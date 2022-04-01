Впервые за пять лет Бразилия первая в рейтинге ФИФА. Статус фаворита ЧМ-2022 – тяжёлое бремя

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вчера, 16:29

Проводим исторические параллели.

Бразилия часто бывала фаворитом

Великое поколение восьмидесятых с Сократесом так ни разу не вышло в финал ЧМ , хотя в решающие матчи попадали сборные, где мастерства было куда меньше. Команда Роналдо в 1998 году считалась первой претенденткой на корону. Проиграли норвежцам на групповом этапе, Дунга и Бебето скандалили, единства долго не было. Итальянскому ливанцу Загалло пришлось вспоминать, как в юности уживался с Пеле и другими характерными звездами.

Параллельным путем в финал шла Франция, где тоже хватало опасений со стороны и заслуженной критики. Зидан топтал капитана аравийцев Амина. Сборной Эме Жаке не хватало готовых к большим подвигам солидных центральных форвардов, Анри и Трезеге было по двадцать лет. Но прошли итальянцев, одолели благодаря дублю Тюрама хорватов. Появилась надежна на первую в истории Франции победу на ЧМ .

Бразильцы к тому времени учли ошибки старта, но дальше вмешались обстоятельства, на которые нельзя повлиять. Роналдо поссорился со своей пассией Сузаной Вагнер (сейчас это супруга Жулио Сезара), которая работала журналисткой. Форвард вернулся накануне финала в номер отеля. Жил с Роберто Карлосом, что и спасло Роналдо жизнь. Показалось, что задремал, но тогда тело забилось в конвульсиях. Сезар Сапайо вытянул запавший язык Роналдо.

В больницу забрали пациента с пульсом в 18 ударов в минуту. Врачи решили, что это приступ эпилепсии, но позже многие кардиологи настаивали, что диагноз неверный. Возможно, был сердечный приступ, французские медики могли убить Роналдо дозой препарата от эпилепсии. На дворе 1998 год, ввели препарат, который затормаживает реакцию, а дальше бедняга вышел на финал ЧМ . Франция зажгла, дубль Зидана и гол Пети напоминают, что в футболе случается всякое.

Эта история нужна нам сейчас, ведь Франция и Бразилия в этот раз – фавориты чемпионата мира. Сегодня в 19:00 ждут жеребьевку, на которой фавориты узнают соперников. И в плей-офф бразильцам будет несладко.

Огромная разница с командой Сколари

В любой сборной Бразилии в ее великой истории найдете скандалиста, бабника, танцора и алкоголика. Порой это один и тот же человек. Но каждый раз нужен баланс. Нилтон Сантос не был копией Пеле. Диди не был таким, как Вава. А Загало не повторял ошибок Гарринчи, поэтому «Старый волк» жив до сих пор. Пили и гуляли бразильцы 80-х. Сократес был глубоко образованным человеком, поэтому открыто называл себя хроническим алкоголиком.

Сейчас профессиональные маркетологи делают все, чтобы у Неймара с зарплатой в 4 млн евро в месяц не было такой репутации, как у молодого Роналдо или у зрелого Роналдиньо. Но когда новый официальный лидер Бразилии собирает в Париже шумные вечеринки, а потом получает одну травму за другой, то назвать «десятку» примером профессионала в футболе невозможно. С другой стороны, в команде есть Тьяго Силва и Маркиньос, совсем другие люди с иными приоритетами.

Веселый Дани Алвес, который возвращением в «Барселону» строит дорогу в Катар, тоже благодаря классу и профессионализму заслуживает кубок мира, еще один трофей в его огромной коллекции. Но все-таки в основе, скорее всего, будет Данило. Слева – Алекс Сандро, в центре поля – Фред. На острие атаки увидим Фирмино. Классные футболисты, некоторые недооцененные. Но их усилий может оказаться мало.

Последний раз баланс между загулами и качественным футболом «селесао» нашли двадцать лет назад. Тогда в воротах был скучный Маркос, а не яркий Дида. В защите на флангах находились легенды — Роберто Карлос и Кафу. В опорной зоне «невидимая стена» Жилберто Силва. Каземиро тянет на похожую роль. Но вот Роналдиньо, Ривалдо и Роналдо у Тите теперь нет. Неймар даже «Золотой мяч», как сын великого полка в той сборной – Кака, не взял.

Команда 2002 года была феноменальной, хотя там нашлись свои нюансы. Чего только стоит наглая симуляция Ривалдо, за которую с VAR он получил бы наказание вместо бедняги из сборной Турции, которого удалили после провокации форварда. Но та Бразилия ассоциируется с голами Роналдо, с его смешной прической – оставил челку, чтобы обсуждали именно ее, с ударом Роналдиньо за шиворот Симену.

Сейчас собрать аналогичный состав и предложить гибридную схему невозможно. У бразильцев банально нет настолько сильных игроков на ключевых позициях. Не сильных в 2022-м, а сильным, когда сравниваем с двадцатилетней давностью.

Первая строчка в рейтинге не помогла Бельгии

С октября 2018 года лидировали подопечные Роберто Мартинеса. Но Де Брюйне не выиграл Евро-2020, а до этого не прошел в финал ЧМ -2018, хотя оба раза рассчитывали на решающий поединок. Бразильцев на первом месте не было пять лет, и теперь сами в роли Бельгии. Тите побеждал в отборочных матчах, поэтому даже проигранный Аргентине, Месси и Ди Марии финал Кубка Америки не помешал «селесао» вернуться на привычную первую строчку.

Зато часть проблем они активно скрывают. Слухи, что после вылета от «Реала» Неймар загулял, впал в депрессию и стал злоупотреблять алкоголем, не должна удивлять. Наивно думать, что во всем мире взрослые мужчины позволяют себе разной степени слабости, а где-то существуют миллионеры, которым запрещают провести веселую студенческую молодость, а те всегда ведут себя так, как Криштиану Роналду. Конечно же, Неймар может быть в ужасном моральном состоянии.

Но форвард хочет побить рекорд Пеле, поэтому за сборную всегда будет играть с вдохновением. Вот тут бразильцы честны. Им болят поражения, особенно 7:1, и они соскучились по победам. А чтобы параллели с прошлым не напоминали разговор, что раньше трава была зеленее, отметим глубину состава Тите. Жезус и Ришарлисон подстрахуют Фирмино. Коутиньо и Пакета могут подменить Неймара, если говорим о позиции «десятки».

Фабиньо подстрахует Фреда и Каземиро при случае. На каждой позиции по три человека, Алиссон и Эдерсон – два голкипера мирового класса. Команда невероятно сильная, да и тренер с мыслями, живой, опытный. Мир футбола не разрушит победа Бразилии на чемпионате мира спустя двадцать лет. Но чтобы добиться успеха, до конца года нужно забыть все успехи отбора, ведь Бонуччи отчасти прав. В Европе один стыковой финал может все перечеркнуть, а в Южной Америке мало стран, можно проиграть 6 матчей из 18 и попасть на турнир напрямую.