовича индивидуальные санкции, все его активы оказались заморожены, а денежные операции с британскими физическими и юридическими лицами попали под запрет. Не названная, но очевидная задача — сделать так, чтобы Абрамович не получил ни пенни от продажи «Челси».

«Челси» заморожен, как и другие активы Абрамовича

Называя вещи своими именами, правительство Великобритании хочет забрать у Абрамовича «Челси», как яхту или загородный дом. Даже в Англии такой подход властей покоробил многих. Однако реальность такова, что российского миллиардера выдавливают из «Челси», обкладывая красными флажками клуб, который на его деньги ковал славу английского футбола в последние 20 лет. При Абрамовиче «синие» по два раза выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы, стали чемпионами мира среди клубов.

Конечно, Великобритания может отказать Абрамовичу в доме и любимых игрушках, но «развод» можно оформить цивилизованно или нет. Британцы выбрали второй путь, сделав объектом своих санкций клуб, за который болеют миллионы. Это уже не удар по Абрамовичу, который предпринял внятные шаги, чтобы обезопасить «Челси»: отказался от управления, выставил на продажу, пообещал направить средства беженцам и пострадавшим. Пожалуй, это максимум, что можно было сделать за две недели. Но и этого оказалось мало.

Подарок на день рождения. «Челси» под санкциями

10-го марта «Челси» исполнилось 117 лет, но день рождения, как известно, грустный праздник. До вчерашнего дня ожидалось, что Роману Абрамовичу дадут какое-то время на продажу «Челси», был даже обозначен крайний срок для подачи заявок от покупателей — 15-е марта. Вместо этого по «синим» ударили из всех орудий. Со вчерашнего дня лондонскому клубу запрещено вести любую коммерческую деятельность: продавать футболки, билеты на домашние матчи (владельцы абонементов смогут посетить «Стэмфорд Бридж»), заниматься трансферной деятельностью и продлевать контракты с футболистами.

Титульный спонсор «Челси», телекоммуникационная компания Three, объявила о приостановке сотрудничества. Ходили даже слухи о том, что Three потребовал от «Челси» немедленно убрать все упоминания об остывшей дружбе за пару часов до матча против «Норвича», однако эти сведения на подтвердились: на матч АПЛ «синие» вышли в футболках с логотипом титульного спонсора (возможно, в последний раз) и выиграли 3:1. После матча Томас Тухель заверил, что команда продолжит играть в футбол:

Я не знаю, что будет дальше. Посмотрим. Мы сталкиваемся с чем-то новым каждый день, вчера я не мог подумать, что случится сегодня, и я не знаю, что будет завтра. Могу лишь заверить, что команда сосредоточена на своей работе и на том, чтобы сохранять правильное отношение к делу во время тренировок и матчей. Главное сейчас, что мы можем доверять друг другу. А пока у нас достаточно футболок и есть автобус, чтобы ездить на матчи, мы продолжим играть в футбол и бороться за победы.

Будущее «Челси» в тумане неизвестности

Как и Томас Тухель, мы не знаем, что будет завтра, но вполне очевидно, что «Челси» уже не будет прежним. Уйдет Абрамович, уйдет Марина Грановская, придут новые владельцы и управленцы, которые сделают все по-своему. Хуже или лучше — мы не знаем. Главный вопрос сейчас: сумеет ли Абрамович продать «Челси», или будет выставлен из клуба каким-то другим способом?

Продажа все еще возможна, хотя это стало гораздо сложнее, так как Абрамович не может вкладывать или забирать деньги со своих счетов, как передавать право собственности на свои активы. Но он все еще может подать лицензию на продажу клуба. Продажа по лицензии даст возможность осуществить сделку, но не позволит получить выручку. Впрочем, если Абрамович не собирается класть деньги от продажи себе в карман, то для него это не так страшно.

Другое дело, что и распорядиться средствами по своему собственному усмотрению миллиардер не сможет, ведь правительство Великобритании должно быть уверено, что доходы от сделки не принесут пользы лично Абрамовичу. Тем временем сам «Челси» осуществляет свою деятельность по специальной лицензии, выданной Минспортом Великобритании в связи с тем, что «футбольные клубы являются нашим культурным достоянием».

Срочно нужен новый владелец

Клуб не может получать новые доходы, поэтому любая коммерческая деятельность под запретом, однако платить зарплату 1000 сотрудников «Челси» продолжит. При этом любые поступающие доходы от телевидения или оставшихся в одной лодке с «синими» спонсоров будут заморожены до тех пор, пока клуб не будет продан, или пока Абрамович не избавится от санкций. Проще говоря, у «Челси» остаются все расходы (на организацию матчей, зарплаты, транспорт), но доходы отныне равны нулю.

Лучший вариант для клуба — скорейшая смена владельца, но правительство Великобритании своим давлением на «Челси» и Абрамовича искусственно затянуло этот и без того непростой процесс. На данный момент определить темп переговоров невозможно, а без уступок властей «Челси» через несколько месяцев потеряет возможность платить своим сотрудникам, что приведет к потере футболистов свободными агентами (продать нельзя, ведь любая выручка под запретом). И кого будут винить фанаты в случае самого неблагоприятного исхода?