Тошич верит в чемпионство ЦСКА. «Зенит» против, но может помочь «Спартак»

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вчера, 10:33

Надежда «Динамо» и ЦСКА – на московских соседей.

Чемпионская интрига нужна РПЛ , чтобы на финише сезона хотя бы немножко увлечь зрителей футболом, а не тем, что вокруг него. На определенном этапе сезона Семаку уже отдали чемпионский кубок. Но тут оступились, там отдали два очка из трех – «Динамо» подобралось близко. Другое дело, что у самих москвичей не все так гладко, как старается показать пул дружественной клубу прессы. Зато ЦСКА разошелся, и это тоже важный фактор, гонка стала веселее. Суммируем факты и представляем диспозицию, чтобы критическое мышление позволило вам самим сделать вывод, насколько далеки в РПЛ от смены чемпиона.

За чемпионство «Зенита»

1. Качественный футбол. У петербуржцев 53 гола, а у второй команды в списке – 43. Только у коллектива Семака владение выше 60 %, именно действующий чемпион первый по точности передач, брак стремится к пятнадцати процентам. Для сравнения, у «Спартака» он выше 22 %. По ударам в створ «Зенит» первый. Пропустили больше, чем сразу три клуба с «Уралом» включительно, зато по качеству допущенных моментов вместе с «Динамо» лидируют. Строго по футбольным параметрам петербуржцы – очевидный кандидат в чемпионы. Тут все честно.

2. Удобные соперники. Календарь – важная штука, особенно когда нет плей-офф еврокубков, которые выбивают из колеи и забирают силы. «Зенит» встретит «Сочи», «Ахмат», «Урал», «Химки» и «Нижний Новгород». Всех в этом списке он может обыграть. Конечно, сочинцы в первом круге забрали у Семака очки, но сейчас не будет удаления Азмуна и петербуржцы отыграются. Остается не так много матчей, где команда из севера реально рискует проиграть.

3. Грехи преследователей. Даже если «Зенит» потеряет 5-6 пунктов в оставшихся турах, где гарантия, что ЦСКА и «Динамо» хватит надолго? Подопечные Шварца сыграют против подопечных Березуцкого – один из преследователей точно потеряет очки. У «Динамо» поединки против Кержакова, Талалаева и Федотова, не говоря о матчах против «Краснодара» и «Локомотива». У ЦСКА календарь чуть проще на апрельском отрезке, но в мае будут «Сочи», «Краснодар» и «Ростов».

4. Тактические поиски Семака. Сергей Богданович догадывается, что летом могут убежать легионеры. Это сейчас все рассказывают, что остаются, а без путевки в Лигу чемпионов все изменится. Айртон тоже никуда из «Спартака» не уходил, а тут бац – вернулся на родину. Малком, Клаудиньо и компания ждут лета, поскольку могут попасть в топ-5, где к ним присматривались. А пока Семак может мотивировать команду лишь своими идеями, коих у него в последнем сезоне больше, чем обычно. «Зенит» будет экспериментировать дальше, и это его конкурентное преимущество.

Против чемпионства «Зенита»

1. Проблемы в клубе. Спортивный костюмчик в стиле ретро это хорошо, но легионеров одними деньгами в РПЛ не оставить. В довесок к «надбавке за вредность» всегда была плюшка с еврокубками. Половина команды на чемоданах. Ракицкий вроде как провел товарищеский матч в составе «Металлиста». Агенты бразильцев активно работают. Азмун рад, что уехал зимой, а не ждал лета. «Зенит» может потерять значительную часть мощи. В таких условиях играть грамотно сложнее.

2. Мотивация ЦСКА и «Динамо». Московские клубы тоже могут развалиться, причем в случае с «бело-голубыми» проблема еще и в тренере – сообщение с Германией будет затруднено, Шварц, как и Фарке, будет лишен возможности легко улететь домой к родным. Фактор жены и двух детей учтите. Если супруга хочет обратно во Франкфурт, то Сандро не останется на новый сезон. Значит, надо добить оставшиеся туры. А у Березуцкого другая история – от качества его работы зависит будущее всего ЦСКА . Обе молодые и не так давно собранные команды настроились на борьбу до конца. Терять им нечего, кроме легионеров – новая поговорка весны 2022-го.

3. Футбольные минусы. Если «Зенит» такой крутой, то почему не прошли «Бетис»? Почему половину из шести последних матчей РПЛ завершили без победы? Причем даже с кризисным «Рубином» в большинстве дожали команду Слуцкого на девяносто первой минуте матча. «Зенит» мощнее остальных, но это не значит, что тот же «Урал» ему должен уступать до начала игры. Так получается, что против середняков петербуржцам даже сложнее. Оборона хромает, вратаря надежного нет, голы приходится забивать крайнему защитнику, хотя нападающие классные. «Зенит» играет легко, только если ему позволить.

4. «Краснодар», «Локомотив», «Спартак». Три соперника в календаре, которые могут лишить Семака очков. Причем учтите, что даже если в этих матчах будет три мировые – а на такой результат способны все оппоненты, то «Зенит» потеряет шесть пунктов. ЦСКА на таком расстоянии, а «Динамо» отстало на пять очков. Плюс петербуржцы на фоне всех скрытых и не очень стрессов могут кому-то и проиграть. Например, «Спартаку», учитывая нескрываемую неприязнь Салиховой к «Зениту», принципиально сыграть на победу после унижения со счетом 7:1 в прошлый раз. Не у всех получится отобрать очки у чемпиона, но эта тройка постарается.

Мнение читателей. Вера в чемпионскую интригу

Выдаем желаемое за действительное? В таком историческом периоде оказались. Первое место остается единственным, за которое есть смысл бороться, кроме двенадцатого. Значит, «Динамо» и ЦСКА нужно собраться. Понятно, что все условия для защиты титула у Семака есть. Но футбол – игра коварная. Не всегда побеждает сильнейший, особенно если сам в каждом третьем случае допускает осечку. «Зенит» ведь везучий, минимум две из шести ничьих нельзя назвать заслуженными. Легко могло быть четыре мировые и четыре поражения.

А это уже 46 пунктов. Добавьте также, что есть одна крайне спорная, скандальная победа в первом круге, которая скорее должна была стать ничьей – остается 44 очка. Чуть меньше совпадений, и даже такой мощный «Зенит» лишь на один и два пункта оторвался бы от далеко не идеальных и порой тоже везучих «Динамо» и ЦСКА . Вот такой сезон, по-хорошему сейчас должны видеть тройку лидеров, когда первый выделяется индивидуальным классом, второй – умной реорганизацией, а третий – задором зимних новичков.

А реальность отличается, поэтому запас у «Зенита» солидный. Но может растаять, если Галицкий, Федун, Костин и Гинер не собираются сдаваться. Все должны настраивать свои команды против Семака на победу.