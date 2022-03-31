Плохие новости для Нагельсманна. Гнабри никак не договорится с «Баварией», Алаба зовёт в «Реал»

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вчера, 18:50

Атака мюнхенцев оскудеет.

Кажется, Нагельсманну, недовольному трансферной политикой «Баварии», придется загрустить еще сильнее. Слухи о нежелании Сержа Гнабри продлевать контракт, действующий до лета 2023 года, с мюнхенцами поползли с осени.

Немецкая пресса утверждает, что Серж хочет добиться повышения зарплаты, так как на данный момент зарабатывает меньше, чем Кингсли Коман и Лерой Сане. 26-летний вингер требует примерно 15 миллионов евро в год без учета бонусов. «Бавария» в свою очередь не хочет отпускать игрока, но на такие контрактные условия вряд ли готова пойти. Воспользоваться ситуацией, как всегда, куча желающих.

«Реал»

Новыми подробностями накануне поделился Sport Bild. Давид Алаба, летом сменивший «Баварию» на «Реал», решил пролоббировать переход Гнабри в мадридский клуб. Источник утверждает, что мюнхенский клуб решит продать Сержа летом, если не договорится о новых условиях. Игрока такой вариант не устраивает, он хотел бы покинуть «Баварию» в летнее окно 2023-го.

Также отмечается, что Гнабри, помимо заработной платы, не удовлетворен своей ролью в команде. Ему не нравится, что Нагельсманн использует его по всему флангу, вынуждая действовать и в атаке, и в обороне. Сержу хочется обладать большей свободой и чаще смещаться в центр поля.

«Арсенал»

Гнабри на заре карьеры сменил целых шесть академий в Германии, а в 2011 году перебрался в Англию, где его забрал «Арсенал», а уже в 2012-м дал шанс в первой команде. В системе «канониров» Серж пробыл до 2016 года, за это время отправившись в неудачную аренду в «Вест Бромвич», за который сыграл лишь в одном матче. Тренер «сорок» Тони Пьюлис заявлял, что Гнабри «не достиг необходимого уровня», чтобы играть за его команду, и уже в январе немец был отозван из аренды из-за отсутствия игр. За «Арсенал» Серж провел в общей сложности лишь 18 матчей. Омрачила ситуацию и травма колена, из-за которой игрок пропустил большую часть сезона 2014/15, а уже летом 2016-го Гнабри был продан в «Вердер». О той ситуации через несколько лет высказался Арсен Венгер:

Мы долгое время пытались продлить с ним контракт. Думаю, «Бавария» манипулировала им за кулисами в таком ключе, что он, если перейдет в «Вердер», затем присоединится к мюнхенцам.

Гнабри всегда был талантливейшим парнем, однако на определенных этапах ему не хватало уверенности. Но мы всегда думали, что у нас есть игрок, способный многого добиться. Тогда Гнабри вернулся из очень плохой аренды в «Вест Бромвиче», где его уверенность была подавлена. Я пытался помочь ему, потому что верил в него.

Теперь, как сообщают британские СМИ , в лондонском клубе задумываются о возвращении Сержа. Утверждается, что «канониры» готов заплатить за его трансфер около 75 млн евро. Гнабри после ухода всегда тепло отзывался о своем бывшем клубе, фотографировался и записывал видео в футболках «Арсенала», отвечал фанатам команды. Возможное попадание «канониров» в Лигу чемпионов по итогам сезона может убедить Сержа вернуться.

Также пресса запускала слухи об интересе к вингеру со стороны «Барселоны», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэма». Каких-то подробностей и интересных нюансов по этим клубам нет, обозначалась лишь заинтересованность, что явно не удивляет.

Серж не сбавляет оборотов

В текущем сезоне Гнабри продолжает стабильно выдавать высокие показатели, несмотря на неопределенную ситуацию с будущим и неудобную для него тактику. Серж сыграл в 36 матчах во всех турнирах из 38 возможных, забил 13 голов и сделал 9 ассистов. Универсальность и непредсказуемость вингера, которые в нем отмечают последние несколько сезонов, никуда не делись.

Вся острота атаки «Баварии» чаще всего зависит именно от Сержа, способного в любую секунду матча сменить фланг, отойти глубже или выше, включить повышенный прессинг, создать атаку с несколькими идеальными развитиями по нескольким направлениям. А практически идеальная «двуногость» позволяет делать неудобные для соперника кроссы с обоих флангов.

Гибкость Сержа заметна почти в каждой игре. Открыться за спину, сделать передачу вразрез, сыграть один в один на фланге или сделать точный навес — не проблема для Гнабри даже на фоне усталости. Он практически всегда понимает, какое действие требуется в конкретном эпизоде игры.

Слабой стороной Сержа можно назвать борьбу в воздухе, иногда проскакивают обидные ошибки при длинных передачах, но учитывая всю многогранность, требовать большего явно не стоит, на это точно найдутся еще 9 игроков в команде.

Недавно о Гнабри лестно отозвался легендарный защитник «Баварии» Маркус Баббель, дав понять о значимости игрока для команды: