Регламент Копа Судамерикана 2022

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вчера, 18:11

Второй по статусу клубный турнир зоны КОНМЕБОЛ .

Квалификация состоит из одного раунда.

Количество участников группового этапа — 32 команды, которые будут разбиты на восемь квартетов. Восемь победителей групп напрямую выйдут ﻿в 1/8 финала, к ним прибавятся 8 команд из розыгрыша Кубка Либертадорес, занявших 3-е место в своих группах.

Распределение мест в группах: В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются:

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

- количество голов во всех матчах.