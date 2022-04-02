Московское дерби середняков. Тренеры-дебютанты Ваноли и Комппер проэкзаменуют друг друга

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вчера, 11:59

«Спартак» или «Локомотив»?

О турнирном положении

«Спартак» проводит ужасный сезон, смена тренера и кадровая перезагрузка зимой не сделали команду более хищной и успешной. В четырех весенних матчах «красно-белые» набрали только 4 очка из возможных 12 (33%). Единственное светлое пятно — победа над «Динамо», но проиграли ЦСКА и лишившемуся легионеров «Краснодару», снова не справились со скромным «Нижним Новгородом». «Спартак» лишен перспектив, команда будет доигрывать сезон и финиширует где-то между седьмым и десятым местом.

«Локомотив» сейчас фактически тоже в амплуа середняка (6-е место, 34 очка), но все же это другая весовая категория по сравнению со «Спартаком». «Железнодорожники» на 7 очков опережают соседей, в случае победы в очном матче преимущество вырастет до 10, а еще у «Локо» есть матч в запасе. В отличие от смирившегося со своей участью сегодняшнего соперника, у «Локомотива» хорошие шансы занять четвертое место. Так что еще раз подчеркиваем, что речь о середняках разных сортов успешности.

О личных встречах

Впрочем, преимущество в турнирной таблице не будет иметь значения на поле, где встретятся две проблемные и во многом равные команды. «Спартак» сейчас идет от игры к игре, матчи в РПЛ — это подготовка к Кубку России, завоеванием которого «красно-белые» могут подсластить себе юбилейный сезон. В мартовских матчах команда Паоло Ваноли продемонстрировала низкий уровень организации, надежда в основном на индивидуальные откровения вроде гола Квинси Промеса в ворота «Динамо» и эмоции, на которые итальянцу будет проще вывести команду в дерби против «Локомотива», нежели в Нижнем Новгороде.

Кроме того, «Спартак» в последние годы является неудобным противником для «Локо», одержавшего только одну победу в восьми последних официальных матчах. Этой победы «железнодорожники» добились год назад, 11 апреля 2021-го, когда выиграли 2:0. «Локомотив» был близок к успеху и в матче первого круга, где «Спартак» отыгрался в меньшинстве (1:1). Таким образом, в 2021 году «Локомотив» был успешнее в дерби — победа и ничья, а отличительной особенностью прошлогодних матчей стали ранние удаления в составе «Спартака»: в апрельском матче Айртон получил красную карточку на 45-й минуте, а в ноябрьском Руслан Литвинов был удален на 35-й.

О тренерах

Интересно, что «Локомотив» и «Спартак» подошли к дерби с тренерами, у которых в сумме нет и десяти матчей в качестве главных. Паоло Ваноли — осознанный выбор владельцев «Спартака», бывший помощник Антонио Конте возглавил команду в декабре и провел полноценные сборы. В пяти первых матчах Ваноли одержал две победы, дважды проиграл и довольствовался ничьей с Александром Кержаковым.

После бегства Маркоса Гисдоля обязанности главного тренера «Локомотива» исполняет 36-летний немецкий специалист Марвин Комппер, которому помогают Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин. Возможно, правильнее даже говорить о тренерском триумвирате, ведь на официальном сайте «Локомотива» никто не помечен «главным», хотя идеологом стиля все же является Комппер, поэтому ему и карты в руки. Очень любопытно, кто окажется сильнее в очной схватке — избранный или случайный дебютант? И если победит Комппер, или разница не будет выявлена, то снова возникнут вопросы к футбольному вкусу Леонида Федуна.

О командах и составах

Главная потеря «Локомотива» перед дерби — Рифат Жемалетдинов, который выходил в стартовом составе во всех весенних матчах, но пропустит игру со «Спартаком» из-за дисквалификации. По-прежнему не может играть Станислав Магкеев, Франсуа Камано и Антон Миранчук не появлялись на поле с прошлого года. К этим потерям уже успели привыкнуть, существенного влияния на подготовку в дерби они не оказали, в отличие от сомнений относительно Мацея Рыбуса.

В расположении сборной Польши защитник сдал два положительных теста на коронавирус, и хотя по возвращении в «Локомотив» уже сдал отрицательный тест, всю правду о состоянии Рыбуса знают только в команде. Теоретически он может сыграть против «Спартака», практически — не факт, если испытывает распространенные последствия болезни в виде повышенной утомляемости. Заменить Мацея на левом фланге в случае необходимости может Тикнизян.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Худяков — Живоглядов, Мампасси, Едвай, Рыбус (Тикнизян) — Марадишвили, Баринов — Исидор, Рыбчинский (Бабкин), Керк — Кухта.

Во время мартовской международной паузы «Спартак» потерял игрока стартового состава: Айртон отправился в Бразилию, где будет выступать за «Фламенго». В начале года «Спартак» продлил контракт с Айртоном до 2026 года, но изменившиеся обстоятельства заставили поменять планы относительно сотрудничества с бразильским защитником. До конца года Айртон будет выступать за «Фламенго» на правах аренды, после чего клуб из Рио-де-Жанейро сможет выкупить футболиста.

Отъезд Айртона, судя по всем, освобождает место в стартовом составе для Даниила Хлусевича, который займет один из флангов, в то время как на противоположной бровке расположится опытный Виктор Мозес. Ожидается, что на остальных позициях состав «Спартака» сохранит стабильность, а Паоло Ваноли не откажется от схемы 3-4-3, которую применял в предыдущих встречах. Кое-где возможен небольшой кадровый люфт (Кофрие/Литвинов, Бакаев/Ларссон, Умяров/Зобнин), но больших сюрпризов от Ваноли не ждем. В его интересах сейчас свести хаос к минимуму и работать над прогрессом взаимодействий в сложившихся связках.

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-3): Селихов — Литвинов, Жиго, Джикия — Хлусевич, Мартинс, Умяров, Мозес — Бакаев, Промес, Николсон.