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Регламент Копа Судамерикана 2022

вчера, 18:11
Копа Судамерикана

Второй по статусу клубный турнир зоны КОНМЕБОЛ.

Квалификация состоит из одного раунда.

Количество участников группового этапа — 32 команды, которые будут разбиты на восемь квартетов. Восемь победителей групп напрямую выйдут ﻿в 1/8 финала, к ним прибавятся 8 команд из розыгрыша Кубка Либертадорес, занявших 3-е место в своих группах.

Распределение мест в группах: В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются:
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- количество голов во всех матчах.

andresha23
АВТОР
andresha23
Регламенты футбольных турниров
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Регламенты футбольных турниров
Источник: Soccer.RuФото: https://uk.wikipedia.org
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