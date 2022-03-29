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Швеция билась с чехами 120 минут ради финала стыков, а Польша даже не вспотела. У них одна путевка на двоих на ЧМ-2022

вчера, 18:46
Левандовски

И пусть победит достойнейший.

Интересно знать о сборной Польши

1. В отличие от всех остальных участников плей-офф европейской квалификации чемпионата мира 2022, сборной Польши достаточно выиграть один матч, чтобы получить путевку в Катар. ФИФА приняла во всех смыслах антиспортивное решение. Во-первых, отстранили сборную России от участия в стыковых матчах без внятного юридического обоснования. Во-вторых, не потрудились заменить исключенную сборную России другой командой (например, Словакией, занявшей третье место в нашей группе), чтобы сохранить спортивный принцип.

А так Польша автоматически вышла в финал стыков, где сыграет против команды, у которой было пять дней на подготовку к матчу после изматывающего полуфинала. При этом Польша сохранила преимущество своего поля, полученное при первоначальной жеребьевке, то есть сборная Швеции еще и на дорогу потратит силы. Внимание, вопрос: в равных ли условиях находятся команды перед ответственным матчем?

2. Вместо полуфинала плей-офф сборная Польши 24 марта провела товарищеский матч против Шотландии, чья игра с Украиной в стыках ЧМ-2022 перенесена на июнь. Щесны, Левандовски и некоторые другие лидеры отдыхали, а матч закончился со счетом 1:1, причем отыгрались поляки на 90+4 минуте с пенальти, который реализовал Кшиштоф Пентек.

3. Зимой у сборной Польши внезапно сменился главный тренер. Португалец Паулу Соуза получил заманчивое предложение от «Фламенго» и решил разорвать отношения с Польским футбольным Союзом, из-за своего поступка на несколько дней стал самым ненавидим человеком в Польше. Замену искали месяц, пока 31 января не было объявлено о назначении Чеслава Михневича, о котором мы подробно рассказывали.

4. В отборочной группе сборная Польши заняла вторую строчку, но в борьбе за первое место не участвовала — англичане опередили поляков на 6 очков. Соперниками «Кадры» выступили сборные Албании и Венгрии, оставшиеся на третьей и четвертой позициях соответственно.

5. Роберт Левандовски забил 8 голов в 8 матчах отборочной группы (2 игры лидер атак сборной Польши пропустил). Роберт стал вторым по результативности во всей европейской квалификации наравне с Александаром Митровичем (Сербия) и Эраном Захави (Израиль). А выиграли бомбардирскую гонку Харри Кейн (Англия) и Мемфис Депай (Нидерланды), забившие по 12 голов.

Интересно знать о сборной Швеции

1. В полуфинале стыков сборная Швеции играла с командой Чехии. Встреча на «Френдс Арене» получилась равной и небогатой на события. За 120 минут (основное время + дополнительное) соперники нанесли по воротам по 10 ударов, по два раза попали в створ. Шведы больше владели мячом (57% на 43%), но чехи опасно контратаковали и угрожали со стандартов. Исход напряженного противостояния решил гол вышедшего на замену Робин Квайсона на 110-й минуте.

2. В отборочной группе сборная Швеции уступила первую строчку испанцам, которых обыграла на своем поле в первом круге турнира. За два тура до финиша отбора шведы лидировали, но в ноябре сенсационно уступили Грузии (0:2), а потом и Испании (0:1), что заставило их идти на чемпионат мира более сложным маршрутом.

3. На ЧМ-2018 сборная Швеции пробилась через стыковые матчи, в которых были обыграны итальянцы. На мундиале в России шведы выступили достойно, добрались до четвертьфинала, где уступили Англии.

4. Вернувшийся в сборную Швеции Златан Ибрагимович в случае попадания его команды в число участников ЧМ-2022 может стать одним из самых пожилых участников чемпионатов мира. В октябре Ибре стукнет 41 год.

5. Сборная Швеции выиграла шесть последних матчей у сборной Польши, в том числе на групповой стадии Евро-2020 (3:2). Свою последнюю победу в рамках этого противостояния поляки одержали больше 30 лет назад — в августе 1991-го, когда победили в товарищеской встрече со счетом 2:0. Последнее поражение Швеции от Польши в официальном матче случилась на ЧМ-1974 (0:1).

Ибрагимович против Левандовски

- Полузащитник «Лидс Юнайтед» и сборной Польши Матеуш Клих должен был пропустить из-за дисквалификации матч против России, но теперь не сыграет в финале плей-офф против Швеции. Это большой кадровый удар по полякам.

- Аркадиуш Милик и Бартош Саламон получили травмы в матче с Шотландией и выбыли из состава. Чеслав Михневич не может рассчитывать на этих футболистов. Впрочем, это не самые потери.

- Натурализованный в прошлом году поляками правый защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш почти наверняка сыграет в стартовом составе. Предполагается, что Михневич использует схему 3-4-2-1, а Кэш займет привычное место на правом фланге.

Ориентировочный состав сборной Польши (3-4-2-1): Щесны — Беднарек, Глик, Берешински — Кэш, Крыховяк, Журковски, Реца — Зелински, Модер — Левандовски.

- В состав сборной Швеции возвращаются отбывшие дисквалификации Златан Ибрагимович и Эмиль Крафт. Ожидается, что Ибрагимович с первых минут сыграет в атаке рядом с Александром Исаком.

- Эмиль Крафт — правый защитник, но против Чехии на его позиции прекрасно отыграл номинальный центрбек Маркус Даниэльссон, который может сохранить место в стартовом составе после классного матча. Правда, под вопросом остается позиция левого защитника, ведь Мартин Ольссон выбыл из строя.

- Деян Кулусевски, игравший в матче с чехами в линии атаки, в матче со сборной Польшей может занять позицию на фланге полузащиты. В этом случае на скамейку запасных отправится бывший игрок «Краснодара» Виктор Классон.

Ориентировочный состав сборной Швеции (4-4-2): Ульсен — Даниэльссон, Линделеф, Нильссон, Бенгтссон (Крафт) — Экдаль, Олссон, Форсберг, Кулусевски — Исак, Ибрагимович.

Прогноз «Соккер.ру»: на стороне Польши свежесть и родные трибуны, но Швеция лучше организована и уже не раз проявляла себя в важных матчах с положительной стороны. Много голов не ждем, но для выхода на ЧМ-2022 хватит и одного. Будет красиво, если его забьет Златан.

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Все комментарии
chocopie748
chocopie748
сегодня в 09:19, ред.
Сами себе злобные буратины, сами себя отцепили от международного не только футбола, но и спорта вообще.
олег петраченко
олег петраченко
вчера в 21:34
придумали бы как не играть со Шведами,халявщиков надо вынести
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 20:50
Поляки будут в победителях
Bensurr
Bensurr
вчера в 20:04
Швеция выйдет в финал так как они в хорошем форме
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 19:36
Конечно Шведы.
У Поляков явная ЛеваЗависимость.
А Швнды самая дисципоинированная сьорная в мире.
vova505
vova505
вчера в 19:34
Будет интересно :)
shlomo
shlomo
вчера в 19:16
Спасибо за статью... Шведы с огромным трудом добыли викторию в первом раунде плей-офф над чехами. Основное время матча на Френд Арене закончилось 0:0, и все решил единственный мяч Робина Куайсона на 110-й минуте. Сложно прогнозировать фаворита в этом противостоянии, команды приблизительно одинаковы по уровню и подбору игроков. Однако наверняка предстоящий поединок получился результативным. Поляки играют на домашнем стадионе и постараются забрать инициативу себе, а имея в атаке такого мастера как Левандовски – голы практически обеспечены. В строй гостей возвращается после дисквалификации Ибрагимович. Кроме него, у Андерссона в наличии есть весьма качественная обойма – Форсберг, Исаак, Кулусевски, Клаэссон. Мой прогноз – тотал забитых голов больше 2.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:02
СЕГОДНЯ БОЛЕЮ ЗА ШВЕДОВ, ХОТЯ ОНИ ТОЖЕ ПОДЛЫЕ...
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